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Как получить льготы на всё

С 2023 года маткапитал можно полностью потратить на ежемесячные выплаты. Кто их может получить?

Прежде пособие из этих средств платили только на второго ребенка

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Выплату из маткапитала могут оформить семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов на человека

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Новый год в России начался с нескольких изменений в соцподдержке семей с детьми, самым существенным из которых можно назвать появление универсального пособия для детей разных возрастов и беременных женщин. Кроме того, в 2023 году проиндексировали материнский капитал, теперь на первенца он составляет 589 500 рублей, на второго ребенка — 779 000 рублей (если получен маткап на первого, то при рождении второго просто доплачивают разницу). Также появился новый способ потратить материнский капитал — пустить его на ежемесячные выплаты. Прежде такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка, теперь — на каждого. Получать их можно, пока ребенку не исполнится три года.

Выплату можно оформить, если доходы семьи — менее двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране это 28 750 рублей, но в каждом регионе сумма будет отличаться. Размер пособия тоже зависит от региона: в среднем по стране это 13 944 рубля. Минус этого пособия в том, что при его выплате материнский капитал тем временем будет пропорционально уменьшаться, однако оформлять его на все три года или даже на год не обязательно — можно воспользоваться этой опцией на пару месяцев и потом написать отказ.

Действующая сейчас программа маткапитала рассчитана до 2026 года, однако ранее ее не раз продлевали и вносили иные дополнения. Власти периодически корректируют список целей, на которые можно тратить средства маткапитала и условия для этого. К примеру, в августе 2022 года его разрешили тратить на оплату частных детских садов, а в ноябре — упростили направление средств маткапа на получение платных образовательных услуг. На что еще можно пустить средства маткапитала, мы рассказывали в этом материале.

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