Лучше пока не станет. Разбираемся, что будет с вкладами и ипотекой после снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17% годовых. Свое решение регулятор связал с сохраняющимися для России рисками, которые «на сегодняшний день перестали нарастать», а также с «существенным замедлением текущих темпов роста цен» по недельным данным. Банки и эксперты уже прогнозируют снижение ставок по кредитам и вкладам, но специалисты по недвижимости пока не видят причин для роста спроса на жилье.
Кредиты подешевеют
Вслед за решением ЦБ о снижении ставок стали заявлять и банки. Например, в ВТБ пообещали, что в ближайшее время стоимость ипотеки станет меньше 20%.
— Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке. Это позитивный шаг, который ожидался банковским сообществом. Ставки выше 20% оказались, по сути, заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке оказалось фактически заморожено, — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и сделки на вторичном рынке будут увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться.
С учетом того, что регулятор допускает возможность продолжить снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях, кредитные предложения могут стать для заемщиков «еще более доступными», надеются представители банка.
Допускают снижение ставок по кредитным продуктам и вкладам и в Уральском банке реконструкции и развития. Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов считает, что ЦБ достиг цели предотвратить панику, начавшуюся в конце февраля. Деньги в банки вернулись, «и можно приступить к снижению ключевой ставки».
— Целью поднятия уровня ключевой ставки Центробанком РФ до 20% было предотвратить панику на рынке и отток денег из банков, а также стабилизировать на финансовых рынках курс рубля к иностранным валютам. В результате отток денег прекратился, курс доллара к рублю снизился: на предыдущих торгах он опускался ниже
Напомним, что с конца марта ставки по вкладам при ставке ЦБ в 20% уже снизились до
— Резкое повышение ключевой ставки имело скорее психологическое значение: регулятор на тот момент задействовал максимально широкий набор антикризисных инструментов, — считает вице-президент АБР. — Тем не менее снижение ключевой ставки является четким сигналом рынку, и банки, скорее всего, тоже будут уменьшать ставки по кредитам гражданам и бизнесу.
Спрос на жилье это не подстегнет
Представитель Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал E1.RU, что новое решение, конечно, собьет ставки чуть ниже, но проблемы со спросом на недвижимость это не решит.
СЮЖЕТ
— Радикально это вряд ли на что-то повлияет, но задает рыночные ожидания того, что ипотека будет дешеветь. Для вторичного рынка жилья ставка — что 20%, что 17% — не сильно отличается, — считает Хорьков. — Но если раньше можно было говорить, что дверь ипотечного рынка для вторички была захлопнута, то сейчас появляется небольшая щель, через которую покупатели будут просачиваться. Но при таких высоких ставках, даже если они снизятся до 17%, количество одобрений, боюсь, будет крайне низкое. Ведь сумма ежемесячного платежа будет большой и для заемщиков просто неподъемной.
Напомним, последнее повышение ключевой ставки произошло
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