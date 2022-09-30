Спиртное подорожает? Минимальные цены на крепкий алкоголь хотят поднять с нового года. Что это значит

Каких-то специальных экономических обоснований в приказе нет. Впрочем, такие повышения власти традиционно объясняют борьбой с контрафактом. Напомним, что последний раз минимальные цены на крепкий алкоголь поднимали год назад — с 1 января 2022 года. Тогда водка подорожала на 7,4%, коньяк — на 7,6%, а бренди — на 7,4%.



Впервые минимальные цены на алкоголь в России установили в 2009 году — на водку. В 2011-м ввели минимальные цены на коньяк, в 2016-м — на шампанское.

При этом минимальную цену не всегда поднимали. В феврале 2015 года предельную стоимость водки наоборот снизили с 220 рублей до 185 рублей, но уже в июне 2016 года подняли до 190 рублей.

