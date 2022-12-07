Новосибирские бизнесмены получат 2,5 миллиона с АГЗС — их склады едва не сгорели после взрыва

Пожар и серия взрывов на заправке в Октябрьском районе Новосибирска произошли 14 июня 2021 года, высота пожара достигала 140 метров, а тушить его пришлось более 6 часов. В результате ЧП семеро новосибирцев оказались в реанимации. На следующий день после ЧП владельца заправки задержали. Спустя год уголовное дело дошло до суда.