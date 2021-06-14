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Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

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Все заправки Новосибирской области проверят после происшествия на ГБШ

Пострадали 26 человек

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В настоящий момент пожар всё еще продолжают тушить

В настоящий момент пожар всё еще продолжают тушить

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После пожара на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе проверят все заправки Новосибирской области. Соответствующее решение приняла региональная прокуратура, — сообщает пресс-служба ведомства. К проверке подключат специалистов Ростехнадзора.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов.

Площадь пожара составила около 1200 кв. м. Пострадали 26 человек, включая двух мальчиков.

Ранее СК Октябрьского района Новосибирска возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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ГБШвзрывыпожар
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