На концерте в Новосибирске Сергей Жуков похвастался пятым ребенком и бесплатной московской парковкой

Вчера, 17 февраля, в Новосибирске прошел концерт группы «Руки Вверх!», он собрал 11 тысяч человек. Во время выступлений лидер группы Сергей Жуков много общался с залом, в том числе он поделился радостной новостью о пополнении в семье.
Сергей рассказал зрителям, что 2 месяца назад он стал отцом пятого ребенка, а также отметил, что теперь у его есть бесплатная парковка в Москве.
На концерте группа исполнила для новосибирцев песни, знакомые почти каждому: «Крошка моя», «18 мне уже» и многие другие.
— Думал ли я в 1995-м, что через 28 лет буду стоять здесь и будет 11 тысяч человек? Ни за что бы не поверил, всё бы проиграл. Я самый счастливый человек», — сказал Сергей Жуков и исполнил самую первую песню группы: «Студент». А в зале и правда собралось несколько поколений поклонников группы: от 12 до 65 лет.
Вскоре НГС опубликует подробный репортаж о том, как прошло выступление.
Кстати, концерт ознаменовался огромной пробкой перед выступлением, а после мероприятия на выходе из ЛДС собралась толпа.