Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. Такого не было с 2017 года

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. Ранее по итогам года планировалось выйти на уровень инфляции в 4%.



Сегодняшнее повышение — уже восьмое с марта 2021 года. Последний раз ключевую ставку повышали в декабре, тогда ее установили на уровне 8,5%. Ключевая ставка была существенно снижена в 2020 году, тогда она достигла исторического минимума — 4,25%.