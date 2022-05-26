Афера на полмиллиарда: профессионального ликвидатора обвинили в мошенничестве в Новосибирске

Налоговая инспекция потребовала от профессионального ликвидатора компаний Максима Басалаева заплатить в бюджет государства 493 миллиона рублей, которые были похищены в результате аферы с вычетом по НДС. Новосибирец уверяет, что его пытаются сделать крайним в мошенничестве, которое, по его мнению, не обошлось без людей «из системы». Журналист НГС Павел Тиунов узнал детали подозрительной схемы на сотни миллионов рублей.
Житель Новосибирска Максим Басалаев профессионально занимается ликвидацией компаний, но уверяет, что впервые многолетнюю карьеру столкнулся с обвинением в многомиллионной махинации. Не дожидаясь реакции правоохранителей, новосибирец сам обратился с заявлением в полицию.
Кто такой ликвидатор?
Добровольная ликвидация организаций предусмотрена российским законодательством и проводится в том случае, если собственник по той или иной причине решает закрыть компанию. При этом зачастую предприниматели обращаются за помощью компетентных специалистов — профессиональных ликвидаторов. Это люди, которые берут на себя полномочия руководителя организации с правом подписи.
— Я становлюсь официальным лицом этого общества. Помимо прав у меня есть обязанности: я обязан произвести расчеты с бюджетом, выявить всех контрагентов, которым должно общество или которые должны обществу. В мои обязанности входит произвести расчеты, получить деньги, оплатить все налоги и подать ликвидационный баланс, который должен быть «нулевым». Затем я получаю документы, подтверждающие ликвидацию компании, — рассказывает Максим Басалаев.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Максим Николаевич Басалаев в разное время являлся ликвидатором 252 организаций в 5 регионах России. В настоящее время под его руководством в процессе ликвидации находятся 8 компаний.
Ликвидатор — это человек, который обладает юридическими знаниями, он способен запустить ликвидацию предприятия и сопроводить его на всех этапах оформления документов. Зачастую собственникам компаний некогда разбираться в тонкостях юридических процессов, поэтому они прибегают к помощи специалистов, добавил Басалаев. При этом он подчеркнул, что ликвидатор несет как административную, так уголовную ответственность за достоверность сведений, которые предоставляет в налоговый орган.
С вас 493 миллиона
В 2020 году к Максиму Басалаеву обратился собственник торговой компании ООО ТД «ХБ-ОПТ» Евгений Зубец. Процесс ликвидации общества ничем не выделялся, отметил Басалаев, и занял несколько месяцев. По его словам, 28 ноября в регистрационный орган были поданы последняя форма уведомления о завершении процесса и ликвидационный нулевой баланс. 3 ноября 2020 года ликвидатор и собственник получили свидетельство о ликвидации (сведения подтверждаются данными сервиса «Контур.Фокус»).
В системе «Контур.Фокус» последние финансовые показатели ООО ТД «ХБ-ОПТ», которое занимается оптовой торговлей, опубликованы за 2019 год: выручка составила 209,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,1 миллиона. Учредитель — Евгений Зубец.
В апреле 2022 года Максиму Басалаеву пришла повестка в Инспекцию налоговой службы Кировского района Новосибирска. Ликвидатора вызвали для дачи пояснений по поводу ликвидации «ХБ-ОПТ».
— Я приехал, и мне сказали, что меня подозревают в мошенничестве. Оказывается, 30 октября 2020 года была подана уточняющая налоговая декларация, в которой налогооблагаемая база была снижена на 493 миллиона рублей из-за вычета по НДС, — заявил в беседе с журналистом НГС Басалаев.
Ликвидатор настаивает, что не мог подать уточняющую декларацию, поскольку в процессе ликвидации воспользовался электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая в соответствии с российским законодательством, после подачи последней формы была блокирована налоговым органом. Однако в ИФНС ему возразили: за три дня до ликвидации компании Максимом Николаевичем Басалаевым была получена новая ЭЦП в Москве, а уточняющая отчетность сдана через компьютер с IP-адресом, зарегистрированным в Швеции.
По данным Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области, вычет по НДС — это сумма НДС, на которую можно уменьшить общую сумму налога, исчисленного по операциям организации. По общему правилу право на вычет возникает у плательщика НДС на основании счетов-фактур, если приобретенные товары (работы, услуги, имущественные права) приняты на учет и будут использованы в облагаемых НДС операциях.
