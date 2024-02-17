Десятки машин встали в пробку на подъезде к новому ЛДС — смотрим фотографии затора

Вечером 17 февраля на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. Десятки машин оказались в заторе на подъезде к новому ЛДС.
Фотографии пробки прислала редакции читательница НГС. По ее данным, на участке дороги находятся сотрудники Госавтоинспеции.
Судя по снимкам, затор из автомобилей образовался на подъезде к ЛДС и на улице Немировича-Данченко. Информация о затрудненном движении также появилась на сайте 2ГИС.
По данным сервиса, в красный цвет окрасилась улица Немировича-Данченко и проспект Карла-Маркса. Ситуация на дорогах города оценивается в 2 балла.
Сегодня вечером на новом ЛДС состоится первый концерт. На площадке «Сибирь-Арены» выступит группа «Руки Вверх!» (12+). Музыканты выйдут к зрителям на сцену в 19:00 часов. При этом за час до концерта ЛДС начали заполнять люди.
Официальное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» прошло в августе прошлого года. В этот день на площадке провели выставочный хоккейный матч, праздничную программу подготовили и на прилегающей к ЛДС территории.