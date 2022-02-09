Можно ли бесплатно списать все накопленные долги? На неловкие вопросы о личном банкротстве ответил арбитражный управляющий

В 2021 году банкротами признали более 192 тысяч граждан по всей России (включая ИП) — это на 62% больше, чем в 2020 году. Почему люди идут на этот шаг и как они всеми способами пытаются списать долги? Мы задали самые неловкие вопросы финансовому управляющему Вадиму Филонову, а он честно рассказал, как работает процедура банкротства, является ли она волшебным решением всех проблем (спойлер: не всегда) и какие препоны пройдет будущий банкрот.
Под процедурой банкротства физического лица мы понимаем типовую (не обремененную, например, злостным уклонением должника от уплаты налогов) процедуру потребительского банкротства среднестатистического гражданина РФ.
1 октября 2015 года вступили в законную силу поправки, внесенные в ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве), позволяющие признавать банкротом физическое лицо (гражданина) через арбитражный суд при наличии оснований».
В каких случаях поможет банкротство?
Процедура поможет гражданам, которые оказались в затруднительной финансовой ситуации по независящим от них обстоятельствам (утрата работы, снижение дохода, ухудшение здоровья, низкая финансовая грамотность). В таком случае человек не может больше выплачивать задолженность банкам, микрофинансовым/кредитным организациям, физическим или юридическим лицам.
А вот если гражданин до или во время процедуры банкротства действовал злонамеренно и противоправно и это будет установлено судом, то от долгов такого человека не освободят. Например, если человек намеренно брал кредиты, чтобы списать их через процедуру банкротства или же намеренно перед банкротством продал, подарил или переписал имущество.
Подать заявление можно при любой сумме долга, но экономически целесообразно это делать при сумме долга от 200 тысяч рублей — сама процедура требует определенных финансовых затрат (на судебные расходы и вознаграждение управляющему).
С 1 сентября 2020 года есть возможность обанкротиться бесплатно, без участия арбитражного управляющего и суда — так называемое «внесудебное банкротство». Процедура осуществляется через МФЦ и подразумевает два основных требования: у гражданина накопилась сумма долга от 50 до 500 тысяч рублей, а также имеется оконченное исполнительное производство на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ 229.
Сколько это стоит?
В Новосибирске средняя стоимость процедуры «под ключ» составляет от 80 до 140 тысяч рублей. Также по закону о банкротстве зафиксировано вознаграждение арбитражного управляющего в 25 тысяч рублей. А расходы на процедуру в среднем составляют 14 тысяч рублей за одну и 25 тысяч рублей за две стадии. При этом расходы выплачиваются из имущества должника.
Какие плюсы и минусы у этой процедуры?
Давайте попробуем подробнее разобраться в этом вопросе. К плюсам можно отнести следующее.
- Списание всех долгов перед банками, микрофинансовыми организациями, долгов по ЖКХ и налогам, задолженности по штрафам, долгов, накопленных от предпринимательской деятельности, или перед контрагентами.
- Закрывается исполнительное производство, а также снимаются все аресты на действия, имущество, доход гражданина.
- Должника никто не сможет лишить единственного жилья, кроме ипотечного, обычных предметов домашнего обихода, денежных средств в размере прожиточного минимума.
- Больше никаких звонков от назойливых коллекторов, банков и других кредиторов. При этом гражданин законодательно защищен от преследования последних. Все требования указанные лица могут предъявить должнику только через арбитражный суд.
- Долги по кредитам и займам не растут, не начисляются проценты, пени и штрафы. Также в некоторых случаях можно реструктуризировать долг без продажи имущества должника.
- Во время процедуры и после ее окончания можно официально работать, получать белую зарплату, работодатель продолжает перечислять налоги, но судебные приставы и банки уже не имеют права удерживать доходы. Статус банкрота не влияет на трудоустройство.
Помимо плюсов у этой процедуры есть и минусы.
- Рассматриваются сделки по отчуждению имущества (сделки, в которых гражданин прекращает владеть собственностью, а право владения переходит к другому лицу. — Прим. ред.) должником за последние три года до момента принятия заявления о банкротстве арбитражным судом и, если есть основания, такая сделка может быть оспорена.
- Имущество, на которое не распространяется исполнительский иммунитет (ст. 446 ГПК и ст. 101 «Об исполнительном производстве»), будет реализовано с торгов.
