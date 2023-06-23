Ущерб — 180 тысяч рублей: следователи возбудили дело из-за загрязнения воздуха под Искитимом

Следователи возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Искитимском районе. По предварительной версии, в цехах электродного завода неправильно эксплуатировали оборудование.
Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки в отношении сотрудников предприятия.
— По версии следствия, в одном из цехов на территории электродного завода в Искитимском районе Новосибирской области в связи с ненадлежащей эксплуатацией оборудования произошло загрязнение природных свойств воздуха по нескольким показателям, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
В прокуратуре региона уточнили, что размер причиненного ущерба составил 180 тысяч рублей. Ход расследования контролирует Прокуратура Новосибирской области.
НГС направил запрос на предприятие, чтобы выяснить, почему были допущены нарушения в работе, и когда их устранят.
Зимой прошлого года жители поселка Линево под Искитимом заметили смог и черный снег. Они подозревали, что воздух мог загрязниться из-за угольного разреза, завода или птицефабрики.