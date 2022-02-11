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Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. Такого не было с 2017 года

Инфляция складывается значительно выше осенних прогнозов

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В 2020 году ключевую ставку снизили до исторического минимума

В 2020 году ключевую ставку снизили до исторического минимума

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Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года решил снова повысить ключевую ставку — на этот раз до 9,5% годовых. Согласно информации на сайте Центробанка, последний раз ключевая ставка более 9% была летом 2017 года.

— Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России, — сообщили в Центробанке. — Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. Ранее по итогам года планировалось выйти на уровень инфляции в 4%.

Сегодняшнее повышение — уже восьмое с марта 2021 года. Последний раз ключевую ставку повышали в декабре, тогда ее установили на уровне 8,5%. Ключевая ставка была существенно снижена в 2020 году, тогда она достигла исторического минимума — 4,25%.

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ЦБ РФинфляцияключевая ставкаЦентробанк России
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