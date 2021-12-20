20 декабря понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 73.73
eur 83.50
Тема дняПродают замок со шпилем
Все новости
Все новости

Росстат сообщает о росте доходов россиян. А как на самом деле? Опрос НГС

В официальную статистику попадают не все — помогите нам выяснить реальную картину

1 486
37Обсудить

Поделиться

В прошлом году 27% новосибирцев предполагали, что в 2021 году <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/12/31/69675106/" class="_" target="_blank">их доход уменьшится</a>

В прошлом году 27% новосибирцев предполагали, что в 2021 году их доход уменьшится

Поделиться

В ноябре Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходах россиян. В январе — сентябре 2021 года по сравнению с в январем — сентябрем прошлого года этот показатель вырос на 4,1%. Однако официальная статистика часто вызывает вопросы: например, в нее не попадают те, кто работает «в черную». Мы решили провести свое исследование и узнать, как изменились доходы читателей НГС за 2021 год.

Предлагаем вам пройти анонимный опрос. Расскажите, на что вам хватает зарплаты, есть ли у вас накопления, пользуетесь ли вы господдержкой. Мы проанализируем все полученные ответы, а потом расскажем вам, какая ситуация с доходами в Новосибирске на самом деле.

Для чистоты эксперимента в опросе могут участвовать только пользователи, авторизованные в Google. Если у вас не отображается опрос, пожалуйста, войдите в аккаунт Google.

Недавно мы рассказывали об исследовании разницы доходов чиновников и обычных людей в России. В Новосибирске в среднем чиновник зарабатывает в 4 раза больше обычного горожанина. Так, медианный доход чиновника в регионе составляет 89 тысяч рублей, а простого жителя — 25 тысяч. Мы поговорили с экспертом о том, насколько такие исследования могут показывать реальное положение вещей.

По информации Новосибирскстата, средняя зарплата в регионе в январе — сентябре 2021 года составила 44 291 рубль. Это в 4 раза меньше суммы, которую желают новосибирцы. По данным исследования SuperJob, идеальная зарплата для мужчин составила 203 тысячи, для женщин — 155 тысяч. Запросы молодых людей до 24 лет оказались скромнее, чем у людей постарше. Молодежи достаточно 126 тысяч рублей в месяц.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

статистикаопрос
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter