Компания Henkel объявила об уходе из России — власти НСО выясняют, будет ли работать завод в регионе

Власти Новосибирской области выяснят, приостановит ли работу завод компании Henkel, который производит сухие строительные смеси. Он находится в Криводановском сельсовете в селе Марусино.

Компания объявила об уходе из России 19 апреля. Информация об этом размещена на ее официальном сайте.

— Процедура исполнения сейчас готовится. Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс. Все 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату, — говорится в сообщении компании, которое цитирует сайт 74.RU.

