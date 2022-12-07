Новосибирские бизнесмены получат 2,5 миллиона с АГЗС — их склады едва не сгорели после взрыва

Октябрьский районный суд Новосибирска обязал ООО «СИБГАЗ» возместить материальный ущерб новосибирским бизнесменам Дмитрию Загоревскому и Аюбу Аббасову после пожара на заправке на ГБШ. Об этом накануне рассказали в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.
По данным ведомства, изначально Загоревский и Аббасов подали иски на общую сумму в 9 миллионов 80 тысяч рублей, но затем уменьшили свои требования:
— 25 мая 2022-го судом было удовлетворено ходатайство ответчика о назначении судебно-технической экспертизы, в результате которой сумма ущерба нежилых помещений была оценена в размере 2 миллионов 493 тысяч 766 рублей, — рассказали в пресс-службе судебного департамента. — Только на одно из заявленных в иске помещений было оформлено право собственности в установленном законом порядке, на два других помещения таких документов ответчиками предоставлено не было, поэтому эксперты оценивали их как «комплекс строительных материалов».
В соответствии с выводами экспертизы Загоревский и Аббасов потребовали с ООО «СИБГАЗ» 1 миллион 246 тысяч 883 рубля каждый, суд удовлетворил требования в полном объеме.
По данным «Контур.Фокуса», директором компании ООО «СИБГАЗ» является Роман Гармидер, один из фигурантов уголовного дела о взрыве на заправке. Компания зарегистрирована на улице Дуси Ковальчук. Самые свежие финансовые данные фирмы указаны за 2020 год, чистая прибыль компании составила более 10,2 миллиона рублей.
Пожар и серия взрывов на заправке в Октябрьском районе Новосибирска произошли 14 июня 2021 года, высота пожара достигала 140 метров, а тушить его пришлось более 6 часов. В результате ЧП семеро новосибирцев оказались в реанимации. На следующий день после ЧП владельца заправки задержали. Спустя год уголовное дело дошло до суда.