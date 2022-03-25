Тратьте деньги правильно: как оформить и на что пустить материнский капитал в 2022 году

В 2022 году материнский капитал повысили с 1 февраля — впервые его проиндексировали на процент итоговой, а не ожидаемой годовой инфляции. Это не единственное изменение за последний год. Мы изучили все нововведения, которые коснулись материнского капитала, и собрали всю актуальную информацию о том, как его получить и правильно использовать.
Кто может получить материнский капитал?
Изначально, когда материнский капитал в России только появился, он полагался семьям, в которых родились или были усыновлены второй и последующие дети. С 2020 года право на эту меру поддержки имеют семьи с первенцем. Важная деталь: для получения маткапитала и мама, и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации.
Вопреки устоявшемуся названию, материнский капитал может получить не только мать, хотя она и первая в очереди на получение сертификата. На мать сертификат оформляется по умолчанию, но она может утратить право им пользоваться — например, если ее лишат родительских прав или признают виновной в преступлении против личности ребенка, на которого получен сертификат. В этих ситуациях, а также в случае смерти матери, право на маткапитал переходит к отцу или усыновителю детей. Если ни отца, ни усыновителя нет или они, как и мать, право на сертификат утратили, то он переходит к самим детям. Оформление опекунства не дает права на материнский капитал.
С 15 апреля 2020 года материнский капитал оформляется без заявления — он формируется автоматически по данным реестра органов ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступает в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги». Если вы не получили сертификат, то можно обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ.
Сумма материнского капитала
Маткапитал проиндексировали в этом году в феврале, а не в январе, как прежде, из-за того, что годовая инфляция существенно превысила ожидаемую. В итоге выплату проиндексировали на 8,4%. Теперь выплата на первого ребенка составляет
На что потратить материнский капитал
Деньги, которые государство выделяет семьям с детьми, нельзя потратить полностью по своему усмотрению — правительством оговорены цели использования маткапитала. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя. И тем более нельзя обналичивать сертификат — за это предусмотрена уголовная ответственность. Но иногда семьи идут на такой шаг. В этом материале мы выясняли, что толкает родителей на нарушение закона.
Пособие на ребенка до трех лет
Так называемое путинское пособие — выплаты на первого и второго ребенка до трех лет — появилось в 2018 году. Оно назначается семьям, в которых ежемесячный доход на человека меньше двух прожиточных минимумов. ПМ на душу населения в 2022 году —
Сам размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, который отличается от среднедушевого ПМ: в среднем по стране в 2022 году это
Сумма выплат на первого и второго ребенка одинакова, однако есть деталь: в первом случае деньги поступают из бюджета, во втором — из средств материнского капитала. То есть при оформлении выплаты на первенца вы ничего не теряете, а пособие на второго ребенка начинает понемногу съедать материнский капитал.
За три года выплаты пособия сумма набегает существенная, как видите. Так что подумайте, стоит ли его оформлять, если хотели потратить деньги на крупную покупку — например, улучшение жилищных условий. Если все-таки решитесь — заявление на пособие можно подать в любом отделении ПФР, в МФЦ или на портале «Госуслуги».
Улучшение жилищных условий
К улучшению жилищных условий относится не только покупка жилья — это может быть реконструкция имеющегося дома, строительство или выплата ипотеки, которую вы взяли еще до рождения ребенка. Важно знать, что не любое жилье и не любой ремонт подходят для растраты маткапитала. Реконструкция засчитывается, только если при ней увеличивается площадь жилья, причем не меньше определенного размера (его устанавливают местные власти).
Порядок оформления будет зависеть от того, на что именно вы решили потратить деньги. Если вы обращаетесь за ипотекой или уже выплачиваете ее, то заявление можно написать сразу в банке. Правда, это работает не со всеми банками, проверить, участвует ли в этой программе ваш, можно на сайте ПФР. Если улучшать жилищные условия решено иными способами, подать заявление можно в любом отделении ПФР, в МФЦ или на сайте ПФР в личном кабинете.
Помимо заявления, нужно предоставить паспорт и заполнить специальный бланк сведений. В зависимости от способа улучшения жилищных условий понадобятся данные договора купли-продажи, долевого строительства, информация о принадлежащем вам земельном участке и проведенных на нём работах по строительству или реконструкции и так далее. Оформить жилье, в которое вложены средства материнского капитала, придется в общую собственность с супругом и обязательно выделить доли детям. Если впоследствии решите продать жилье, будут некоторые сложности. Впрочем, решаемые — о том, как продать квартиру, купленную на маткапитал, мы писали в этом материале.
Образование
В этот пункт попадает не только оплата вуза, но и все кружки, секции и даже частный детский сад. На дошкольное образование тратить деньги можно сразу после рождения ребенка, а на всё остальное — когда ребенку, который дал семье право на материнский сертификат, исполнится три года. Тогда можно, например, отправить старших детей учиться в институт. Максимальный возраст ребенка, на обучение которого маткапитал тратится, — 25 лет. При этом образовательная организация должна находиться в России и иметь лицензию.
Чтобы потратить деньги на обучение, нужно написать заявление в ПФР о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Проверить, входит ли в этот список интересующее вас учебное заведение, можно на сайте ПФР. Если учебное заведение в этот список не входит, то его услуги все равно можно оплатить — просто придется предоставить в Пенсионный фонд заверенную копию договора.
Социализация и адаптация ребенка-инвалида
Это, пожалуй, самый сложный в оформлении вариант использования средств маткапитала. Сначала нужно получить у врача направление на медико-социальную экспертизу, пройти ее и получить индивидуальную программу реабилитации. На основании рекомендаций МСЭ о приобретении необходимого товара или услуги за счет средств материнского капитала семья может их приобретать, сохраняя все полученные платежные документы. С этими документами можно обратиться в районное управление соцзащиты, а там уже получить акт проверки. В итоге у родителей должны быть на руках заявление, паспорт, сведения из актуальной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение соответствующих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, договоры), акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара и сведения о реквизитах счета владельца сертификата.
При этом есть еще и ряд ограничений, которые не позволяют тратить деньги маткапитала на товары и услуги, если они не утверждены специальным распоряжением правительства — даже если родители или отдельные специалисты считают их необходимыми. Также маткапитал нельзя потратить на услуги и товары, которые по закону государство должно предоставить инвалиду за счет средств федерального бюджета. Например, подгузники или противопролежневые матрасы.
Накопительная пенсия мамы
Средства маткапитала матери могут потратить и на свое будущее — по заявлению владелицы сертификата деньги могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений. Заявление можно подать в отделении Пенсионного фонда, в МФЦ или на «Госуслугах». Если женщина передумает, деньги можно вернуть и потратить на что-нибудь другое из ранее перечисленного. Главное — сделать это до назначения пенсии.
Когда мама выйдет на пенсию, деньги она сможет получить в виде срочной пенсионной выплаты (на определенный период от 10 лет), накопительной пенсии (выплачивается пожизненно) или единовременной выплаты, если размер накопленного по отношению к страховой пенсии 5% и менее. Подробнее о том, как сейчас обстоят в России дела с накопительными пенсиями, которые «заморожены» с 2014 года, мы рассказывали в этом материале.