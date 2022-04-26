Компания Henkel объявила об уходе из России — власти НСО выясняют, будет ли работать завод в регионе
Филиал располагается в Криводановском сельсовете
Власти Новосибирской области выяснят, приостановит ли работу завод компании Henkel, который производит сухие строительные смеси. Он находится в Криводановском сельсовете в селе Марусино.
Компания объявила об уходе из России 19 апреля. Информация об этом размещена на ее официальном сайте.
— Процедура исполнения сейчас готовится. Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс. Все 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату, — говорится в сообщении компании, которое цитирует сайт 74.RU.
Так как один из филиалов находится в Новосибирской области, вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.
— По поводу Henkel. Уточняйте обстановку — что понимается под уходом? Потому что многие заявляют об уходе, а на самом деле не торопятся. У нас, на территории Новосибирской области, есть другие производители, поэтому сразу с ними отработайте, чем они готовы заменить на рынке заявивших об уходе конкурентов, — заявил губернатор НСО Андрей Травников 25 апреля.
Завод Henkel в НСО заработал в 2015 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», он принадлежит компании Henkel Rus, зарегистрированной в Москве. Учредитель — фирма Henkel Ag & Co. Kgaa из Германии. Выручка в 2021 году составила 95,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,5 миллиарда.
В компании корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент она продолжает работу в России. НГС направил запрос, чтобы узнать о том, собираются ли закрывать завод в Новосибирской области.
В апреле в Новосибирске магазин Decathlon остановил свою работу. Решение объяснили проблемами с поставками. НГС побывал в филиале французской сети за 4 дня до закрытия — посмотрите, как опустели полки.