Возродить Ту-334 и вытащить из сарая Ан-2. Разбираемся, на каких самолетах теперь придется летать россиянам

Мы наслышаны о самолете Sukhoi Superjet 100. Но его возможности эксплуатации весьма ограничены дальностью полета (около 3000 км в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке). Сейчас готовится его модификация — Sukhoi Superjet New — которая разрабатывается с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, в новом Superjet замене подвергнется порядка 97% иностранных компонентов. Начало его эксплуатации планируется в 2024 году.

А что в России есть, помимо Sukhoi? На вопросы MSK1.RU ответил Владимир Попов, генерал-майор, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, заслуженный военный летчик России.

— Расскажите про российские пассажирские самолеты.



— У нас есть много самолетов. Ил-96-300 и Ил-96-400. Ил-112 и Ил-114 — хотим мы этого или нет, они у нас уже есть. Надо возродить Ту-334. Принять политическое решение — Путину прежде всего — и производство этого самолета восстановить. Физически. Он был испытан, получал в свое время сертификацию. Сейчас его нужно перевести на новые двигатели, заменить металл на углепластик, что у нас сейчас и делается. МС-21 тоже нужно ставить на конвейер, не дожидаясь окончания испытаний, — а основные уже прошли, сейчас идут сертификационные. Также необходимо восстанавливать всё, что есть из малой авиации. Все Ан-2, которые находятся на хранении. L-410, которые есть у нас, — мы их можем производить самостоятельно. Это будет помощь для увеличения пассажиропотока. Superjet 100 есть, есть старые самолеты, оставшиеся на хранении и выполняющие отдельные грузовые перевозки вроде Ту-154, Ту-134, Ан-12, Ан-26. Их тоже нужно включать в систему обеспечения полетов, обеспечения пассажирских авиалиний внутреннего назначения. Они ограничены в международном использовании по ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — Прим. ред.) из-за шумов и выброса эмиссии выходящих газов. Да, нам еще нужно обращаться в ИКАО.

