Можно совсем не платить? Кому дадут кредитные каникулы и как их оформить

1
Что такое кредитные каникулы
4 марта 2022 года парламент одобрил поправки к закону
Кредитные каникулы — это период, во время которого можно либо вообще не вносить платежи, либо гасить кредит частично. Отсрочки касаются всех видов кредитов — потребительских, ипотечных, займов на покупку автомобиля, кредитных карт.
Кроме того, на период каникул действует льготная ставка по кредиту. Это значит, что в будущем, когда человек будет выплачивать отложенные платежи, они окажутся меньше, чем были бы без оформления каникул. Льготная ставка составляет две трети от среднерыночного значения ПСК (полной стоимости кредита), установленного Центробанком на квартал, в котором заемщик обратится за назначением каникул.
На ипотечные кредиты льготная ставка не действует, в этом случае получится оформить только отсрочку, а платежи в будущем будут начисляться по обычной ставке.
Поделиться
2
Кому дадут кредитные каникулы
Вы сможете оформить льготу, если ваш доход сократился более чем на 30% за последний месяц — например, в случае потери работы, снижения заработной платы или долгого больничного. Важно, чтобы сам кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года, а его сумма не превышала установленных лимитов. К слову, они такие же, как и в 2020 году, и отличаются по регионам России:
- Москва — не более 4,5 млн рублей;
- Санкт-Петербург, Московская область, Дальневосточный федеральный округ — не более 3 млн рублей;
- остальные регионы — не более 2 млн рублей.
По автокредитам максимальная сумма должна составлять 600 тысяч рублей, по потребительским займам для граждан — 250 тысяч, для ИП — 300 тысяч, по кредитным картам — 100 тысяч.
Кредитные каникулы могут оформить граждане, малый и средний бизнес, даже если они уже прибегали к такой поддержке во время пандемии.
Поделиться
3
Что на это время будет с долгом
Кредитные каникулы не подразумевают списания части долга. Это только отсрочка платежа на период до полугода. В это время вы можете не платить, и банк не имеет права начислять пени и штрафы.
Когда отсрочка закончится, срок кредита продлится на время каникул. Проценты нужно будет платить по изначальному графику. Долг по кредиту переносится на будущее, во время отложенного погашения проценты не начислят, поэтому переплаты не получится.
Оформить каникулы можно по заявлению в банк. Многим крупным банкам достаточно даже дистанционной заявки через контакт-центры. Остановить каникулы или досрочно погасить кредит вы можете, когда захотите. Для этого также можно написать заявление в банк.
Поделиться
4
Как подтвердить падение дохода
Интересно, что банк обязан в любом случае одобрить каникулы в течение 10 дней, если размер кредита не превышает установленного лимита. Затягивать предоставление отсрочки банк не имеет права: даже в случае его молчания каникулы запустятся автоматически. Только потом, в течение 90 дней, заемщик должен будет доказать сокращение своих доходов, если этого потребует банк.
Подтверждением станут, например, справка о доходах, о признании безработным, о получении больничного на срок больше 1 месяца.
Поделиться
5
В какие сроки оформлять кредитные каникулы
Попросить отсрочку россияне могут до 30 сентября 2022 года. Сами кредитные каникулы одобрят максимум на шесть месяцев.
Поделиться