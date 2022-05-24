После попадания сточных вод в реку Амбу возбуждено уголовное дело. НГС разбирался в причинах и следствиях ситуации
В начале мая река и несколько озер почернели от мутной жижи с запахом навоза
На майских праздниках в Колыванском районе Новосибирской области произошла, без преувеличения, экологическая катастрофа. Река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Местные жители находили на берегах мертвую рыбу. Сельчане рассказывали, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, но в самой компании это отрицали. Тогда корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.
Сегодня, 24 мая, стало известно, что возбуждено уголовное дело о загрязнении вод реки Амбы в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
— Установлено попадание сточных вод с характерным запахом навоза, произошедшее, предположительно, с территории производственной площадки АО «Кудряшовское», расположенной в двух километрах от реки Амбы. При этом на всём протяжении реки произошла массовая гибель рыбы, — сообщили в региональном СК.
Преступление выявлено совместно с сотрудниками Минприроды НСО, «Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО» и сотрудниками Росрыболовства. Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки и ее притока показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура Новосибирской области на основании поступивших от контролирующих органов сведений провела проверку исполнения законодательства о водных объектах, сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Согласно водному законодательству, запрещается сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Обстоятельства устанавливают, расследование продолжается.
О том, что река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза, НГС сообщал в мае. Сельчане обвиняли в этом Кудряшовский свинокомплекс, но представители компании это отрицали.
В самом АО «Кудряшовское» просили воздерживаться от преждевременных выводов. Вот что руководство сообщало дословно:
— О гибели рыбы стало известно от дачников СНТ «Нива» в Колыванском районе. Наше предприятие расположено на существенном расстоянии, и объекты свинокомплекса не входят в водоохранную зону реки Амбы. Сейчас причины произошедшего устанавливают надзорные органы. До завершения официальной проверки любые комментарии преждевременны, как и оценки ситуации неспециалистами.
НГС отправил запрос в адрес АО «Кудряшовское» с просьбой прокомментировать информацию о возбуждении уголовного дела.
Ранее природоохранная прокуратура завершила проверку семи предприятий на территории Искитимского района. Поводом для проверки послужила публикация на НГС, в которой жители поселка Линёво жаловались на качество воздуха и черный снег.