С 2023 года маткапитал можно полностью потратить на ежемесячные выплаты. Кто их может получить?

Новый год в России начался с нескольких изменений в соцподдержке семей с детьми, самым существенным из которых можно назвать появление универсального пособия для детей разных возрастов и беременных женщин. Кроме того, в 2023 году проиндексировали материнский капитал, теперь на первенца он составляет
Выплату можно оформить, если доходы семьи — менее двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране это
Действующая сейчас программа маткапитала рассчитана до 2026 года, однако ранее ее не раз продлевали и вносили иные дополнения. Власти периодически корректируют список целей, на которые можно тратить средства маткапитала и условия для этого. К примеру, в августе 2022 года его разрешили тратить на оплату частных детских садов, а в ноябре — упростили направление средств маткапа на получение платных образовательных услуг. На что еще можно пустить средства маткапитала, мы рассказывали в этом материале.