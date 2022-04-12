Часть маткапитала предлагают выдавать наличкой. Узнали, кто и сколько денег сможет получить

Зачем понадобился закон?

Оказалось, что у обладателей маткапитала остаются невостребованные деньги на счетах.

— В прошлом году Счетная палата провела большое исследование по материнскому капиталу и обнаружила, что порядка 800 тысяч семей не забрали остатки маткапитала, — рассказала Городским порталам Татьяна Буцкая. — Счетная палата определила, что (в среднем на счетах остается. — Прим. ред. ) до 25 тысяч рублей.

Согласно исследованию Счетной палаты, остатки в размере от 10 до 25 тысяч рублей лежат на счетах материнского капитала более чем у 210 тысяч семей. От 5 до 10 тысяч рублей осталось более чем у 70 тысяч семей, от тысячи до 5 тысяч рублей — более чем у 182 тысяч семей. У остальных на счетах совсем мало — до тысячи рублей. Как объясняют авторы исследования, такие остатки образовались у владельцев сертификатов в результате индексации маткапитала, которую могли произвести в период, когда человек уже подал заявление о распоряжении деньгами, но его еще не удовлетворили.

