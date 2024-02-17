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Десятки машин встали в пробку на подъезде к новому ЛДС — смотрим фотографии затора

Сегодня на площадке «Сибирь-Арены» пройдет первый концерт

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Десятки машин оказались в заторе

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Вечером 17 февраля на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. Десятки машин оказались в заторе на подъезде к новому ЛДС.

Фотографии пробки прислала редакции читательница НГС. По ее данным, на участке дороги находятся сотрудники Госавтоинспеции.

Затор из автомобилей образовался на подъезде к ЛДС и части улицы Немировича-Данченко

Затор из автомобилей образовался на подъезде к ЛДС и части улицы Немировича-Данченко

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Судя по снимкам, затор из автомобилей образовался на подъезде к ЛДС и на улице Немировича-Данченко. Информация о затрудненном движении также появилась на сайте 2ГИС.

Ситуация на дорогах города оценивается в 2 балла.

Ситуация на дорогах города оценивается в 2 балла.

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По данным сервиса, в красный цвет окрасилась улица Немировича-Данченко и проспект Карла-Маркса. Ситуация на дорогах города оценивается в 2 балла.

Сегодня вечером на новом ЛДС состоится первый концерт. На площадке «Сибирь-Арены» выступит группа «Руки Вверх!» (12+). Музыканты выйдут к зрителям на сцену в 19:00 часов. При этом за час до концерта ЛДС начали заполнять люди.

Горожане пришли на площадку ЛДС за час до начала концерта

Горожане пришли на площадку ЛДС за час до начала концерта

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Официальное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» прошло в августе прошлого года. В этот день на площадке провели выставочный хоккейный матч, праздничную программу подготовили и на прилегающей к ЛДС территории.

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