Река Плющиха окрасилась в белый цвет — почему это могло произойти

В Новосибирске вода в реке Плющиха окрасилась в белый цвет. Специалисты мэрии выехали на место и взяли пробы из реки.

Как рассказала председатель городского комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова во время радиоэфира «Городская волна» на канале «Новосибирские новости», взять пробы решили после жалоб жителей города.

— Анализ показал превышение в воде по азоту аммонийному и нитратам. Это значит, что есть определенный хозбытовой сток с органическими соединениями, — рассказала Мария Сидорова.

