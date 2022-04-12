Часть маткапитала предлагают выдавать наличкой. Узнали, кто и сколько денег сможет получить
Мы поговорили с одним из авторов нового законопроекта
На прошлой неделе депутаты Госдумы придумали очередное изменение в закон о материнском капитале: они предлагают часть средств выдавать на руки наличными. Правда, не всем и только один раз. Мы поговорили с одним из авторов инициативы, депутатом Татьяной Буцкой и изучили документы, чтобы разобраться зачем нужно это нововведение и как оно будет работать.
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Татьяна Буцкая — депутат Госдумы с 2021 года, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации «Совет Матерей», эксперт ОНФ.
Зачем понадобился закон?
Оказалось, что у обладателей маткапитала остаются невостребованные деньги на счетах.
— В прошлом году Счетная палата провела большое исследование по материнскому капиталу и обнаружила, что порядка 800 тысяч семей не забрали остатки маткапитала, — рассказала Городским порталам Татьяна Буцкая. — Счетная палата определила, что (в среднем на счетах остается. —
Согласно исследованию Счетной палаты, остатки в размере от 10 до 25 тысяч рублей лежат на счетах материнского капитала более чем у 210 тысяч семей. От 5 до 10 тысяч рублей осталось более чем у 70 тысяч семей, от тысячи до 5 тысяч рублей — более чем у 182 тысяч семей. У остальных на счетах совсем мало — до тысячи рублей. Как объясняют авторы исследования, такие остатки образовались у владельцев сертификатов в результате индексации маткапитала, которую могли произвести в период, когда человек уже подал заявление о распоряжении деньгами, но его еще не удовлетворили.
— Например, владельцем сертификата заявление о распоряжении подано в декабре 2019 года на сумму
Такие суммы могут лежать на счетах годами: в некоторых случаях остатки не востребованы на протяжении 10 лет. Люди попросту не знают, что у них есть эти деньги — закон не предусматривает информирование владельцев сертификата о деньгах, если они не спросили об этом сами. Проверить, не осталось ли у вас чего-нибудь на счету материнского капитала, можно в личном кабинете на сайте ПФР.
Как сейчас получить маткапитал на руки?
На сегодняшний день из маткапитала предусмотрена только одна выплата, которую родители могут получить на руки, — пособие на второго ребенка до трех лет в размере детского прожиточного минимума, так называемое путинское. Его платят только семьям с низкими доходами — меньше двух прожиточных минимумов на человека. Подробнее о том, как оформить эту выплату, мы рассказывали в этом материале.
Получать эту выплату или нет, каждая семья решает сама. Судя по исследованию Счетной палаты, такой способ распоряжаться маткапиталом выбирают не очень часто — с 2018 года, когда выплата появилась, по 1 января 2021 года было подано почти 345 тысяч заявлений.
Однако за всю историю маткапитала было несколько разовых выплат, которые семьи могли оформить в определенный отрезок времени. В 2009 и 2010 годах это было 12 тысяч рублей, в 2015 — 20 тысяч, в 2016 — 25 тысяч. И каждый раз такой возможностью воспользовались более миллиона семей.
Кто сможет получить деньги, когда закон примут?
Закон, который депутаты отправили в правительство, предполагает, что деньги смогут получить только семьи, которые уже воспользовались маткапиталом. Забрать со счета можно только остатки.
Сколько денег можно получить наличными?
Сейчас речь идет о 5% от общей суммы материнского капитала. В 2022 году выплата на первого ребенка составляет
— Сейчас в законе это прописано как до 5% материнского капитала на нужды семьи. Мы готовы обсуждать процент и готовы обсуждать, как именно эти деньги будут попадать к семье, — говорит Татьяна Буцкая. — Сейчас важно получить принципиальное согласие правительства, что остатки материнского капитала родители могут получить наличными.
Что значит «на нужды семьи»?
Пока непонятно. Перечень нужд и порядок передачи денег должно будет установить правительство. Проводить аналоги с разовыми выплатами прошлых лет невозможно, потому что тогда они были ситуативные, для «обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности». Сейчас депутаты предлагают ввести постоянный механизм.
На что сейчас можно тратить материнский капитал?
Обналичивать материнский капитал запрещено законом: государство установило перечень нужд, на которые можно потратить деньги, трата их на что-либо другое — уголовное преступление. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя.
Подробнее о том, как оформить и потратить материнский капитал, мы рассказывали в этом материале. А если материнский капитал уже потрачен, то почитайте о других деньгах от государства, которые положены семьям с детьми в 2022 году. И отдельно — о самом новом пособии на школьников, которое появилось в России с 1 апреля.