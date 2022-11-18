Пенсию сам себе купи: кому нужны пенсионные баллы и где их взять

Баллы также начисляются за время, когда мужчина служит в армии или женщина находится в отпуске по уходу за первым ребенком до полутора лет — по 1,8 балла за год.

Как баллы влияют на размер пенсии?

Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам. С 1 июня 2022 года стоимость одного пенсионного балла составляет 118 рублей 9 копеек , фиксированная выплата — 7220 рублей .

