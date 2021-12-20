Росстат сообщает о росте доходов россиян. А как на самом деле? Опрос НГС

В ноябре Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходах россиян. В январе — сентябре 2021 года по сравнению с в январем — сентябрем прошлого года этот показатель вырос на 4,1%. Однако официальная статистика часто вызывает вопросы: например, в нее не попадают те, кто работает «в черную». Мы решили провести свое исследование и узнать, как изменились доходы читателей НГС за 2021 год.



Предлагаем вам пройти анонимный опрос. Расскажите, на что вам хватает зарплаты, есть ли у вас накопления, пользуетесь ли вы господдержкой. Мы проанализируем все полученные ответы, а потом расскажем вам, какая ситуация с доходами в Новосибирске на самом деле.

