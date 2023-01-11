С 2023 года маткапитал можно полностью потратить на ежемесячные выплаты. Кто их может получить?

Новый год в России начался с нескольких изменений в соцподдержке семей с детьми, самым существенным из которых можно назвать появление универсального пособия для детей разных возрастов и беременных женщин. Кроме того, в 2023 году проиндексировали материнский капитал, теперь на первенца он составляет 589 500 рублей, на второго ребенка — 779 000 рублей (если получен маткап на первого, то при рождении второго просто доплачивают разницу). Также появился новый способ потратить материнский капитал — пустить его на ежемесячные выплаты. Прежде такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка, теперь — на каждого. Получать их можно, пока ребенку не исполнится три года.

