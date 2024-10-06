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Культура «Уходить надо красиво»: Сергей Жуков рассказал, почему Алексей Потехин покинул «Руки Вверх!»

«Уходить надо красиво»: Сергей Жуков рассказал, почему Алексей Потехин покинул «Руки Вверх!»

Он также ответил, в каких отношениях музыканты сейчас

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11 комментариев

По словам Сергея, съемки фильма о «Руки Вверх!» сблизили бывших коллег

Сергей Жуков рассказал о том, в каких отношениях сейчас с Алексеем Потехиным, с которым они когда-то вместе основали группу «Руки Вверх!».

Корреспондент E1.RU спросила у Жукова, как бывший коллега отреагировал на съемку фильма о группе.

— Алексей отнесся прекрасно, сам снялся в фильме. Я вам даже скажу, мы стали чаще видеться. Это же положительный какой-то результат. Да, мы созваниваемся, поздравляем друг друга с днем рождения, еще какими-то праздниками… Но так, чтобы много дней сниматься вместе, опять получилось сесть рядом и поболтать.

Вплоть до того, что я говорю: «Лёшка, а помнишь вот это?», а он говорит: «Нет, было не так». И у нас две разные версии того, что мы вместе прожили. И это так интересно! Опять же, благодаря фильму получилось собрать полную коллекцию всех эксклюзивов «Руки Вверх!» с наших первых приключений, когда мы еще были молодыми. Всё это хранил Лёша, хранил я, — ответил Сергей Жуков.

Он также развеял слухи о том, что с Алексеем они разошлись в плохих отношениях.

— Многие говорят: «Вы расстались и больше никогда не общались, разругались». Но никто никогда не ругался. Об этом и в фильме рассказано. У Лёши была классная и четкая позиция, я его очень уважаю за это. Он сказал: «Сережа, надо уходить на взлете, уходить надо красиво», — добавил Сергей Жуков.

Сколько бы раз я ни предлагал Лёше сделать какой-то совместный концерт, это не нужно ни ему, ни нам. Это в очередной раз доказывает, что мы два творческих человека, абсолютно индивидуальных.

Сергей Жуков прилетел в Екатеринбург на премьеру фильма о группе, на большие экраны картина выйдет 10 октября. На пресс-конференции перед показом Сергей также вспомнил, какими были первые концерты «Руки Вверх!» в Екатеринбурге.

Группа «Руки Вверх!» выступала в Новосибирске в феврале этого года. Концерт музыкального коллектива проходил в новом ЛДС «Сибирь-Арена» — он собрал 11 тысяч человек

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Комментарии
11
Директор Завода (Ржака)
19 минут
Руки вверх очень хороши. Лучше них только Баста.
Гость
27 минут
Какой - то Жуков, какие-то Руки вверх, сдаются что ли кому-то?
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