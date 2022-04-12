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Часть маткапитала предлагают выдавать наличкой. Узнали, кто и сколько денег сможет получить

Мы поговорили с одним из авторов нового законопроекта

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Многие родители даже не знают, что у них от материнского капитала что-то осталось

Многие родители даже не знают, что у них от материнского капитала что-то осталось

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На прошлой неделе депутаты Госдумы придумали очередное изменение в закон о материнском капитале: они предлагают часть средств выдавать на руки наличными. Правда, не всем и только один раз. Мы поговорили с одним из авторов инициативы, депутатом Татьяной Буцкой и изучили документы, чтобы разобраться зачем нужно это нововведение и как оно будет работать.

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Татьяна Буцкая — депутат Госдумы с 2021 года, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации «Совет Матерей», эксперт ОНФ.

Зачем понадобился закон?


Оказалось, что у обладателей маткапитала остаются невостребованные деньги на счетах.

— В прошлом году Счетная палата провела большое исследование по материнскому капиталу и обнаружила, что порядка 800 тысяч семей не забрали остатки маткапитала, — рассказала Городским порталам Татьяна Буцкая. — Счетная палата определила, что (в среднем на счетах остается. — Прим. ред.) до 25 тысяч рублей.

Согласно исследованию Счетной палаты, остатки в размере от 10 до 25 тысяч рублей лежат на счетах материнского капитала более чем у 210 тысяч семей. От 5 до 10 тысяч рублей осталось более чем у 70 тысяч семей, от тысячи до 5 тысяч рублей — более чем у 182 тысяч семей. У остальных на счетах совсем мало — до тысячи рублей. Как объясняют авторы исследования, такие остатки образовались у владельцев сертификатов в результате индексации маткапитала, которую могли произвести в период, когда человек уже подал заявление о распоряжении деньгами, но его еще не удовлетворили.

— Например, владельцем сертификата заявление о распоряжении подано в декабре 2019 года на сумму 453 026 рублей. Перечисление средств осуществлено в январе 2020 года. В то же время с 1 января 2020 года проведена индексация МСК, после которой его размер составил 466 617 рублей, то есть на 13 591 рубль больше, чем было указано в заявлении. Индексация 2021 года увеличила этот остаток до 14 093,87 рубля, — объясняют в Счетной палате.

Такие суммы могут лежать на счетах годами: в некоторых случаях остатки не востребованы на протяжении 10 лет. Люди попросту не знают, что у них есть эти деньги — закон не предусматривает информирование владельцев сертификата о деньгах, если они не спросили об этом сами. Проверить, не осталось ли у вас чего-нибудь на счету материнского капитала, можно в личном кабинете на сайте ПФР.

Как сейчас получить маткапитал на руки?


На сегодняшний день из маткапитала предусмотрена только одна выплата, которую родители могут получить на руки, — пособие на второго ребенка до трех лет в размере детского прожиточного минимума, так называемое путинское. Его платят только семьям с низкими доходами — меньше двух прожиточных минимумов на человека. Подробнее о том, как оформить эту выплату, мы рассказывали в этом материале.

Прежде чем оформлять выплату из маткапитала, стоит проверить, выгодно ли это вам

Прежде чем оформлять выплату из маткапитала, стоит проверить, выгодно ли это вам

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Получать эту выплату или нет, каждая семья решает сама. Судя по исследованию Счетной палаты, такой способ распоряжаться маткапиталом выбирают не очень часто — с 2018 года, когда выплата появилась, по 1 января 2021 года было подано почти 345 тысяч заявлений.

Однако за всю историю маткапитала было несколько разовых выплат, которые семьи могли оформить в определенный отрезок времени. В 2009 и 2010 годах это было 12 тысяч рублей, в 2015 — 20 тысяч, в 2016 — 25 тысяч. И каждый раз такой возможностью воспользовались более миллиона семей.

Кто сможет получить деньги, когда закон примут?


Закон, который депутаты отправили в правительство, предполагает, что деньги смогут получить только семьи, которые уже воспользовались маткапиталом. Забрать со счета можно только остатки.

Сколько денег можно получить наличными?


Сейчас речь идет о 5% от общей суммы материнского капитала. В 2022 году выплата на первого ребенка составляет 524 527 рублей, на второго — 693 144 рубля. Соответственно, это будет 26 226 или 34 657 рублей. Однако это не окончательные цифры.

— Сейчас в законе это прописано как до 5% материнского капитала на нужды семьи. Мы готовы обсуждать процент и готовы обсуждать, как именно эти деньги будут попадать к семье, — говорит Татьяна Буцкая. — Сейчас важно получить принципиальное согласие правительства, что остатки материнского капитала родители могут получить наличными.

Что значит «на нужды семьи»?


Пока непонятно. Перечень нужд и порядок передачи денег должно будет установить правительство. Проводить аналоги с разовыми выплатами прошлых лет невозможно, потому что тогда они были ситуативные, для «обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности». Сейчас депутаты предлагают ввести постоянный механизм.

На что сейчас можно тратить материнский капитал?


Обналичивать материнский капитал запрещено законом: государство установило перечень нужд, на которые можно потратить деньги, трата их на что-либо другое — уголовное преступление. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя.

На некоторые цели материнский капитал можно будет потратить только после трехлетия ребенка

На некоторые цели материнский капитал можно будет потратить только после трехлетия ребенка

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Как получить льготы на всёКак получить льготы на всё

Подробнее о том, как оформить и потратить материнский капитал, мы рассказывали в этом материале. А если материнский капитал уже потрачен, то почитайте о других деньгах от государства, которые положены семьям с детьми в 2022 году. И отдельно — о самом новом пособии на школьников, которое появилось в России с 1 апреля.

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