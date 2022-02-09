Можно ли бесплатно списать все накопленные долги? На неловкие вопросы о личном банкротстве ответил арбитражный управляющий

1 октября 2015 года вступили в законную силу поправки, внесенные в ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве), позволяющие признавать банкротом физическое лицо (гражданина) через арбитражный суд при наличии оснований».

В каких случаях поможет банкротство?



Процедура поможет гражданам, которые оказались в затруднительной финансовой ситуации по независящим от них обстоятельствам (утрата работы, снижение дохода, ухудшение здоровья, низкая финансовая грамотность). В таком случае человек не может больше выплачивать задолженность банкам, микрофинансовым/кредитным организациям, физическим или юридическим лицам.



А вот если гражданин до или во время процедуры банкротства действовал злонамеренно и противоправно и это будет установлено судом, то от долгов такого человека не освободят. Например, если человек намеренно брал кредиты, чтобы списать их через процедуру банкротства или же намеренно перед банкротством продал, подарил или переписал имущество.



Подать заявление можно при любой сумме долга, но экономически целесообразно это делать при сумме долга от 200 тысяч рублей — сама процедура требует определенных финансовых затрат (на судебные расходы и вознаграждение управляющему).

