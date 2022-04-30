Детские пособия будут назначать без учета прежних доходов (но не всем)

Выплаты семьям с детьми смогут временно назначать без учета прежних доходов родителей. Как сообщили в Минтруда, соответствующее постановление, касающееся пособий на детей от 3 до 7 лет и выплат на первого и второго ребенка до трех лет, было подписано 29 апреля. Что касается пособий на детей от 8 до 16 лет, то их уже назначали по такому принципу.

По общему правилу, сейчас при назначении пособий учитывается доход семьи за предыдущий год. Выплаты на детей до трех лет назначают, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека, на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 — если меньше одного. Согласно новому постановлению, зарплату родителя, который потерял работу после 1 марта 2022 года, учитывать не будут. Но только если он встанет на учет в центре занятости как безработный.