Что будет с банковскими вкладами при военном положении? И смогут ли их изъять — мнения экспертов

По мнению экономиста Константина Селянина, изъятие денег — это крайняя мера, на которую пойдут власти. Есть несколько источников, которые могут пополнить дефицитный бюджет.



— Изъятие вкладов — последняя мера, которая может привести к социальному обострению, что сейчас, конечно же, нежелательно. У нашего правительства есть другие источники для компенсации дефицита бюджета. Каким образом будут финансировать? Первый источник — Фонд национального благосостояния, но сколько там осталось — неизвестно. И залезать туда я бы вообще не стал, по сути, мы и так уже «проедаем» деньги для будущих поколений. Второй источник, который называет правительство, — заимствование на внутреннем рынке. О внешнем рынке сейчас говорить не приходится: даже дружественные нам Китай или Турция вряд ли дадут денег. Остается только заимствование на внутреннем рынке через выпуск ОФЗ (облигации федерального займа), но ставки на них только растут. И этот ресурс тоже ограничен, потому что банки сейчас находятся в критическом положении. И обременения их заимствованием в пользу государства могут сломать всю систему, — считает Константин Селянин.