Варакушка, чекан или урагус? Сложный тест на знание городских птиц, с которым справятся не все

В городе и пригороде можно встретить сотни разных птиц. Одни живут тут круглый год, другие на зимовку улетают в теплые края, но потом обязательно возвращаются. Голубей, сорок и воробьев знают все, а как насчет других пернатых? Сможете узнать их по фото? Давайте это выясним, игра начинается прямо сейчас.
В тесте — завораживающие кадры тюменского фотографа Владилена Зубарева. Он рассказал нам и вам, как правильно снимать птиц, чтобы получились эффектные, удачные кадры.
1) Эта птичка — мастер маскировки: ее окрас напоминает фактуру древесной коры. При встрече с человеком или в случае опасности она извивает шею, имитируя поведение змеи. Как она называется?
Свиристелем
Вертишейкой
Поползнем
- Щегол
- Лазоревка
- Синица
3) Сконцентрируйтесь и хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Эту птичку часто принимают за большую синицу. Живет она в городских парках, особенно зимой. Кто это?
- Свиристель
- Лазоревка
- Щегол
4) Тут справится даже школьник. Это одна из умнейших птиц из существующих в природе. Она не любит густые леса, предпочитая селиться ближе к людям. И это…
- Сорока
- Поползень
- Пухляк
5) Познакомьтесь, это ближайший родственник соловья, наделенный певческим талантом. Как зовут эту маленькую, но гордую птичку?
- Синица
- Щегол
- Варакушка
6) После зимовки в теплых краях эта птица по весне возвращается одной из первых, когда еще не сошел снег. Называется она…
Зябликом
Чеканом
Урагусом
7) Эту птицу можно встретить в городских садах и парках. Зимой они не улетают в теплые края и при наличии корма могут пережить холода даже в Сибири. Как она называется?
Щеглом
Дроздом
Свиристелем
8) Размером эта крошка меньше воробья. Ее также называют чумичкой, фазанчиком или виноградкой. И это длиннохвостая…
- Синица
- Горихвостка
- Варакушка
- Полярная
- Болотная
- Ошейниковая
10) Последний вопрос и точно-точно самый простой. Предков этих птиц приручили минимум 5000 лет назад. Они прекрасно ориентируются в пространстве и обладают встроенным навигатором. Это…
- Голубь
- Скворец
- Дрозд