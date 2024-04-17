НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

вос.

 757мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,07
EUR 99,93
Реклама

СРОЧНО

Новосибирец отчаялся улететь в Дубай

Выдвижение на Народную премию
Новый поворот в деле Линейной
Кандидаты в шорт-лист премии
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Врачи — об изнанке работы
НГС в Telegram
Экология «Не одно, так другое»: новосибирцы едко высказались о пыли в городе

«Не одно, так другое»: новосибирцы едко высказались о пыли в городе

Публикуем их комментарии

580
14 комментариев
Весной пыли в Новосибирске становится больше

Читатели отреагировали на публикацию НГС о причинах появления пыли в Новосибирске, которые назвала мэрия. Под материалом они оставили больше 250 комментариев, мы собрали некоторые из них.

Как сообщала редакции пресс-служба мэрии, чтобы уменьшить появление пыли в Новосибирске весной и летом, запланировано использование дорожного шампуня и средства от пыли. Также на уборку выходит спецтехника. В ответе на запрос НГС уточнялось, что взвесь в воздухе появляется по нескольким причинам. Во-первых, за счет пойменных почв — в их составе большое количество отложений обломочного происхождения, песка, ила и глины. Во-вторых, из-за неблагоприятных условий, при которых рассеивание веществ в воздухе происходит медленнее, чем обычно. Как отмечают в мэрии, такие периоды на территории областной столицы длятся недолго.

— Не город, а сплошная аномалия! То почвы, то воды, то грунты, то погода. У других худо-бедно все в порядке, но в Новосибирске не одно, так другое, — написал Гость в комментариях к новости.

— В городе песчаные почвы и песчаные бури. А где же заграждения от таких бурь в виде лесных полос? Вырубкой парков и застройкой Новосибирск превратили в огромную трубу, пыль летит с одного конца города на другой, — убежден очередной Гость.

— А бесконечные стройки причиной не назвали? Может, хаотичные парковки на газонах и разбитые поребрики? Отсутствие озеленения? Список можно продолжать, — считает комментатор Андрей.

Другой Гость высказался об уборочной технике:

— Видел я эту технику. Едет одна поливалка, что-то посреди дороги скребет. А по обочине как лежали пыль, грязь и камни, так и лежат. Какая тут техника? — считает он. — Тут надо выводить людей с лопатами и инструментами, чтобы все убирали, и прям вдоль дорог и тротуаров проходиться, а потом уже поливайки в город выпускать. Толку-то, что техника ездит? Как была грязь, так и осталась.

Ранее стало известно, что в Новосибирске потратят 300 миллионов на обновление тротуаров — НГС показывал на карте, где будет ремонт.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Уборка Уборка города Тротуары Пыль
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Николай,  29

Татьяна,  47

Виктория,  47

Ната,  49

Viktor,  27

Стас,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление