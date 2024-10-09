Спрос огромный: в НОВАТе на спектакль МХАТа выставили билеты по 25 тысяч рублей

Для спектакля на сцене устанавливают огромный вращающийся круг Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Новосибирский театр оперы и балета выставил билеты на спектакль МХАТа «Женщины Есенина» (16+) по 25 тысяч рублей. За такую цену можно попасть в ложу.

— Спрос огромный, билеты быстро раскупают. Обычно остаются только места в ложу. Но у них свой отдельный вход, особый сервис, поэтому такая цена, — объяснили корреспонденту НГС в НОВАТе.

Осталось и по несколько билетов за 15 тысяч рублей Источник: novat.ru











В театре добавили, что им приходится постоянно добавлять по несколько показов во время гастролей, чтобы у зрителей была возможность посмотреть постановку.

Спектакль будет идти четыре дня, с 10 по 13 октября. Самый дешевый билет сейчас — 15 тысяч рублей в партер.

Театр для показа закрывает оркестровую яму Источник: novat.ru









