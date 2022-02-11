Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. Такого не было с 2017 года

Совет директоров Банка России
— Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России, — сообщили в Центробанке. — Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.
Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
Сегодняшнее повышение — уже восьмое с марта 2021 года. Последний раз ключевую ставку повышали в декабре, тогда ее установили на уровне 8,5%. Ключевая ставка была существенно снижена в 2020 году, тогда она достигла исторического минимума — 4,25%.