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Культура Спрос огромный: в НОВАТе на спектакль МХАТа выставили билеты по 25 тысяч рублей

Спрос огромный: в НОВАТе на спектакль МХАТа выставили билеты по 25 тысяч рублей

Гастроли проходят в течение нескольких дней

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12 комментариев

Для спектакля на сцене устанавливают огромный вращающийся круг

Новосибирский театр оперы и балета выставил билеты на спектакль МХАТа «Женщины Есенина» (16+) по 25 тысяч рублей. За такую цену можно попасть в ложу.

— Спрос огромный, билеты быстро раскупают. Обычно остаются только места в ложу. Но у них свой отдельный вход, особый сервис, поэтому такая цена, — объяснили корреспонденту НГС в НОВАТе.

Осталось и по несколько билетов за 15 тысяч рублей

В театре добавили, что им приходится постоянно добавлять по несколько показов во время гастролей, чтобы у зрителей была возможность посмотреть постановку.

Спектакль будет идти четыре дня, с 10 по 13 октября. Самый дешевый билет сейчас — 15 тысяч рублей в партер.

Театр для показа закрывает оркестровую яму

Новосибирский театр оперы и балета вчера, 8 октября, открыл продажи билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» (6+).

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Комментарии
12
Комментатор НГС
34 минуты
Даже если мои бы цена была 100 рублей эти гастроли бы не заинтересовали
мир во всём мире
29 минут
Когда то можно было получить билет просто так , бартером или по очень простой цене, теперь это роскошь для большинства горожан.
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