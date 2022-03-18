«Не принимайте решений в панике»: как правильно экономить и стать богаче в кризис — советы финансиста

Бюджет нужно разбить на блоки — еда, кредиты, коммуналка, здоровье, дети, образование и т. д . Необходимо делать бюджет не на месяц, а как минимум на полгода и смотреть приоритетность семейных потребностей.

Нужно также уметь отслеживать свои ежедневные расходы, потому что даже если вы привыкли ежедневно покупать кофе навынос, посчитайте, сколько это стоит в месяц и во сколько обходится по итогу.

Кто хочет экономить, обязательно должен завести дисконтные карты и использовать возможности кешбэка. Сейчас большинство карт такие возможности предоставляют, и когда по итогам месяца это выливается в несколько тысяч рублей — это очень приятно. Такую возможность банки сейчас с удовольствием предлагают.

У кого еще нет привычки откладывать, обязательно завести ее. Нужно откладывать деньги с каждой зарплаты. Начните хотя бы с малого — 5–10%. Обязательно накапливайте такую подушку безопасности, потому что непонятно, что будет дальше, какая экономика, инфляция. У вас всегда должен быть запас, который вас выручит в каких-то непредвиденных обстоятельствах. Например, нужно будет оплатить какие-то непредвиденные медицинские расходы, помочь родителям-пенсионерам.