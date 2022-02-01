«Далеко не 13%»: бухгалтер посчитала, сколько реально налогов платят новосибирцы (вы удивитесь)

Знаете ли вы, сколько налогов платите на самом деле? Руководитель компании по бухгалтерскому обслуживанию NSK Finance Ирина Петрова сняла видео, которое собрало почти 150 тысяч просмотров, множество комментариев и кучу вопросов. Эксперт пояснила нам, сколько всё-таки денег отдают новосибирцы и почему об этом нужно задумываться как можно чаще.

По данным статистики, 72% населения в возрасте от 15 до 72 лет работают по найму, то есть получают заработную плату от своего работодателя. Большинство людей знает о том, что работодатель удерживает с заработной платы подоходный налог. Но обычно работника интересует один вопрос: «Сколько я буду получать на руки?» Разбираться в тонкостях времени нет.