Новосибирцы считают, что их сбережений хватит максимум на 3 месяца — сколько они сумели накопить

Жители Новосибирской области ответили на вопросы о своих сбережениях. 85% опрошенных обладают «финансовой подушкой», но большинство из них в случае потери дохода смогли бы жить на нее не больше трех месяцев. Об этом говорят результаты опроса, который проводила компания «Росгосстрах Жизнь» вместе с банком «Открытие» и исследовательским центром А2.
79% жителей Новосибирской области, у которых есть накопления, боятся потерять их из-за инфляции и активизации интернет-мошенников.
— Результаты этого и предыдущих наших опросов позволяют предположить, что в условиях пандемии и событий, влияющих на экономику, россияне стали чаще задумываться о своем финансовом благополучии и уделять больше внимания его укреплению. Два года назад о наличии сбережений говорили не более половины граждан, — пояснила член правления, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
Почти половина респондентов из Новосибирской области, у которых есть сбережения (43%), накопили до 100 тысяч рублей. В частности до 20 тысяч — 10%, 20–50 тысяч — 5%, 50–100 тысяч — 28%.
Каждый второй (57%) опрошенный обладает сбережениями свыше 100 тысяч. У 47% респондентов финансовая подушка составляет 100–300 тысяч, у 5% — от 300 тысяч до 1 миллиона. Еще у 5% — от 1 миллиона.
Свыше трети обладателей накоплений (37%) полагают, что в случае потери дохода они смогли бы жить на них в течение 1–3 месяцев, 23% — 6–12 месяцев, 20% — в течение 3–6 месяцев, 10% — меньше месяца, 10% — от года.
56% обладателей накоплений периодически обращаются к ним из-за бытовых расходов. 67% опрошенных планируют обращаться к сбережениям в течение 2022 года. Из них 46% намерены использовать их для оплаты запланированных покупок, а 21% — для покрытия текущих расходов.
79% обладателей сбережений боятся потерять свои деньги. Треть из них (36%) обеспокоены инфляцией, 28% — высокой активностью интернет-мошенников, периодически придумывающих новые схемы.
В декабре НГС проводил опрос читателей о том, как изменились их доходы за 2021 год. В нем приняли участие 659 человек. Они ответили на вопросы о своей зарплате и о том, как она изменилась в 2021 году, дали свою оценку борьбе с пандемией и поделились планами. Тогда 60% опрошенных признались, что в 2021 году не откладывали сбережения. Все результаты можно посмотреть здесь.