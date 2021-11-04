Картошка гниет, ее выбрасывают, а цены растут. Коснется ли России мировой продовольственный кризис, который предрек Медведев

По словам Медведева, они «смогут вернуться к допандемийным показателям не раньше 2024 года». В странах с более развитой экономикой восстановление будет быстрее.



Не допустить болезненного спада, по словам Медведева, можно, если проводить эффективную политику, направленную на восстановление экономики.



А в это же время жители Чукотки кричат о катастрофической продовольственной ситуации у них: бешеном росте цен, жутком дефиците овощей, фруктов, молочной продукции, создают петиции с требованием обеспечить их едой.



Как ситуация в мире скажется на нас? Ждать ли очередного подорожания и дефицита продуктов? Какое место в этой ситуации у России: мы среди стран с развивающейся экономикой или с развитой? То, что сейчас происходит на Чукотке, — это уже начало продовольственного кризиса в нашей стране?



Мы задали эти вопросы нашим экспертам. Два наших собеседника — ученые-экономисты. Еще один — практик: фермер, человек, который живет «на земле» и сам выращивает продукцию. Интересно, что во многом мнения всех наших экспертов совпали.

