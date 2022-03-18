«Не принимайте решений в панике»: как правильно экономить и стать богаче в кризис — советы финансиста

Непростая ситуация в экономике, ключевая ставка Центробанка в 20% и рост цен заставляют многих задуматься о том, как сейчас правильно распоряжаться своими доходами. Почему очень важно составить бюджет? Как правильно экономить? И есть ли возможность заработать в кризис? Финансист-инвестор Алексей Фролов в авторской колонке отвечает на эти вопросы и дает практические советы, которые может взять на вооружение каждый из нас.
Как правильно экономить?
Любая экономия начинается с четкого бюджета и желания научиться считать: «Куда же я трачу деньги?». В первую очередь нужно иметь четкий бюджет, знать все свои основные этапы расходов и иметь четкий приоритет. В идеале нужно собрать семейный совет и определить приоритеты.
Бюджет нужно разбить на блоки — еда, кредиты, коммуналка, здоровье, дети, образование
Нужно также уметь отслеживать свои ежедневные расходы, потому что даже если вы привыкли ежедневно покупать кофе навынос, посчитайте, сколько это стоит в месяц и во сколько обходится по итогу.
Кто хочет экономить, обязательно должен завести дисконтные карты и использовать возможности кешбэка. Сейчас большинство карт такие возможности предоставляют, и когда по итогам месяца это выливается в несколько тысяч рублей — это очень приятно. Такую возможность банки сейчас с удовольствием предлагают.
У кого еще нет привычки откладывать, обязательно завести ее. Нужно откладывать деньги с каждой зарплаты. Начните хотя бы с малого — 5–10%. Обязательно накапливайте такую подушку безопасности, потому что непонятно, что будет дальше, какая экономика, инфляция. У вас всегда должен быть запас, который вас выручит в каких-то непредвиденных обстоятельствах. Например, нужно будет оплатить какие-то непредвиденные медицинские расходы, помочь родителям-пенсионерам.
Позволяет экономить на транспорте каршеринг. Кто любит ездить на такси, пусть рассмотрит возможность аренды машины поминутно, что в 2–3 раза дешевле.
Когда у вас готов бюджет и вы знаете, куда тратите деньги — оцените это более внимательно. Каким образом можно сократить такие расходы?
Возьмем, например, расходы на ребенка. Если он ходит на курсы какие-то, кружки, то на рынке много подобных предложений — можно посмотреть, где вы не потеряете в качестве, но сэкономите на тех или иных услугах, товарах. Нужно так проанализировать каждое направление расходов — от образования до обслуживания автомобиля. И здесь возвращаемся к основному — нужно научиться считать, сформировать бюджет на семейном совете и следовать ему.
Бартер и поддержка государства
Нужно отслеживать все законодательные нововведения. Проанализируйте все меры поддержки, которые предоставляет государство. В первую очередь это касается тех, у кого есть кредиты. Воспользуйтесь льготными каникулами. Предоставьте справки о снижении дохода, если есть такая необходимость — это позволит сократить расходы.
Сейчас время для коллабораций и объединения. Нужно стать друг другу полезными. Вы специалист в своей области, а в вашем окружении специалисты в других областях. Вы можете оказывать друг другу услуги даже на бартерной основе.
Например, вы учитель, а у вашего косметолога ребенок — школьник. Вы можете договориться о бартере. Вы помогаете ребенку с уроками, а его мама делает какие-то процедуры. Вы бухгалтер, и есть масса предпринимателей, которые сейчас будут нуждаться в ваших услугах. В этой ситуации также можно договариваться на бартер. В каждой профессии есть такие возможности. Обо всем можно договариваться.
От чего можно и нужно отказаться в кризисной ситуации?
Покупку каких-то импортных дорогих товаров, всего, что связано с зарубежными поставщиками, — придется на какое-то время поставить на паузу, потому что мы зависим от доллара. А сейчас очень большой скачок. Нужно делать бюджет не на месяц, а как минимум на полгода и смотреть приоритетность семейных потребностей.
Обязательно отследите расходы на лекарства, особенно выделите все заграничные товары первой необходимости. На них может быть повышение цен. И нужно оценить необходимость их покупки именно сейчас.
Какие возможности есть в кризисных ситуациях, чтобы увеличить свой доход? Что нужно сделать?
Нужно проанализировать свои сильные стороны и компетенции, в каких ситуациях вы их проявляете. Посмотрите на свои успехи за последние 10–20 лет, на конкретные победы и успехи — какие действия и навыки вас привели к ним, проанализируйте это. И вы увидите, что многие ваши действия, которые привели вас к победам, повторяются. Это и есть ваши сильные стороны.
Это вам поможет понять, какие сильные навыки у вас самые рабочие. Возможно, стоит обратиться к коучу, чтобы он помог вам определить ваши сильные стороны.
Посмотрите, какие предложения может сделать вам рынок. Обновите резюме. Обязательно поговорите со знакомыми, знакомыми знакомых, кто на рынке готов сегодня вам больше платить или какие подработки вы можете взять. При такой проактивной позиции абсолютно точно появятся новые предложения, подработки. Самое главное — действовать, не откладывая это. Анализировать, думать и действовать.
Обязательно нужно объединяться по профессиональным интересам. Посещать профессиональные мероприятия, бизнес-клубы. Когда люди объединяются в стаю, только тогда можно выжить и преодолеть всё. Это можно сравнить со стаей птиц, которая преодолевает огромные расстояния, только объединившись. Вы сможете продемонстрировать свои компетенции, почерпнуть опыт других. Неизбежно у вас завяжутся новые контакты, которые выльются в новые подработки. Вы получите оценку профессионального сообщества вас со стороны. Делайте визитки и общайтесь с людьми.
Любой кризис будет абсолютно точно толчком в вашем развитии, в развитии вашей компетенции. Новое образование, знакомства с новыми людьми, сплочение семьи, постановка новых целей — всё это актуализируется в кризис.
Я прошел четыре кризиса — 1998 года, 2008-го, 2015-го, пандемию 2020 года. Это уже пятый. И с уверенностью могу сказать, что каждый кризис давал свои результаты — новые продукты и достижения.
Как подготовиться к неблагоприятным ситуациям
Не принимайте поспешных решений, поддавшись панике. Перестаньте по возможности смотреть новости. Составьте список трудностей и проблем, с которыми можете столкнуться, и расставьте внутри него приоритеты. Подумайте о том, кто в вашем окружении обладает достаточной экспертизой, чтобы помочь вам решить возможные проблемы. Также оцените, чем вы можете быть полезным другим в условиях нестабильности и неопределенности.
Создайте несколько сценариев и вариантов рисков, которые могут возникнуть в личном и в профессиональном плане. Постарайтесь представить себе негативный, нейтральный и позитивный сценарии, понять, какие ресурсы могут понадобиться в будущем, чтобы быть готовыми к изменениям и не быть загнанными в угол. Чтобы знать заранее, как будете действовать!
Проявляйте любовь и показывайте ее в действиях! Позаботьтесь о семье в первую очередь. Супруги, дети, родители, братья и сёстры — чтобы они были в порядке и в безопасности.
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