«Черная тьма». Жители поселка под Новосибирском пожаловались на смог и сняли черный снег — выглядит жутко

Жители рабочего поселка Линево Новосибирской области сняли на фото и видео пыль и смог, накрывший поселок с вечера 6 февраля.
— Снова и снова нас накрывает. Заметили примерно позавчера, что начало всё чернеть, а еще ужасно неприятный запах стоял в поселке с часов 5 вечера позавчера. Кто виновник — непонятно: или завод, или птицефабрика, или разрез, или еще кто-то. А вчера вот эту пыль видно было в небе отлично прям. Небо чистое, солнышко светит и на этом фоне черная тьма, — рассказала НГС жительница поселка, пожелавшая сохранить анонимность.
По ее словам, в целом, этой зимой обстановка в поселке была более благоприятной, возможно, потому что чаще падал снег.
— А сейчас уже обстановка как прошлой зимой: весь снег грязный, дороги черные, просто кошмар. Ко мне приезжали друзья на днях и, когда начали подъезжать к Линево, сказали, что сразу заметно, какой воздух у нас тяжелый, — добавила она.
Окрестности Линево удалось снять с высоты — видео опубликовали в Instagram.
Недалеко от Линево располагаются сразу несколько крупных предприятий. Новосибирский электродный завод, Новосибирская птицефабрика, а также два угольных разреза — Горловский (в районе села Ургун, примерно в 20 километрах от Линево) и Восточный (недалеко от Харино, 30 километров от Линево по прямой), которые разрабатывают предприятия гиганта — группы компаний «Сибирский антрацит».
Корреспондент НГС отправил запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой сообщить о выявленных нарушениях природоохранного законодательства на этих предприятиях в последние годы. После определения предприятия — источника загрязнения, мы обратимся за официальными комментариями.
Летом прошлого года компания «Коулстар» (приближенного к президенту Эдуарда Худайнатова) получила лицензию на разработку участка недр Горловского угольного бассейна в районе Линево, поселка Грибной, Листвянский и деревни Девкино. Мы рассказывали, как вышло так, что угольного гиганта потеснила другая компания, и почему это стало возможным, даже несмотря на критику губернатора Андрея Травникова.