Басалаев уверяет, что в налоговой ему предложили подписать заявление об отмене ликвидации компании и подать новую уточняющую отчетность, таким образом взяв на себя ответственность по возмещению государству почти полумиллиарда рублей. Ликвидатор отказался. Его предупредили о том, что материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы, поскольку в ситуации есть признаки мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Басалаев решил сыграть на опережение и сам обратился в ГУ МВД с заявлением, в котором просит признать его потерпевшим, поскольку неизвестные люди использовали его персональные данные в мошеннической схеме.
Афера на миллиарды рублей?
Собственник ликвидированной компании Евгений Зубец в беседе с журналистом НГС сообщил, что он тоже давал пояснения в налоговой инспекции по поводу внезапно поданной прямо перед ликвидацией уточненной налоговой декларации с вычетом НДС почти на полмиллиарда рублей. Вместе с юристами изучив информацию, предоставленную налоговыми органами, предприниматель отметил несколько странных моментов, которые, по его мнению, могут указывать на многомиллионную аферу. Во-первых, ЭЦП на имя Максима Басалаева было получено в Москве при содействии компании «МЦСП ГРУПП», которая пользуется дурной славой у пользователей Сети: на сервисах отзывов опубликованы десятки негативных комментариев с обвинением в мошенничестве. С помощью этой ЭЦП были поданы уточненные налоговые декларации по НДС за 4-й квартал 2019-го, 2,3-й кварталы 2020 года, а также первичная декларация по НДС за 4-й квартал 2020 года. В настоящее время «МЦСП ГРУПП» лишена лицензии на выдачу электронных цифровых подписей.
Еще одно важное обстоятельство, по словам предпринимателя, — отсутствие претензий от контрагентов, указанных в первичных декларациях: если бы они не были указаны в «уточненке», то к ним сразу должны были возникнуть вопросы со стороны налоговых органов. Зубец полагает, что информация об организациях в первичных и уточненных декларациях совпадает. Однако в этом случае нужно учитывать, что доступ к базе деклараций по НДС существенно ограничен.
Наконец, подозрение вызывает длительное молчание налоговиков, отметил Зубец. По его словам, обычно уточненные декларации приковывают к себе пристальное внимание органов, а проверка сведений может занимать до полугода. Процедура предполагает запрос подтверждающих документов, сразу после сдачи «уточненки», однако в данном случае реакции органов пришлось ждать почти 2 года, добавил предприниматель.
Член Ассоциации Юристов России, который представляет интересы Зубца, Николай Карсунцев подчеркнул, что в уточненную декларацию добавили двух контрагентов — это ООО «Стройконтракт М» и АО «Феникс», которые по открывшейся информации явились поставщиками ТД «ХБ-ОПТ». Учитывая, что вычет по НДС составил 493 миллиона рублей, получается, что партнеры поставили компании новосибирца товаров или услуг на сумму около 2,5 миллиарда рублей, отметил юрист. Это оборот, выход на который новосибирской компании потребовалось бы 10–15 лет успешной работы и большая доля удачи. При этом, кому были перепроданы товары или оказаны услуги на столь солидную сумму, в налоговой держат в секрете.
— Выгоды у «ТД ХБ-ОПТ» в этой цепочке нет. Мы полагаем, что вскрылась мошенническая схема, с помощью которой были похищены огромные суммы денег из федерального бюджета. Ситуация экстраординарная, и требует пристального внимания соответствующих органов, — заявил Карсунцев.
Ликвидатор Максим Басалаев предположил, что схема не могла быть реализована без помощи человека «из системы». Порядок действий настолько эффективно отработан, что допускать участие в процессе случайных людей просто глупо, подчеркнул он.
Что говорят в налоговой?
В Управлении федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос журналиста НГС с просьбой прокомментировать ситуацию ответили, что налоговые органы не обязаны предоставлять «третьим лицам» информацию о налоговой отчетности налогоплательщиков и их контрагентов. При этом данные по ситуации с ТД «ХБ-ОПТ», отметили в управлении, попадают под понятие налоговой тайны.
— Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, — говорится в документе за подписью замруководителя управления ФНС России по Новосибирской области Андрея Снегирева.
При этом в ответе сказано, что в настоящее время работа с данными по НДС автоматизирована: прикладная подсистема контроля налога на добавленную стоимость «АСК НДС-2» позволяет автоматически контролировать процесс формирования добавленной стоимости, а риски налоговых правонарушений автоматически выявляются программным комплексом «АИС Налог-3».