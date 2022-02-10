Новосибирцы считают, что их сбережений хватит максимум на 3 месяца — сколько они сумели накопить

В декабре НГС проводил опрос читателей о том, как изменились их доходы за 2021 год. В нем приняли участие 659 человек. Они ответили на вопросы о своей зарплате и о том, как она изменилась в 2021 году, дали свою оценку борьбе с пандемией и поделились планами. Тогда 60% опрошенных признались, что в 2021 году не откладывали сбережения. Все результаты можно посмотреть здесь.

