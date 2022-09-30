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Спиртное подорожает? Минимальные цены на крепкий алкоголь хотят поднять с нового года. Что это значит

Разбираемся, в чем причина, насколько вырастут цены и ждать ли дефицита импорта

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Власти собираются переписать ценники на крепкий алкоголь с нового года

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С начала 2023 года в России планируют повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. С таким предложением выступил Минфин РФ. Самая низкая стоимость крепкого алкоголя вырастет в среднем на 7,7%. Разбираемся, с чем связано очередное повышение и что будет с импортным алкоголем, объемы которого сократились из-за санкций.

На что увеличат цены


Власти предлагают повысить минимальную розничную цену пол-литровой бутылки водки с 261 до 281 рубля, коньяка — с 480 до 517 рублей, бренди — с 348 до 375 рублей. Проект приказа министра финансов РФ за подписью Антона Силуанова опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 7 октября 2020 г. № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Каких-то специальных экономических обоснований в приказе нет. Впрочем, такие повышения власти традиционно объясняют борьбой с контрафактом. Напомним, что последний раз минимальные цены на крепкий алкоголь поднимали год назад — с 1 января 2022 года. Тогда водка подорожала на 7,4%, коньяк — на 7,6%, а бренди — на 7,4%.

Впервые минимальные цены на алкоголь в России установили в 2009 году — на водку. В 2011-м ввели минимальные цены на коньяк, в 2016-м — на шампанское.

При этом минимальную цену не всегда поднимали. В феврале 2015 года предельную стоимость водки наоборот снизили с 220 рублей до 185 рублей, но уже в июне 2016 года подняли до 190 рублей.

Во всем виновата инфляция


Новое повышение цен на самый популярный депрессант связано прежде всего с инфляцией. По мнению экспертов, она сказывается на всех этапах поставки продукции — от производства до логистики и продаж.

— Минимальные цены введены для того, чтобы лишить ценового преимущества поставщиков нелегальной продукции. Но они должны также учитывать инфляцию, а она в этом году резко ускорилась, — отметил эксперт инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Алкогольная продукция ничем не отличается от другой продукции, которая производится в России. От гвоздей, телевизоров, мебели, продуктов и так далее. То есть на алкоголь оказывают влияние те же самые экономические факторы — подорожание сырья и комплектующих, к примеру этикеток, логистики и так далее. На инфляционный процесс накладывается еще и акцизное повышение (налог, который государство получает с каждой единицы алкогольной продукции) — на 7% с января 2023 года, — объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Плавное повышение — это нормальный процесс. У нашего государства был негативный опыт в 2012–2014 годах. Тогда проводили реформу, и водка за три года выросла в цене в два раза. Хотя до этого она дорожала не более, чем на 7–10% в год. В результате рухнул легальный алкогольный рынок.

Эксперты называют водку остросоциальным товаром. Это значит, что резких движений в ее отношении допускать нельзя

Эксперты называют водку остросоциальным товаром. Это значит, что резких движений в ее отношении допускать нельзя

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Минимальные розничные цены используются для борьбы с теневым производством и дешевой контрафактной продукцией, подтвердила аналитик финансовой группы «Финам» Анна Буйлакова. По ее словам, повышение минимальных цен действительно отражает удорожание себестоимости на фоне инфляции и повышения акциза на спирт с 2023 года.

Дополнительными факторами стали рост спроса на внутреннем рынке и сокращение поставок из ряда стран, связанное в основном не с санкциями, а с логистическими трудностями, добавил Артем Клюкин.

— Повышение минимальных цен должно скорректировать этот эффект. Но роста цен на весь алкоголь в связи с повышением не произойдет, они уже повышены рыночными механизмами, — указал эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

По данным Росалкогольрегулирования, за 8 месяцев этого года производство водки выросло на 9,2%, коньяка — на 14,9%. Продажи водки в этот же период увеличились на 7,1%, коньяка — на 3,9%.

Станут меньше пить?


