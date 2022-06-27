«Уйдут все, кто еще оставался»: правда ли в России случился дефолт и чем нам это грозит
Экономисты объяснили, почему Запад объявил РФ дефолт, но Россия его не признает
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России объявлен дефолт: что это значит
Эксперты сходятся в том, что формально дефолт действительно случился.
— Если подходить формально, то дефолт произошел, — пояснил экономист Георгий Остапкович. — Мы должны были рассчитаться в долларах, но мы этого сделать не можем физически: у нас деньги есть, в том числе валюта.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
После того как стало понятно, что в долларах Россия рассчитаться не сможет, Минфин воспользовался указом президента РФ от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», где сказано, что в таких случаях можно платить рублями.
— Однако западные страны не засчитали такой платеж, так как обязательства были в валюте, — рассказал экономист Сергей Селянин. — Теперь России объявлен настоящий дефолт как должнику, не исполнившему обязательства. Но особенность в том, что обычная причина дефолта — это отсутствие денег, а здесь деньги есть, но их не берут.
Министр финансов России Антон Силуанов отказался признать, что это дефолт.
— Есть все основания полагать, что искусственное лишение Российской Федерации возможности обслуживать свой внешний суверенный долг преследует цель навесить ярлык «дефолт». Но любой, кто разбирается в ситуации, знает, что это никоим образом не дефолт, — сказал глава Минфина.
Отметим, что внешний дефолт России объявляется впервые с 1918 года, еще при Владимире Ленине стране был объявлен дефолт по царским долгам. А то, что произошло в России в 1998 году, — это дефолт по внутренним долгам перед своими гражданами, а по внешнему долгу даже тогда страна рассчитывалась в полном объеме.
Что означает дефолт для России
Однако по факту дефолт еще не объявлен, замечает Георгий Остапкович. По его словам, минимум 25% получателей денег по купонам должны подать в суд, и только по решению суда может быть объявлен дефолт.
— А когда эти 25% подадут в суд, мы можем подать встречный иск, что деньги у нас есть, и просто по техническим причинам США не принимают наш платеж, — объяснил Георгий Остапкович. — Они будут обязаны принять наш иск и рассмотреть по англо-саксонскому праву. А оно прецедентное, то есть они начнут искать прецеденты с XV века, а их просто не было. И такое рассмотрение нашего иска может занять год-полтора. В итоге, скорее всего, мы проиграем, но можем затянуть это дело, а за это время могут быть любые политические изменения, ведь сегодняшняя ситуация — результат не экономического кризиса, а геополитического.
Обычно для стран есть три основных последствия от объявления дефолта.
— Прежде всего дефолтная страна получает мусорный рейтинг от трех ведущих рейтинговых агентств: Fitch, Moody's и S&P, но они уже нас и так не рейтингуют, — рассказал Георгий Остапкович. — Во-вторых, в такие страны, как правило, не идут предприятия, не вкладывают в нее капитал. Но американские предприятия к нам и так уже не идут, а китайцам и индийцам совершенно наплевать, что у нас дефолт по доллару, им это не мешает к нам заходить. И третье — как правило, дефолтным странам не предоставляются кредиты, но нам и так никто не дает финансовую поддержку в долларах, а опять же китайцы и индийцы могут и дальше спокойно давать.
По словам экономиста, получается, что для России статус дефолтной страны означает по большому счету только репутационную потерю.
Чем грозит дефолт для простых граждан
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Здесь мнения экспертов разошлись. По мнению Георгия Остапковича, для рядового гражданина России дефолт не грозит вообще ничем, так как по экономике не ударит. А вот по мнению Константина Селянина, объявление дефолта, хоть и не моментально, но всё же ощутимо заденет граждан.
— Оставшиеся в России иностранные компании, скорее всего, уйдут, потому что неприлично в приличном обществе якшаться с недобросовестным должником, — сказал Константин Селянин. — В долгосрочной перспективе не будут приходить западные инвесторы, не будут создаваться рабочие места. Сегодня уже подсчитано, что прямые потери от ухода иностранных инвесторов (после начала спецоперации. — Прим. ред.) — порядка
Кроме того, по мнению экономиста, будут и дальше исчезать с прилавков западные товары, даже те, что пока фактически продолжают производить в России.
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