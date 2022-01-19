Полезный брак: как получить налоговые вычеты за себя и супруга

Брак — это не только штамп в паспорте и какие-то обязательства, но еще и возможность забрать у государства немного больше денег, которые вам причитаются по налоговым вычетам. На сожителей (так называемый гражданский брак) эти правила не распространяются, но если ваши отношения зарегистрированы соответствующими органами, можете рассчитывать на дополнительные деньги. Рассказываем — на какие именно, как их сосчитать и получить.
Налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога на доходы физического лица с покупки квартиры, расходами на лечение, обучение и так далее. Вычеты по НДФЛ предоставляются по окончании календарного года по месту жительства плательщика, для возврата денег нужно составить декларацию. Подавать на социальные вычеты можно за три года (в 2022 году — за 2019–2021-й), для этого вам понадобятся справки 2-НДФЛ за этот срок. На имущественный вычет такого ограничения нет.
Покупка квартиры без ипотеки
Если вы купили квартиру, не влезая в кредиты, можете рассчитывать на имущественный вычет в сумме расходов на покупку квартиры. Максимальная сумма вычета составляет четыре миллиона рублей — по два для каждого супруга. НДФЛ к возврату — максимум 520 тысяч рублей на двоих.
Когда вы покупаете квартиру после свадьбы, она становится совместно нажитым имуществом. Кто является собственником по документам, на чьи деньги куплена квартира, кто их вносил — не важно. Квартира всё равно общая, как и расходы на нее. А значит, у обоих супругов есть право на налоговый вычет при покупке жилья. Его дают в сумме фактических расходов на квартиру, но не более двух миллионов рублей каждому. Распределить расходы между собой вы вправе как угодно. Но только один раз — потом изменить пропорцию будет проблематично. (А в гражданском браке распределять расходы как угодно и вовсе нельзя.)
Приложите к декларации или заявлению для справки о праве на вычет документы на квартиру на имя супруга (на кого оформлено жилье) и свидетельство о браке. Чтобы у налоговой не было сомнений в том, что квартира общая.
Покупка квартиры в ипотеку
Если супруги взяли ипотеку, то кроме вычета при покупке квартиры им положен еще один — в сумме уплаченных процентов. Вычет в размере стоимости квартиры можно использовать, как описано выше, а в случае с процентами важно учитывать фактические расходы.
Вычет в сумме уплаченных процентов заявляется постепенно, по мере уплаты, при этом суммы нужно подтверждать справками: за какой год, по какому кредиту, сколько денег уплачено в счет процентов. Эту сумму супруги могут делить между собой в любой пропорции. Раз уж расходы в браке общие, то платить может только один из супругов, а рассчитывать на вычет — оба. В каких пропорциях — решите между собой.
При этом, в отличие от стоимости квартиры, проценты можно распределять в новой пропорции каждый год, а заявлять вычет необязательно в том же году, когда отнесли деньги в банк. Сделать это можно и потом. Например, сначала вернуть налог со стоимости квартиры, а потом заявлять проценты сразу за несколько лет.
Покупка квартиры, если один супруг раньше уже получил вычеты
Если кто-то из супругов раньше уже исчерпал свое право на вычет, повторно его использовать нельзя. Зато вычет может получить другой супруг. Пусть даже он и не оплачивает ипотеку. Ведь и имущество, и долги за него у них общие. Здесь главное приложить к декларации свидетельство о браке и заявить два вида вычетов: часть расходов на квартиру и уплаченные проценты. В случае с покупкой квартиры без ипотеки — та же ситуация, только, понятное дело, без вычета по ипотечным процентам.
Максимальная сумма вычета здесь составит два миллиона рублей, до 650 тысяч — НДФЛ к возврату (тому супругу, который не получал вычет), если квартиру купили в ипотеку, добавьте к этому три миллиона по ипотечным процентам.
Покупка квартиры у близкого родственника
Если купить квартиру у близкого родственника, то имущественный вычет получить нельзя. Но это правило распространяется только на кровную родню. Свекор и свекровь (так же, как тесть и теща), братья и сестры мужа/жены близкими родственниками не являются. Формально для одного из супругов они посторонние люди, так что, если, к примеру, квартира куплена у матери мужа (и он указан в документах как покупатель), жена может заявить расходы к вычету.
Максимальная сумма вычета здесь составит два миллиона рублей, НДФЛ к возврату — до 260 тысяч.
Оплата лечения
При оплате лечения можно уменьшать траты на врачей, анализы, обследования и лекарства. Всё это — налогооблагаемые доходы на медицинские расходы. К вычету можно принять расходы как на собственное лечение, так и на лечение супруга, родителей и детей. Муж и жена могут заявить такие расходы в виде вычета независимо от того, на кого из супругов оформлены платежные документы. Расходы на лечение мужа жена может заявить в составе своего вычета, и наоборот.
Можно получить вычет даже за дорогостоящее лечение тещи, если платил зять. В этом случае расходы на лечение своей мамы к вычету может принять жена. Для этого ей нужно взять платежные документы на имя мужа, приложить свидетельство о браке и свое свидетельство о рождении, которое подтвердит родственные отношения. Благодаря этим нехитрым махинациям можно вернуть до
Оплата обучения
За обучение супруга получить социальный вычет в сумме расходов нельзя, зато за обучение детей — можно. Вычет за детей положен обоим родителям. Главное не выходить за пределы лимита на одного ребенка. Для супругов он общий — 50 тысяч рублей на двоих. Платить может как муж, так и жена — вычет за обучение своих детей могут получать оба супруга.
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