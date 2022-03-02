«Надо включить голову». Что на самом деле произошло с экономикой России и что будет дальше

О том, что для экономики страны значат удары Запада и ответы на них России, какой будет инфляция по итогам года и что было самым больным, «Фонтанке» объяснил главный аналитик Института современного развития Никита Масленников.







— Утро понедельника началось с объявления о резком повышении ключевой ставки — сразу до 20%, и стало понятно, что ответные меры будут очень энергичными. Как этот шаг скажется на положении дел и зачем он нужен?

— Эта мера ожидаемая. Вопрос был, на сколько именно повысят. Ситуация радикально изменилась, и, чтобы не допустить переноса во внутренние цены эффекта ослабления рубля и начать методично сдерживать инфляцию, риски которой существенно возросли, эта мера своевременная.