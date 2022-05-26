Афера на полмиллиарда: профессионального ликвидатора обвинили в мошенничестве в Новосибирске

— Я становлюсь официальным лицом этого общества. Помимо прав у меня есть обязанности: я обязан произвести расчеты с бюджетом, выявить всех контрагентов, которым должно общество или которые должны обществу. В мои обязанности входит произвести расчеты, получить деньги, оплатить все налоги и подать ликвидационный баланс, который должен быть «нулевым». Затем я получаю документы, подтверждающие ликвидацию компании, — рассказывает Максим Басалаев.



По данным сервиса «Контур.Фокус», Максим Николаевич Басалаев в разное время являлся ликвидатором 252 организаций в 5 регионах России. В настоящее время под его руководством в процессе ликвидации находятся 8 компаний.