А вот в том, как увеличение минимальной стоимости крепкого алкоголя повлияет на потребление, мнения экспертов разошлись.

Вадим Дробиз уверен, что рост розничного минимума в пределах 7–8% не окажет никакого влияния на объемы потребления — ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.

— Частным потребителям и бизнесу, конечно, никогда не нравится любой рост цен, но это объективная реальность. Так что переживут. Ну, не может алкоголь оставаться на прежнем уровне, когда продукты подорожали на 15%! — констатировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. — Подорожание почувствует лишь небольшой сегмент потребителей — условно говоря, с зарплатами 20–25 тысяч рублей, которые пользуются легальным рынком алкоголя. Те, у кого доходы меньше, и так в магазины не ходили.

Пока минимальные цены на алкоголь не догнали инфляцию

Пока минимальные цены на алкоголь не догнали инфляцию

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Влияние такого решения на продажи неоднозначно, оценила аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова, сославшись на исследование Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИРиРЭШ).

— Авторы исследования указывают на эффект замещения водки самогоном при росте цен на водку и замещения в паре «водка-пиво» — при росте цен на один из видов алкоголя, — отметила Анна Буйлакова. — Удорожание крепких алкогольных напитков вкупе со снижением реальных располагаемых доходов может повысить потребление подпольной самодельной продукции, тем самым снизив продажи регулируемых игроков.

Также возможно смещение потребления с крепких на слабоалкогольные напитки, добавила эксперт.

Импорт станет дефицитом?


В марте на фоне спецоперации на Украине крупные зарубежные алкогольные производители заявили о приостановке экспорта и уходе из России. Например, такую позицию заняли британская алкогольная компания Diageo, крупнейшие чешские пивоварни. А украинский производитель Nemiroff сообщил, что аннулирует лицензию на выпуск продукции в нашей стране. Кроме того, из-за скачка курсов валют дистрибьюторы повысили закупочные цены на импортные напитки.

С тех пор резко сократились поставки импортного алкоголя в торговых сетях — как по количеству, так и по ассортименту. По словам продавцов, в алкомаркетах и федеральных сетях некоторые позиции вообще исчезли из продажи. Например, днем с огнем не найти настоящих игристых вин из региона Шампань.

А с импортным ассортиментом всё печально

А с импортным ассортиментом всё печально

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За лето ассортимент шампанского в крупных торговых сетях сократился на 95%, виски — на 50%, французского коньяка — на 50%, импортного пива — на 40%, другого иностранного алкоголя — на 35%, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (входят X5 Group, «Магнит», «Лента», Auchan и другие). По прогнозам ритейлеров через три месяца ассортимент уменьшится вдвое. Неужели к Новому году мы столкнемся с дефицитом импортного алкоголя?

Чтобы не допустить опустошения прилавков, Ассоциация попросила правительство включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту.

— Параллельный импорт алкогольных брендов, покинувших российский рынок, позволит сохранить ассортимент привычной для потребителя продукции. На российском рынке действует эффективная система контроля импортной алкогольной продукции, и она сохранится при разрешении ввоза ряда брендов без согласия правообладателей, — указал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. — Импортеры несут ответственность, в том числе административную и уголовную, за качество ввезенной продукции на территорию РФ. Система ЕГАИС позволяет отследить перемещение каждой единицы алкогольной продукции на всех этапах оборота — от импортера и склада до финальной продажи потребителю.

Все этапы оборота алкоголя, включая розничную торговлю, являются лицензируемыми видами деятельности, а крупные импортеры и торговые сети — добросовестными участниками рынка, которые не заинтересованы во ввозе неоригинальных или сомнительных товаров, подчеркнул руководитель Ассоциации компаний розничной торговли.

А при запрете на параллельный импорт неизбежно возникнет дефицит алкогольной продукции, который гораздо быстрее спровоцирует появление теневого рынка, рост контрабанды и производства поддельного импортного алкоголя внутри страны, резюмировал Игорь Караваев.

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