Пенсию сам себе купи: кому нужны пенсионные баллы и где их взять

Кроме знакомого всем понятия «стаж», при расчете и назначении пенсии в России применяются индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые человек копит всю свою жизнь. Эти баллы вряд ли позволят раньше выйти на заслуженный отдых, но чем больше их будет, тем достойнее будут пенсионные выплаты. Рассказываем, откуда берутся пенсионные баллы, у кого их можно приобрести и зачем это вообще нужно.
Что учитывается при выходе на пенсию?
Чтобы вам назначили страховую пенсию, нужно одновременно соблюсти три условия:
- достичь пенсионного возраста;
- иметь необходимый стаж;
- накопить достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).
В 2022 году мужчины могут претендовать на пенсию в возрасте 61,5 года, минимум для женщин — 56,5 года. Трудовой стаж для всех одинаков — 13 лет. Количество баллов тоже — минимум 23,4.
Как начисляют пенсионные баллы?
Их начисляют за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается для расчета пенсии. Количество зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа. Максимальное число коэффициентов, которое вы можете заработать за год, — 10.
Баллы также начисляются за время, когда мужчина служит в армии или женщина находится в отпуске по уходу за первым ребенком до полутора лет — по 1,8 балла за год.
Как баллы влияют на размер пенсии?
Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам. С 1 июня 2022 года стоимость одного пенсионного балла составляет
Таким образом, при минимальном количестве накопленных пенсионных коэффициентов при выходе на пенсию в 2022 году она составит 9983 рубля 30 копеек. В этом случае пенсионер будет иметь право на доплату до прожиточного минимума, который для пенсионеров сейчас составляет
Как узнать, сколько у меня баллов?
Вся эта информация хранится в ПФР, и по первому требованию вам ее должны предоставить. Получить выписку можно на сайте ведомства или в отделении, на «Госуслугах» или в МФЦ. Еще можно отправить заявление почтой, но тогда письмо нужно заверить у нотариуса.
Что, если мне не хватает баллов или стажа?
Если к моменту достижения пенсионного возраста вы достаточное количество стажа и баллов не накопили — например, работали неофициально или за пределами Российской Федерации — в страховой пенсии могут отказать. В таком случае можно дождаться выплаты социальной пенсии по старости — на пять лет позже.
Если же баллов не хватает совсем немного, ситуацию можно исправить. Вариантов два: поработать еще какое-то время и получить недостающие коэффициенты или докупить их, перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии.
Как докупить недостающие баллы?
Чтобы докупить недостающие баллы, достаточно заключить договор софинансирования в отделении Пенсионного фонда, рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж.
Можно сразу купить больше баллов, чтобы не работать?
Во-первых, покупка баллов и стажа не отменяет необходимости доработать до определенного возраста — выйти на пенсию раньше срока не получится, только увеличить выплаты.
Во-вторых, внести разом большую сумму на ваше усмотрение не получится — есть минимальный и максимальный размеры платежей. В год нужно перечислить не меньше
Кстати, 1 января 2023 года нас ждет индексация минимального размера оплаты труда и прожиточных минимумов. Минтруд уже анонсировал размеры: в среднем по стране ПМ вырастет на 3,3%, а МРОТ — на 6,3%.
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