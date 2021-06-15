Что известно о пожаре на ГБШ к этому часу — 5 фактов

14 июня около 18 часов на территории АЗС на Гусинобродском шоссе начался пожар. Он сопровождался взрывами и «грибами» в небо. Очевидцы были шокированы настолько, что предположили: началась война. Мы собрали пять главных фактов об этом пожаре.
1. Начало
Пожар начался около 18 часов. Практически сразу в редакцию от очевидцев начали поступать многочисленные фото и видео с места событий. Присланные материалы выглядели ужасающе и больше походили на кадры из голливудских блокбастеров. Поверить в происходящее было трудно.
2. Пострадавшие
По официальным данным, пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести, у 12-летнего ущерб здоровью классифицировали как легкий. Все пострадавшие — мужского пола, девочек и женщин среди них нет, сообщила НГС главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.
3. Уголовное дело
По факту пожара на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе новосибирские следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
4. Причина
Причиной сегодняшнего пожара на Гусинобродском шоссе стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС.
— Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Затем произошел второй хлопок — уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость, — рассказал журналистам первый заместитель руководителя МЧС РФ по НСО Евгений Лебедев.
5. Последствия
В прокуратуре заявили, что после происшествия на ГБШ проверят все АЗС в Новосибирской области. К проверке подключат специалистов Ростехнадзора.
Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции. Утром она будет продолжена.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.