Реклама
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 2/10
usd 92.55
eur 99.35
СрочноКак сибирячка покорила мировой конкурс красоты
Все новости
Все новости

На концерте в Новосибирске Сергей Жуков похвастался пятым ребенком и бесплатной московской парковкой

Накануне певец выступил в новом ЛДС

807

Сергей Жуков стал первой звездой, которая выступила на новом ЛДС в Новосибирске

Поделиться

Вчера, 17 февраля, в Новосибирске прошел концерт группы «Руки Вверх!», он собрал 11 тысяч человек. Во время выступлений лидер группы Сергей Жуков много общался с залом, в том числе он поделился радостной новостью о пополнении в семье.

Сергей рассказал зрителям, что 2 месяца назад он стал отцом пятого ребенка, а также отметил, что теперь у его есть бесплатная парковка в Москве.

На концерте группа исполнила для новосибирцев песни, знакомые почти каждому: «Крошка моя», «18 мне уже» и многие другие.

— Думал ли я в 1995-м, что через 28 лет буду стоять здесь и будет 11 тысяч человек? Ни за что бы не поверил, всё бы проиграл. Я самый счастливый человек», — сказал Сергей Жуков и исполнил самую первую песню группы: «Студент». А в зале и правда собралось несколько поколений поклонников группы: от 12 до 65 лет.

Вскоре НГС опубликует подробный репортаж о том, как прошло выступление.

Кстати, концерт ознаменовался огромной пробкой перед выступлением, а после мероприятия на выходе из ЛДС собралась толпа.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

Руки ВверхСергей ЖуковНовый ЛДССибирь-АренаКонцерт
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter