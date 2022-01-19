Полезный брак: как получить налоговые вычеты за себя и супруга

Покупка квартиры без ипотеки

Если вы купили квартиру, не влезая в кредиты, можете рассчитывать на имущественный вычет в сумме расходов на покупку квартиры. Максимальная сумма вычета составляет четыре миллиона рублей — по два для каждого супруга. НДФЛ к возврату — максимум 520 тысяч рублей на двоих.



Когда вы покупаете квартиру после свадьбы, она становится совместно нажитым имуществом. Кто является собственником по документам, на чьи деньги куплена квартира, кто их вносил — не важно. Квартира всё равно общая, как и расходы на нее. А значит, у обоих супругов есть право на налоговый вычет при покупке жилья. Его дают в сумме фактических расходов на квартиру, но не более двух миллионов рублей каждому. Распределить расходы между собой вы вправе как угодно. Но только один раз — потом изменить пропорцию будет проблематично. (А в гражданском браке распределять расходы как угодно и вовсе нельзя.)



Приложите к декларации или заявлению для справки о праве на вычет документы на квартиру на имя супруга (на кого оформлено жилье) и свидетельство о браке. Чтобы у налоговой не было сомнений в том, что квартира общая.

