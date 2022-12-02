Денег будет еще меньше? Эксперты предрекают спад мировой экономике в 2023 году — затронет ли это Россию

В 2023 году в Европе и США, по мнению экспертов, ожидается рецессия экономики. Несмотря на то, что российская экономика сейчас в некоторой степени отрезана от западной, внешний кризис может добавить новых проблем. Или же удастся пройти эту ситуацию без особых проблем? Эксперты рассказали о том, в чём суть рецессии и затронет ли она российскую экономику.
Что такое рецессия
Некоторые эксперты прогнозируют мировую рецессию уже в 2023 году — она считается неизбежной и, по ожиданиям, в первую очередь должна затронуть экономики США и европейских стран. Классическим определением рецессии, по словам экономистов, считается отсутствие роста экономики в течение шести месяцев (или двух кварталов) подряд.
Рецессия — в экономике (в частности, в макроэкономике) относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появился в США в период Великой депрессии, чтобы заменить неблагозвучное слово «депрессия».
— Судя по всему, она либо уже наступила, либо вот-вот наступит прежде всего в европейской экономике, — считает экономист Константин Селянин. — Вполне возможно, что уже в
По мнению Константина Селянина, это происходит потому, что изменилась ситуация с энергоносителями, которые стали дороже — многие производства в Европе (преимущественно в западной) уже не выдерживают этих цен.
— Показательна цена на газ: в начале года она была порядка 200–300 долларов за 1000 кубов, потом доходило до 3 тысяч долларов, сейчас около 1,5 тысячи, — пояснил эксперт. — Когда происходит едва ли не кратный рост, в разы, многие производства, которые были завязаны на газе, не способны быть прибыльными. Пропорциональное увеличение цен может также привести к банкротству их подрядчиков и потребителей энергии. На Европе всё это сказывается самым ощутимым образом.
Тем не менее аналитик Алексей Фёдоров отмечает, что формальное понимание рецессии, которое подразумевает под собой «отрицательные темпы роста» два квартала подряд, сохранялось до 2022 года.
— После того как в этом году в США было зафиксировано сжатие ВВП в первом и во втором кварталах, трактовка рецессии была изменена, — пояснил аналитик. — Теперь это более комплексное понятие, которое, помимо сжатия ВВП, включает в себя и значительный рост уровня безработицы. На сколько именно должна вырасти безработица, официальные лица США (которые и формируют макроэкономические определения), не уточняют. Поэтому старую рецессию теперь называют технической, а название для новой еще не определили. Когда она наступит, нам об этом расскажут, тогда и появится новая формулировка.
Проблемы западной экономики
Если рецессия европейской экономики в той или иной степени ожидается всеми экспертами, то насчет США мнения разнятся. Единственное, в чём сходятся экономисты — на Америке эта ситуация скажется в меньшей степени.
— Американская экономика отчасти выигрывает от этого кризиса с газом, потому что часть российского газа была замещена американским сжиженным, — говорит Константин Селянин. — Ситуация в Америке тоже ухудшается, но не так драматически, и там пока рано говорить о рецессии. Вполне возможно, что они выйдут на нее чуть позже, поскольку события внесли серьезный дисбаланс в мировую экономику. Инфляция небывалая — в Европе порядка 10%, в Америке около 8%. Это означает, что такой кризис мировой экономики и ее замедление на фоне резко ускорившейся инфляции — вызов похлеще, чем локдауны 2020 года.
Экономист Георгий Остапкович уверен, что США вряд ли войдут в рецессию, поскольку у них хорошие индексы и работает фондовый рынок, а для Европы это вполне вероятный сценарий.
— Великобритания в рецессии — об этом говорил их министр финансов, Германия практически одной ногой подходит, Франция рядом. Это всё крупнейшие страны европейские. Скорее всего, на следующий год, в районе
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Аналитик Алексей Фёдоров отмечает, что современный уровень экономического развития мира подразумевает крайне высокую степень взаимной интеграции — чем больше экономика страны, тем сложнее ее структура и тем глубже она встроена в систему международного разделения труда.
— Например, если в главной экономике мира — американской — начинается спад, это значит, что экономический спад будет и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки, и, конечно, в России, — объяснил Алексей Фёдоров. — Глубина спада будет зависеть от конкретных причин. Если это что-то локальное, то ничего страшного, некоторые регионы этого могут даже не заметить. А если причины спада циклические — завершается очередной макроэкономический цикл продолжительностью 8–10 лет — тогда это повод для серьезного беспокойства. К сожалению, прогнозы на 2023 год говорят о том, что мировую экономику ждет именно циклический спад.
Повлияет ли мировая рецессия на Россию
До 2022 года российская финансовая система и фондовый рынок зависели от иностранного капитала, но в этом году, после того как Центробанк запретил нерезидентам продавать российские бумаги, эта зависимость себя исчерпала. Из-за этой заморозки над рынком навис риск тотальной распродажи нерезидентами всех активов при первой возможности. С другой стороны, те иностранные инвесторы, которые могли и хотели покинуть страну, уже это сделали, а притока денег из-за рубежа в ближайшее время не ожидается.
