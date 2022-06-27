«Уйдут все, кто еще оставался»: правда ли в России случился дефолт и чем нам это грозит

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.



После того как стало понятно, что в долларах Россия рассчитаться не сможет, Минфин воспользовался указом президента РФ от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», где сказано, что в таких случаях можно платить рублями.

— Однако западные страны не засчитали такой платеж, так как обязательства были в валюте, — рассказал экономист Сергей Селянин. — Теперь России объявлен настоящий дефолт как должнику, не исполнившему обязательства. Но особенность в том, что обычная причина дефолта — это отсутствие денег, а здесь деньги есть, но их не берут.