Что будет с банковскими вкладами при военном положении? И смогут ли их изъять — мнения экспертов
Спросили мнения и прогнозы экономиста и аналитика
После того как Владимир Путин ввел военное положение в четырех присоединенных регионах, разговоров о том, что же делать с деньгами, стало еще больше. В других регионах страны президент ввел различные уровни готовности. По закону о военном положении у граждан могут изымать любое имущество для обороны, в том числе и банковские вклады. Что делать с деньгами и может ли их забрать государство — журналисты 72.RU спросили у экспертов.
По мнению экономиста Константина Селянина, изъятие денег — это крайняя мера, на которую пойдут власти. Есть несколько источников, которые могут пополнить дефицитный бюджет.
— Изъятие вкладов — последняя мера, которая может привести к социальному обострению, что сейчас, конечно же, нежелательно. У нашего правительства есть другие источники для компенсации дефицита бюджета. Каким образом будут финансировать? Первый источник — Фонд национального благосостояния, но сколько там осталось — неизвестно. И залезать туда я бы вообще не стал, по сути, мы и так уже «проедаем» деньги для будущих поколений. Второй источник, который называет правительство, — заимствование на внутреннем рынке. О внешнем рынке сейчас говорить не приходится: даже дружественные нам Китай или Турция вряд ли дадут денег. Остается только заимствование на внутреннем рынке через выпуск ОФЗ (облигации федерального займа), но ставки на них только растут. И этот ресурс тоже ограничен, потому что банки сейчас находятся в критическом положении. И обременения их заимствованием в пользу государства могут сломать всю систему, — считает Константин Селянин.
Также экономист называет и третий источник, фактически — увеличение налога на добычу полезных ископаемых для крупных предприятий. По его мнению, это самая правильная мера, к которой нужно было обратиться еще 20 лет назад.
— У нас налогообложение нефтяной и газовой отраслей гораздо ниже, чем в подавляющем большинстве стран. Но тоже есть ограничения. Будут ли сверхдоходы в условиях санкций — неизвестно. Хватит ли этих трех названных источников — совершенно непонятно, потому что финансировать придется долгие годы просто огромный дефицит бюджета. Только для выплат мобилизованным, а это не менее 195 тысяч каждому, в месяц может потребоваться порядка 100 миллиардов рублей, — рассуждает экономист. — Четвертый путь, самый крайний, — мобилизация вкладов (то есть изъятие. — Прим. ред.). В нашей стране всё возможно. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. После мобилизации люди ринулись обналичивать счета. Это разумное потребительское поведение, когда люди стараются держать свои деньги в банке, но банке стеклянной. И риска в этом случае гораздо меньше. К сожалению, это так. Совершенно очевидно, что инфляция сейчас снова себя проявит.
За мнением мы обратились и к начальнику аналитического управления Банка БКФ Максиму Осадчему. В разговоре с журналистом 72.RU он рассказал о том, как сейчас реагируют вкладчики на политическую ситуацию.
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— Седьмая статья «Закона о военном положении» подразумевает возможность изымать у граждан имущество для нужд обороны. Вклады относятся к имуществу граждан. Если бы военное положение вводилось на других территориях, оно могло бы спровоцировать набеги на банки, как было, например, в начале эпидемии, а также после
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