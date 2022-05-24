После попадания сточных вод в реку Амбу возбуждено уголовное дело. НГС разбирался в причинах и следствиях ситуации

На майских праздниках в Колыванском районе Новосибирской области произошла, без преувеличения, экологическая катастрофа. Река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Местные жители находили на берегах мертвую рыбу. Сельчане рассказывали, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, но в самой компании это отрицали. Тогда корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.