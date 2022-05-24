СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 58.21
eur 60.39
Тема дняGoogle ограничил доступ к хранилищу для НГУ
Все новости
Все новости

После попадания сточных вод в реку Амбу возбуждено уголовное дело. НГС разбирался в причинах и следствиях ситуации

В начале мая река и несколько озер почернели от мутной жижи с запахом навоза

119
Речные воды загрязнились в начале мая

Речные воды загрязнились в начале мая

Поделиться

На майских праздниках в Колыванском районе Новосибирской области произошла, без преувеличения, экологическая катастрофа. Река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Местные жители находили на берегах мертвую рыбу. Сельчане рассказывали, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, но в самой компании это отрицали. Тогда корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что возбуждено уголовное дело о загрязнении вод реки Амбы в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

— Установлено попадание сточных вод с характерным запахом навоза, произошедшее, предположительно, с территории производственной площадки АО «Кудряшовское», расположенной в двух километрах от реки Амбы. При этом на всём протяжении реки произошла массовая гибель рыбы, — сообщили в региональном СК.

Преступление выявлено совместно с сотрудниками Минприроды НСО, «Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО» и сотрудниками Росрыболовства. Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура Новосибирской области на основании поступивших от контролирующих органов сведений провела проверку исполнения законодательства о водных объектах, сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшие причинение существенного вреда рыбным запасам).

Согласно водному законодательству, запрещается сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Обстоятельства устанавливают, расследование продолжается.

О том, что река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза, НГС сообщал в мае. Сельчане обвиняли в этом Кудряшовский свинокомплекс, но представители компании это отрицали.

В самом АО «Кудряшовское» просили воздерживаться от преждевременных выводов. Вот что руководство сообщало дословно:

— О гибели рыбы стало известно от дачников СНТ «Нива» в Колыванском районе. Наше предприятие расположено на существенном расстоянии, и объекты свинокомплекса не входят в водоохранную зону реки Амбы. Сейчас причины произошедшего устанавливают надзорные органы. До завершения официальной проверки любые комментарии преждевременны, как и оценки ситуации неспециалистами.

НГС отправил запрос в адрес АО «Кудряшовское» с просьбой прокомментировать информацию о возбуждении уголовного дела.

Ранее природоохранная прокуратура завершила проверку семи предприятий на территории Искитимского района. Поводом для проверки послужила публикация на НГС, в которой жители поселка Линёво жаловались на качество воздуха и черный снег.

По теме

Колыванский районзагрязнение реки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2