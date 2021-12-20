Росстат сообщает о росте доходов россиян. А как на самом деле? Опрос НГС

В ноябре Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходах россиян. В январе — сентябре 2021 года по сравнению с в январем — сентябрем прошлого года этот показатель вырос на 4,1%. Однако официальная статистика часто вызывает вопросы: например, в нее не попадают те, кто работает «в черную». Мы решили провести свое исследование и узнать, как изменились доходы читателей НГС за 2021 год.
Предлагаем вам пройти анонимный опрос. Расскажите, на что вам хватает зарплаты, есть ли у вас накопления, пользуетесь ли вы господдержкой. Мы проанализируем все полученные ответы, а потом расскажем вам, какая ситуация с доходами в Новосибирске на самом деле.
Для чистоты эксперимента в опросе могут участвовать только пользователи, авторизованные в Google. Если у вас не отображается опрос, пожалуйста, войдите в аккаунт Google.
Недавно мы рассказывали об исследовании разницы доходов чиновников и обычных людей в России. В Новосибирске в среднем чиновник зарабатывает в 4 раза больше обычного горожанина. Так, медианный доход чиновника в регионе составляет 89 тысяч рублей, а простого жителя — 25 тысяч. Мы поговорили с экспертом о том, насколько такие исследования могут показывать реальное положение вещей.
По информации Новосибирскстата, средняя зарплата в регионе в январе — сентябре 2021 года составила