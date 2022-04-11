Лучше пока не станет. Разбираемся, что будет с вкладами и ипотекой после снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17% годовых. Свое решение регулятор связал с сохраняющимися для России рисками, которые «на сегодняшний день перестали нарастать», а также с «существенным замедлением текущих темпов роста цен» по недельным данным. Банки и эксперты уже прогнозируют снижение ставок по кредитам и вкладам, но специалисты по недвижимости пока не видят причин для роста спроса на жилье.



Кредиты подешевеют

Вслед за решением ЦБ о снижении ставок стали заявлять и банки. Например, в ВТБ пообещали, что в ближайшее время стоимость ипотеки станет меньше 20%.