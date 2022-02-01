«Далеко не 13%»: бухгалтер посчитала, сколько реально налогов платят новосибирцы (вы удивитесь)

Знаете ли вы, сколько налогов платите на самом деле? Руководитель компании по бухгалтерскому обслуживанию NSK Finance Ирина Петрова сняла видео, которое собрало почти 150 тысяч просмотров, множество комментариев и кучу вопросов. Эксперт пояснила нам, сколько всё-таки денег отдают новосибирцы и почему об этом нужно задумываться как можно чаще.
По данным статистики, 72% населения в возрасте от 15 до 72 лет работают по найму, то есть получают заработную плату от своего работодателя. Большинство людей знает о том, что работодатель удерживает с заработной платы подоходный налог. Но обычно работника интересует один вопрос: «Сколько я буду получать на руки?» Разбираться в тонкостях времени нет.
Некоторые люди даже не задаются вопросом о том, какая у них зарплата до вычета подоходного налога. А уж про остальные платежи, которые платит работодатель за своих работников, и вообще никто не задумывается. И зря! Я считаю, что каждый работник должен об этом знать и как минимум изучать расчетные листки, где указана информация об удержанном НДФЛ.
В личном кабинете налогоплательщика тоже можно узнать суммы подоходного налога, которые вы через работодателя заплатили государству. С этой информацией необходимо работать — применять льготы, получать имущественные и социальные вычеты, пользоваться своим правом. Для этого надо повышать свою финансовую грамотность. Поверьте, кроме вас, это никому не нужно. Если вы не воспользуетесь своими законными правами, то в бюджете государства останется больше денег. Зачем государству вам что-то объяснять? Хотя информацию никто не скрывает: можно найти в интернете или получить консультацию у специалистов. Вот как выглядит то самое видео, где рассказано о реальных налогах:
И сколько же налогов за меня отчисляют?
Далеко не каждый знает, какие еще перечисления государству за вас делает ваш работодатель. Кто-то уверен, что его это не касается, мол, не из своего кармана же мы это платим. Но карман работодателя тоже не бездонный. Исходя из своих финансовых возможностей, каждый работодатель определяет сумму, которую предприятие способно выплачивать своим сотрудникам. В эту сумму включаются платежи с заработной платы. В их число входят 22% отчислений в Пенсионный фонд, 2,9% в Фонд социального страхования, от 0,2 до 0,6% в Фонд социального страхования на страховку от несчастных случаев, 5,1% — в Фонд медицинского страхования.
Итого 30,2% от вашей заработной платы работодатель платит государству, а ведь это треть вашего заработка. Давайте попробуем посчитать реальную сумму отчислений на примере средней по Новосибирской области зарплаты, которая составляет 47 тысяч рублей в месяц. На руки такой работник получает, уплатив 6,1 тысячи рублей НДФЛ, 40,9 тысячи рублей. Помимо этого, работодатель заплатит за вас государству сумму в размере 14,2 тысячи рублей. Если быть точнее, то 10,3 тысячи рублей отправятся в Пенсионный фонд, 1,5 тысячи рублей — в Фонд социального страхования, 2,4 тысячи рублей — в Фонд медицинского страхования.
Эти платежи должны обеспечивать работнику пенсию, медицинское обслуживание и выплаты в случае болезни и травмы. Я уверена, что, если бы у работодателя был выбор, он лучше отдал бы эти деньги работнику. Тогда работник самостоятельно распределял бы эти финансы: сколько ему отложить на пенсию, сколько заплатить за медицинскую и социальную страховку. При условии, конечно, финансовой грамотности наших граждан. В этих условиях заработная плата человека из нашего примера составила бы 61,2 тысячи рублей. Итого с зарплатных начислений этот работник отдал государству 20,3 тысячи рублей, что составляет 43% от его заработной платы.
Какие еще налоги мы платим?
Во-первых, сюда относятся имущественные налоги. Каждый владелец недвижимости (квартира, дача, земля) платит налог на имущество, и у каждого он разный — это зависит от кадастровой стоимости недвижимости и региона, в котором находится ставка налога (от 0,1 до 1,5% от кадастровой стоимости). Налог на транспортное средство (машину) зависит от мощности двигателя автомобиля и региона.
Каждый может узнать суммы этих налогов из уведомления, которое присылает налоговая инспекция по почте или в личном кабинете налогоплательщика. Мы для своего примера возьмем налог с однокомнатной квартиры и со среднего автомобиля — оба составят по тысяче рублей в год с единицы имущества. Получается, что на эти цели отдадут около 167 рублей в месяц (0,4% от заработной платы).
Во-вторых, поговорим о скрытых налогах. К ним относится, например, НДС. Любой человек, совершая покупку в магазине, вместе со стоимостью товара оплачивает налог на добавленную стоимость. Это 20% от стоимости товара или услуги, а на некоторые виды — 10% от стоимости. В среднем человек оплачивает 18% НДС от потребленных им товаров и услуг. Если человек тратит зарплату целиком, то НДС составит 7,4 тысячи рублей в месяц.
Еще стоит поговорить об акцизах. Они включены в стоимость некоторых товаров, например сигарет, алкоголя и топлива. Акциз на сигареты составляет 3,2 рубля за одну штуку. На алкоголь акцизы следующие — примерно 70% от стоимости товара на водку, 38% — на вино и 36% — на коньяк. В нашем примере человек не пьет и не курит. Хотя таких меньшинство, если вам интересно, то посчитайте свои суммы уплаченных с этих товаров налогов.
Налоги и акцизы в стоимости 1 литра бензина составляют 69%. Эту сумму оплачивает конечный потребитель из своей заработной платы. Если брать наш пример, то при наличии одного автомобиля в среднем человек в месяц заправляет 68 литров бензина АИ-92 на сумму около 3,1 тысячи рублей в месяц. В этой сумме фактически оплаченных налогов и акцизов 2,1 тысячи рублей в месяц. При зарплате, которую мы взяли для примера, эта сумма составляет около 4,5%.
В-третьих, давайте не будем забывать о прочих обязательных платежах. Любой человек обязан делать взносы за капремонт, оплачивать ОСАГО при наличии автомобиля (примерно 25% налогов в стоимости), таможенные пошлины при покупке импортных товаров, госпошлины (получение водительского удостоверения, паспорта, оформление недвижимости). На эти платежи уходит примерно 5% от дохода.
Так а что в итоге?
При средней заработной плате по Новосибирску в 47 тысяч рублей сумма налогов, фактически уплаченная физическим лицом за месяц, составит около 32 тысяч рублей (или 68% от зарплаты).
Согласитесь, это далеко не 13%, о которых все думают, и сумма получается приличная. По закону гражданин Российской Федерации, уплачивая эти налоги, имеет право на бесплатную медицину, бесплатное образование, хорошие дороги, социальную защиту, обеспеченную старость и другие гарантии государства. Надо знать, сколько реальных денег каждый из нас лично отдает в казну государства, чтобы осознанно пользоваться своими правами и льготами, которые уже оплачены из нашего кармана.
Кстати, заработная плата всех чиновников тоже оплачивается из этих денег. Если каждый гражданин будет грамотно пользоваться своими правами, будет финансово подкован и будет требовать добросовестного исполнения своих обязанностей от чиновников, может, тогда мы будем действительно жить лучше?
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