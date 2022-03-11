Можно совсем не платить? Кому дадут кредитные каникулы и как их оформить

4 марта 2022 года парламент одобрил поправки к закону № 80712-8 , принятому еще в 2020 году. Именно тогда впервые ввели кредитные каникулы, чтобы поддержать граждан, малый и средний бизнес в коронавирусный кризис.



Кредитные каникулы — это период, во время которого можно либо вообще не вносить платежи, либо гасить кредит частично. Отсрочки касаются всех видов кредитов — потребительских, ипотечных, займов на покупку автомобиля, кредитных карт.



Кроме того, на период каникул действует льготная ставка по кредиту. Это значит, что в будущем, когда человек будет выплачивать отложенные платежи, они окажутся меньше, чем были бы без оформления каникул. Льготная ставка составляет две трети от среднерыночного значения ПСК (полной стоимости кредита), установленного Центробанком на квартал, в котором заемщик обратится за назначением каникул.



На ипотечные кредиты льготная ставка не действует, в этом случае получится оформить только отсрочку, а платежи в будущем будут начисляться по обычной ставке.

