«Не одно, так другое»: новосибирцы едко высказались о пыли в городе

Весной пыли в Новосибирске становится больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Читатели отреагировали на публикацию НГС о причинах появления пыли в Новосибирске, которые назвала мэрия. Под материалом они оставили больше 250 комментариев, мы собрали некоторые из них.



Как сообщала редакции пресс-служба мэрии, чтобы уменьшить появление пыли в Новосибирске весной и летом, запланировано использование дорожного шампуня и средства от пыли. Также на уборку выходит спецтехника. В ответе на запрос НГС уточнялось, что взвесь в воздухе появляется по нескольким причинам. Во-первых, за счет пойменных почв — в их составе большое количество отложений обломочного происхождения, песка, ила и глины. Во-вторых, из-за неблагоприятных условий, при которых рассеивание веществ в воздухе происходит медленнее, чем обычно. Как отмечают в мэрии, такие периоды на территории областной столицы длятся недолго.

— Не город, а сплошная аномалия! То почвы, то воды, то грунты, то погода. У других худо-бедно все в порядке, но в Новосибирске не одно, так другое, — написал Гость в комментариях к новости.



— В городе песчаные почвы и песчаные бури. А где же заграждения от таких бурь в виде лесных полос? Вырубкой парков и застройкой Новосибирск превратили в огромную трубу, пыль летит с одного конца города на другой, — убежден очередной Гость.

— А бесконечные стройки причиной не назвали? Может, хаотичные парковки на газонах и разбитые поребрики? Отсутствие озеленения? Список можно продолжать, — считает комментатор Андрей.

Другой Гость высказался об уборочной технике:



— Видел я эту технику. Едет одна поливалка, что-то посреди дороги скребет. А по обочине как лежали пыль, грязь и камни, так и лежат. Какая тут техника? — считает он. — Тут надо выводить людей с лопатами и инструментами, чтобы все убирали, и прям вдоль дорог и тротуаров проходиться, а потом уже поливайки в город выпускать. Толку-то, что техника ездит? Как была грязь, так и осталась.

Ранее стало известно, что в Новосибирске потратят 300 миллионов на обновление тротуаров — НГС показывал на карте, где будет ремонт.

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