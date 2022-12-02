Денег будет еще меньше? Эксперты предрекают спад мировой экономике в 2023 году — затронет ли это Россию

— Например, если в главной экономике мира — американской — начинается спад, это значит, что экономический спад будет и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки, и, конечно, в России, — объяснил Алексей Фёдоров. — Глубина спада будет зависеть от конкретных причин. Если это что-то локальное, то ничего страшного, некоторые регионы этого могут даже не заметить. А если причины спада циклические — завершается очередной макроэкономический цикл продолжительностью 8–10 лет — тогда это повод для серьезного беспокойства. К сожалению, прогнозы на 2023 год говорят о том, что мировую экономику ждет именно циклический спад.

Повлияет ли мировая рецессия на Россию

До 2022 года российская финансовая система и фондовый рынок зависели от иностранного капитала, но в этом году, после того как Центробанк запретил нерезидентам продавать российские бумаги, эта зависимость себя исчерпала. Из-за этой заморозки над рынком навис риск тотальной распродажи нерезидентами всех активов при первой возможности. С другой стороны, те иностранные инвесторы, которые могли и хотели покинуть страну, уже это сделали, а притока денег из-за рубежа в ближайшее время не ожидается.