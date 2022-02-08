«Черная тьма». Жители поселка под Новосибирском пожаловались на смог и сняли черный снег — выглядит жутко

Жители рабочего поселка Линево Новосибирской области сняли на фото и видео пыль и смог, накрывший поселок с вечера 6 февраля.



— Снова и снова нас накрывает. Заметили примерно позавчера, что начало всё чернеть, а еще ужасно неприятный запах стоял в поселке с часов 5 вечера позавчера. Кто виновник — непонятно: или завод, или птицефабрика, или разрез, или еще кто-то. А вчера вот эту пыль видно было в небе отлично прям. Небо чистое, солнышко светит и на этом фоне черная тьма, — рассказала НГС жительница поселка, пожелавшая сохранить анонимность.