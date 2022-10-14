Река Плющиха окрасилась в белый цвет — почему это могло произойти
В воде обнаружили нитраты
В Новосибирске вода в реке Плющиха окрасилась в белый цвет. Специалисты мэрии выехали на место и взяли пробы из реки.
Как рассказала председатель городского комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова во время радиоэфира «Городская волна» на канале «Новосибирские новости», взять пробы решили после жалоб жителей города.
— Анализ показал превышение в воде по азоту аммонийному и нитратам. Это значит, что есть определенный хозбытовой сток с органическими соединениями, — рассказала Мария Сидорова.
Всю информацию о загрязнении из мэрии Новосибирска передали в Министерство природных ресурсов Новосибирской области.
— Сейчас наша общая задача — выяснить, откуда в Плющихе стоки, и решить эту проблему, — подчеркнула председатель городского комитета.
Жители заметили необычный цвет малой реки около месяца назад. Они опубликовали фотографию в социальных сетях.
— Вам не кажется, что цвет воды в реке Плющиха, возле
В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области сообщили, что выясняют обстоятельства «окрашивания» реки.
— В целях проведения контрольно-надзорных мероприятий министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области запланировано выездное обследование, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На Плющихе возле района «Европейский берег» установили дамбу, из-за которой малая река высыхает. После публикации НГС прокуратура начала проверку.