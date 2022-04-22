«На несколько лет останемся без техники?» К чему приведет массовое закрытие зарубежных компаний
По мнению экспертов, замена известным брендам найдется, но не во всех сферах
Зарубежные компании покидают или приостанавливают деятельность в России из-за европейских и американских санкций в ответ на спецоперацию. Торговые центры опустели после ухода иностранных брендов одежды, закрываются и другие сети: так, в начале апреля работу прекратила компания Acer — известный производитель электроники.
Неужели россияне останутся без импортных магазинов? Мы обсудили ситуацию с экономистами.
Что значит «приостановили деятельность»?
По словам экономиста Даниила Вышегородского, эта формулировка говорит о том, что компании не будут начинать новые проекты в России, не будут набирать сотрудников и заключать новые контракты.
Даниил Вышегородский — заведующий кафедрой экономической теории Уральского института управления — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент.
— Временной остановкой своей деятельности компания стремится пережить какой-то период до исчезновения обстоятельств, затрудняющих ее работу, — пояснил ученый. — Компания выполнит обязательства по ранее заключенным договорам, приостановит или завершит трудовые отношения с работниками, соблюдая трудовое законодательство.
Вернутся ли в Россию?
По мнению эксперта Сергея Хестанова, зарубежные бренды всё еще могут вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Всё зависит от состояния рынка конкретных отраслей. При этом неважно, называют ли они свой уход «временной приостановкой» или «закрытием».
Сергей Хестанов — советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции».
— Влияет не формальное название, а состояние рынка. Если рынок с точки зрения менеджмента компании благоприятен, компания найдет способ вернуться. История знает примеры, когда по истечении большого количества времени компании возвращались в Россию. После [Октябрьской] революции практически все зарубежные компании ушли, они были изгнаны, но это не помешало после распада СССР им вернуться, — рассказал E1.RU Сергей Хестанов. — Тот же шведский Ericsson: компания работала с поставщиками связи до революции, именно ими были созданы первые телефонные сети. Работа одного из крупных сотовых операторов и сейчас в значительной мере построена на оборудовании Ericsson. Почти на век компания ушла — потом вернулась, а сейчас вот опять собирается уходить.
С экономистом согласен и Даниил Вышегородский: иностранным компаниям работать в России выгодно, поэтому и деятельность они приостанавливают неохотно. Это вовсе не входило в их планы.
— Российский рынок интересен зарубежным компаниям, поэтому они вернутся, но после того, как будет нормализована политическая обстановка, — отметил эксперт. — У некоторых компаний значительный оборот за счет российского рынка, поэтому они мечтают вернуться и будут искать возможности, следить за развитием событий. Зарубежные компании, у которых остались контрактные обязательства в России, продолжат их выполнять.
В апреле об остановке поставок в Россию заявила компания электронной техники Intel, приостановили локальную деятельность фирмы Acer и Ericsson. О том, когда они возобновят работу, не сообщается.
С какими проблемами мы столкнемся?
Сергей Хестанов уверен, что возвращение компаний не скажется на росте цен, так как инфляция для России определяется стоимостью основных продуктов экспорта, а это нефть и газ. Компаний, которые бы доминировали в своей отрасли, в России практически нет, и это тоже хороший признак. Однако закрытие зарубежных брендов привело к снижению конкуренции на рынке. Качественную российскую продукцию мы вряд ли увидим в скором времени.
— Радости уход компаний не приносит. Это ухудшение доступности брендов, но это не значит, что импортная продукция будет совсем недоступна. Я помню 90-е годы, когда все товары привозились челноками и мелкими фирмами, но это снижало разнообразие. Заказать себе нестандартную модель телефона было целым делом.
Добывать и обслуживать технику станет сложнее и дороже, ведь официальное присутствие фирмы гарантирует наличие сервиса и запчастей. Оно необходимо для автомобилей, мотоциклов, снегоходов, производственного оборудования. Для всего, что живет долго и имеет изнашивающиеся части, — объяснил экономист.
Поставки в Россию уже приостановили производители брендов Scania, Honda, Mazda, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Mitsubishi Motors, Audi, Nissan, Suzuki, Renault и Porsche. В меньшей степени санкции затронут отечественный автопром. По мнению эксперта, на фоне этих проблем возникнут неофициальные поставщики запчастей.
Смогут ли Россия и Китай заменить весь импорт?
Эксперт уверен, что российские предприятия не смогут производить качественную электронику, но вот заменить ушедший бренд IKEA будет несложно.
— Компания, которая делает что-то типа IKEA, появится наверняка. Электроника, точная механика — это то, где СССР отстал от Запада навсегда. Соответственно, те немногие отечественные компании, которые в этой сфере работают, никогда не догонят лидеров рынка, — ответил экономист. — Может ли в России появиться конкурент оборудованию Ericsson? Это смехотворно, на это уйдет от трех до пяти десятилетий.
Проблемы возникнут и с китайскими брендами, на которые Россия возлагает большие надежды. Китай тоже рискует попасть под санкции, поэтому новых контрактов с нами пока не подписывает. Сергей Хестанов пояснил, что эта страна производит два типа брендов, один из которых по качеству не уступает западным фирмам. Второй тип создан для масс, это дешевый и некачественный сегмент. Есть риск, что поставлять россиянам будут именно такие товары.
— Часть хороших китайских брендов новые контракты с Россией не подписывает. Они выполняют старые контракты, но ни одного с марта подписано не было. Китайские фирмы, которые поставляют свою продукцию в том числе на Запад, в Европу и США, очень боятся санкций и не рискуют. Электроника в России будет китайской, но вот то, что получше, нам не достанется. Я морально готов к тому, что мы на несколько лет останемся без техники, — подытожил экономист.
Что нас ждет после возвращения компаний?
Очевидно, что россияне будут скучать по ушедшим брендам вроде IKEA, Zara, H&M, Stradivarius, Nike и Adidas. Если компании вернутся, то в магазинах начнется настоящий ажиотаж. Однако Даниил Вышегородский уверен, что цены на импортные товары поднимать не будут и всё станет дешевле, даже автомобили.
— Скорее всего, наоборот, цены будут снижаться. Например, сейчас мы наблюдаем рост цен на автомобили из-за того, что существенно сокращено их предложение со стороны иностранных производителей, — пояснил экономист.
Другой экономист уверен, что если иностранные компании покинут наш рынок, то обратно их никто не пустит — особенно если это американские компании, как PepsiCo и Coca-Cola.
СЮЖЕТ
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