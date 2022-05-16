Аналитики спрогнозировали медианную зарплату для новосибирцев в 100 тысяч рублей через 12 лет

РИА Рейтинг провел исследование в области роста зарплат по российским регионам. Согласно выводам аналитиков, в среднем по России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет , при этом в 30 регионах для этого нужно более 15 лет .

Новосибирск в этом рейтинге занял 23 место из 85, со среднегодовым темпом роста зарплаты в 9,2%. Медианную зарплату в 100 тысяч новосибирцы смогут увидеть через 12,2 года .