В итоге перенос мировой рецессии в Россию через отток иностранного капитала стал практически невозможен. Однако есть и другие механизмы, через которые кризис за рубежом способен усугубить ситуацию в России. Экономист Константин Селянин считает, что сейчас про российскую экономику говорить намного сложнее, чем год назад, поскольку наша страна больше не является частью мировой экономики.
— По моему мнению, мировой финансовый кризис начался еще в 1997 году и продолжается до сих пор. Этот кризис перманентно обостряется — в 2008 году, в 2014 году в России, — но причины всё те же, — уверен Константин Селянин. — Сейчас Россия явно выпадает из мировой экономики, всё меньше связей с привычными партнерами. Серьезно поменялась структура импорта — в этом году мы покажем результат на треть меньше, чем в прошлом, это очень большой провал. Нужно понимать, что раньше треть всего импорта приходилась на страны ЕС, столько же на Китай, 15% — на страны СНГ. Сейчас же структура импорта поменялась по региональному аспекту — практически ничего не импортируется из Европы, из стран СНГ параллельный импорт, что-то привозят из Китая. Это другая совершенно специфика.
Кроме того, по словам эксперта, раньше большую часть импорта занимала такая статья, как машинное оборудование, которое поставлялось в основном из Западной Европы. И есть большой вопрос в том, готов ли Китай поставлять его в таких же объемах.
Экономист Георгий Остапкович отметил, что рецессия часто переходит в финансово-экономический кризис, при котором падают все социальные и экономические индикаторы, начинается турбулентность в финансовой системе.
— Это большой минус для нашей экономики, потому что тут же падают цены на все сырьевые товары, причем не только углеводороды (газ и нефть), но и на уголь, удобрения, металлы, зерно, первичную химию. Это основа российского экспорта, потому что около 80% процентов от него составляют сырьевые товары. Значит, упадут экспортные цены, будет меньше дохода в экономике — от этого начнется рост безработицы, сокращение реальных располагаемых доходов, по крайней мере, у экспортоориентированных предприятий, — заключил эксперт.
По словам аналитика Алексея Фёдорова, последний циклический кризис экономики (2008–2009 годы) ударил по США ростом безработицы — с 4–5% до 9–10%.
— Циклический спад 2023 года может привести к росту уровня безработицы в России до 8–9%. Учитывая, что в этом случае инфляция в нашей стране в течение всего 2023 года останется на повышенном уровне, реальные располагаемые доходы россиян продолжат сокращаться и в следующем году, как и ВВП России, который может упасть еще на 4–6% в годовом выражении, — сказал эксперт.
Что касается влияния рецессии на валютный курс, то, по словам Константина Селянина, это далеко не самый важный фактор. В первую очередь, на курс валют влияет соотношение экспорта и импорта.
— Россия традиционно имела высокий профицит торгового баланса. Сейчас он увеличился вдвое, потому что по экспорту не упали — все лихорадочно скупали российское сырье в апреле-июне. Только потом уже стали сказываться санкции, а импорт упал уже в апреле. На валютный курс это влияет прежде всего. Предложения на валюту сейчас больше, чем спроса, с учетом ограничений для граждан, — пояснил экономист.
— Основной удар по российской экономике при циклическом кризисе идет именно через резкое падение экспортно-сырьевых доходов государства из-за снижения цен на нефть и газ. Также на это влияет объем экспортируемых из России товаров, — подтвердил Алексей Фёдоров. — Для компенсации выпадающих доходов нужно соответствующим образом ослабить курс рубля. Таким образом государство старается сбалансировать бюджет, но одновременно из-за высокой доли импортных товаров вызывает рост инфляции. Это сокращает покупательную способность граждан и уровень жизни в стране.
Что будет с российской экономикой в ближайшее время
Экономисты считают, что прогнозы лучше планировать на более длительные периоды (полгода-год), чем выстраивать их помесячно. По словам Георгия Остапковича, Минфин и Центробанк прогнозируют падение ВВП к концу года на 3–4%, а следующий год, по оценкам, тоже идет в минусе, но уже меньшем.
— Темпы падения будут замедляться. Где-то в 2024 году мы можем войти в ноль и фактически выйти из рецессии, — считает экономист. — Проблема в том, что у нас не экономический кризис, а геополитический, который прогнозировать очень сложно. Когда проблемы геополитические, совершенно не ясно, каким будет санкционное давление, какими будут поставки, логистика. Я думаю, к 2024 году падение закончится и до 2025 года мы будем отбивать минус, который получим в 2022–2023 году. И только в конце 2025 — начале 2026 года мы выйдем на тот объем ВВП, который был в 2021 году. Фактически, среднегодовой темп с 2022 по 2025 годы будет нулевым.
— Для России влияние мирового кризиса будет негативным, другое дело, что не в той же степени, что раньше. Раньше можно было сказать о паритетном влиянии, сейчас же можно говорить только о том, что оно будет большим или меньшим. Закрытость России привела к тому, что невозможно сделать однозначный прогноз о том, будет ли влиять кризис западной экономики на нашу или нет, — подытожил Константин Селянин.
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