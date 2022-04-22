«На несколько лет останемся без техники?» К чему приведет массовое закрытие зарубежных компаний

Зарубежные компании покидают или приостанавливают деятельность в России из-за европейских и американских санкций в ответ на спецоперацию. Торговые центры опустели после ухода иностранных брендов одежды, закрываются и другие сети: так, в начале апреля работу прекратила компания Acer — известный производитель электроники.

Неужели россияне останутся без импортных магазинов? Мы обсудили ситуацию с экономистами.

Что значит «приостановили деятельность»?

По словам экономиста Даниила Вышегородского, эта формулировка говорит о том, что компании не будут начинать новые проекты в России, не будут набирать сотрудников и заключать новые контракты.