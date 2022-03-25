Тратьте деньги правильно: как оформить и на что пустить материнский капитал в 2022 году

Чтобы потратить деньги на обучение, нужно написать заявление в ПФР о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Проверить, входит ли в этот список интересующее вас учебное заведение, можно на сайте ПФР. Если учебное заведение в этот список не входит, то его услуги все равно можно оплатить — просто придется предоставить в Пенсионный фонд заверенную копию договора.



Социализация и адаптация ребенка-инвалида

Это, пожалуй, самый сложный в оформлении вариант использования средств маткапитала. Сначала нужно получить у врача направление на медико-социальную экспертизу, пройти ее и получить индивидуальную программу реабилитации. На основании рекомендаций МСЭ о приобретении необходимого товара или услуги за счет средств материнского капитала семья может их приобретать, сохраняя все полученные платежные документы. С этими документами можно обратиться в районное управление соцзащиты, а там уже получить акт проверки. В итоге у родителей должны быть на руках заявление, паспорт, сведения из актуальной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение соответствующих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, договоры), акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара и сведения о реквизитах счета владельца сертификата.



При этом есть еще и ряд ограничений, которые не позволяют тратить деньги маткапитала на товары и услуги, если они не утверждены специальным распоряжением правительства — даже если родители или отдельные специалисты считают их необходимыми. Также маткапитал нельзя потратить на услуги и товары, которые по закону государство должно предоставить инвалиду за счет средств федерального бюджета. Например, подгузники или противопролежневые матрасы.



Накопительная пенсия мамы

Средства маткапитала матери могут потратить и на свое будущее — по заявлению владелицы сертификата деньги могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений. Заявление можно подать в отделении Пенсионного фонда, в МФЦ или на «Госуслугах». Если женщина передумает, деньги можно вернуть и потратить на что-нибудь другое из ранее перечисленного. Главное — сделать это до назначения пенсии.