- Во время ведения процедуры банкротства (5–6 месяцев) гражданину выплачивается только прожиточный минимум. Если человек получает зарплату 40 тысяч рублей, то ему выдадут только прожиточный минимум на себя и иждивенцев, если такие есть.
- Не все долги можно списать через процедуру банкротства. Не спишутся алименты, вред, причиненный жизни и здоровью другого человека, задолженность по зарплате перед работниками гражданина, задолженность руководителя по субсидиарной ответственности (право взыскания неполученного долга с другого лица, если первое лицо не может его погасить. — Прим. ред.).
- В течение 5 лет после этой процедуры нельзя заново подать на банкротство, а при оформлении кредита нужно уведомлять кредитора о вашем статусе. Также в течение 3 лет нельзя занимать руководящую должность в организации.
Если у человека за последние 3 года не было сделок по отчуждению имущества, в собственности только единственное жилье, невысокий размер заработной платы или вообще ее отсутствие, а среди долгов только кредиты и налоги, то такого гражданина не коснутся большинство вышеуказанных минусов.
Какие подвохи ждут будущего банкрота?
Для работника и работодателя нет никаких ограничений. Однако в моей практике были ситуации, когда работодатель негативно относился к процедуре банкротства своего будущего работника. Но это личностный фактор. Во время процедуры можно менять место работы, быть безработным, самозанятым — на результат это никак не влияет.
Гражданин может путешествовать в пределах территории РФ, можно ездить за границу, но только если поездку оплачивает третье лицо (например, работодатель).
Процедура банкротства публична. Любой человек может зайти на сайт арбитражного суда либо на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и через поиск проверить, является или являлось ли физическое лицо банкротом.
На мой взгляд, банкротство — это действительно легкая процедура, если правильно к ней подходить. Кроме того, она уникальна по своему результату. В большинстве случаев нет другого способа законно списать непосильную задолженность. По моему мнению есть несколько причин, по которым люди повально не идут оформлять банкротство:
- Многие до сих пор уверены, что закон не работает и после процедуры долги не списываются.
- Долг сопоставим или меньше стоимости имущества банкрота, которое будет реализовано в процедуре.
- Страх или стыд от того, что о прохождении процедуры узнают родственники, друзья, коллеги по работе.
- Как бы банально ни звучало, но у гражданина может не быть денег на саму услугу.
Почему могут отказать в банкротстве?
Суд признает гражданина банкротом в самом начале процедуры, когда рассматривает заявление. Отказать в этом статусе он может по нескольким причинам: в заявлении не указано, что гражданин должен кому-то денег, либо не доказана неплатежеспособность должника. Например, должник указал в заявлении общий размер долга в 200 тысяч рублей, при этом имея ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей, из чего следует, что гражданин просто не хочет платить по долгам. Отказ суда в признании гражданина банкротом встречается очень и очень редко.
Суд завершает процедуру банкротства и освобождает гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов в самом конце процедуры, когда рассматривается итоговый отчет финансового управляющего. Однако, если в процедуре банкротства или после ее завершения стали известны некоторые факты, то у суда есть все основания отказать в списании долгов. Например, если:
- Вступил в законную силу судебный акт, в котором гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве.
- Гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду.
- Предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
Можно ли решить все свои проблемы с помощью банкротства?
Наша жизнь, как ни банально звучит, — сложная штука, и в ней бывает всякое. Банкротство — не наказание, не приговор и не позорное клеймо. Это просто работающий способ выхода из сложной жизненной ситуации, от которой, повторюсь, никто не застрахован. Кто-то теряет работу, у кого-то не получается выгодно использовать полученные деньги или организовать свое дело, а некоторых обманывают партнеры или близкие люди. Банкротство — это шанс начать всё заново.
И, между прочим, без этого шанса мир не знал бы имен многих успешных предпринимателей. Например, основатель компании Ford Motor Company Генри Форд признавался банкротом дважды. Только ошибившись дважды, он стал богатым и знаменитым: автомобиль модели Ford T стал продаваться миллионными сериями. В 1978 году телеведущий Ларри Кинг объявил себя банкротом, списав 378 тысяч долларов долга. Впоследствии карьера Ларри Кинга пошла в гору.
Бывает всякое, и нужно продолжать жить, используя доступные правовые механизмы, коим и является банкротство. Как известно, без ошибок нет роста. Но банкротство работает с последствиями финансового кризиса, а с причинами каждому гражданину нужно разбираться самостоятельно, чтобы и после второго шанса вновь не оказаться в процедуре.
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