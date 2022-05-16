Аналитики спрогнозировали медианную зарплату для новосибирцев в
100 тысяч рублей через 12 лет
РИА Рейтинг высчитал предполагаемый заработок по разным регионам
РИА Рейтинг провел исследование в области роста зарплат по российским регионам. Согласно выводам аналитиков, в среднем по России медианная зарплата достигнет
Новосибирск в этом рейтинге занял 23 место из 85, со среднегодовым темпом роста зарплаты в 9,2%. Медианную зарплату в
Медианная зарплата — это значение посередине шкалы зарплат. То есть 50% работников получают зарплату выше этого уровня, а вторые 50% — ниже. Средняя зарплата — усредненный показатель по выборке. Все зарплаты просто складывают, а затем общую сумму делят на их количество.
В исследовании производилась оценка достижения медианной зарплаты
Стоит отметить, что к этому показателю регионы стартуют с разных условий, где-то зарплаты уже высокие, а где-то только начался их рост. Лидер по скорости роста зарплаты — Амурская область, где зарплата растет каждый год на 12,3%. На втором и третьем месте по скорости роста зарплат — Кемеровская область и Республика Алтай, 10,2% и 10% соответственно.
Быстрее всего показателя в
Дольше всего повышения зарплаты придется ждать в Калининградской области (
В среднем в России зарплаты за последние пять лет росли на 9% ежегодно, а целом с 2016 года номинальные зарплаты увеличились в стране в среднем в
Недавно НГС выпустил обзор вакансий на лето, где можно заработать до 100 тысяч в месяц.