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Аналитики спрогнозировали медианную зарплату для новосибирцев в 100 тысяч рублей через 12 лет

РИА Рейтинг высчитал предполагаемый заработок по разным регионам

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РИА Рейтинг провел исследование в области роста зарплат по российским регионам

РИА Рейтинг провел исследование в области роста зарплат по российским регионам

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РИА Рейтинг провел исследование в области роста зарплат по российским регионам. Согласно выводам аналитиков, в среднем по России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет, при этом в 30 регионах для этого нужно более 15 лет.

Новосибирск в этом рейтинге занял 23 место из 85, со среднегодовым темпом роста зарплаты в 9,2%. Медианную зарплату в 100 тысяч новосибирцы смогут увидеть через 12,2 года.

Медианная зарплата — это значение посередине шкалы зарплат. То есть 50% работников получают зарплату выше этого уровня, а вторые 50% — ниже. Средняя зарплата — усредненный показатель по выборке. Все зарплаты просто складывают, а затем общую сумму делят на их количество.

В исследовании производилась оценка достижения медианной зарплаты 100 тысяч рублей в России и субъектах РФ по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах), с условием сохранения номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние 5 лет.

Стоит отметить, что к этому показателю регионы стартуют с разных условий, где-то зарплаты уже высокие, а где-то только начался их рост. Лидер по скорости роста зарплаты — Амурская область, где зарплата растет каждый год на 12,3%. На втором и третьем месте по скорости роста зарплат — Кемеровская область и Республика Алтай, 10,2% и 10% соответственно.

Быстрее всего показателя в 100 тысяч рублей добьются три региона: Ямало-Нанецкий автономный округ — менее 6 лет, Чукотка и Магадан — около 6,3 года.

Дольше всего повышения зарплаты придется ждать в Калининградской области (19 лет), Кабардино-Балкарской республике (19,7 лет) и Чеченской Республике (22,5 года). Стоит отметить, что последние позиции в рейтинге заняли не только те регионы, в которых низкие зарплаты на данный момент, но и которые в последние пять лет характеризовались слабым ростом зарплат.

В среднем в России зарплаты за последние пять лет росли на 9% ежегодно, а целом с 2016 года номинальные зарплаты увеличились в стране в среднем в 1,5 раза. Стоит отметить, пишут специалисты РИА Рейтинг, что ни один регион России в первой половине 2022 года не может похвастаться тем, что какое-то значительное количество людей имеют чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. В прошедшем 2021 году номинальная зарплата в России выросла почти на 10% до 49 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты очень сильно отличаются как от региона к региону, так и в отраслевом разрезе.

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