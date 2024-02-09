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Первый концерт на новом ЛДС: в Новосибирск едут легендарные «Руки вверх!» (12+)

Основная часть билетов уже распродана, послушать группу можно будет 17 февраля

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На «Руки Вверх» приходят зрители нескольких поколений

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В Новосибирске, 17 февраля, пройдет первый концерт на новом ЛДС. В этот день на «Сибирь-Арене» выступит группа «Руки Вверх!» (12+).

Артиситы порадуют сибиряков известными хитами «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Студент», «Он тебя целует», «18 мне уже», а также исполнят новые композиции.

— «Руки Вверх!» из года в год устанавливают рекорды посещаемости на своих концертах. На них приходят несколько поколений зрителей. Летом группа превзошла собственный рекорд и собрала на главном стадионе страны 75 тысяч человек. Сейчас грандиозное шоу приезжает в Новосибирск, — отметили в PR-службе группы.

Гостям на концерте предлагают вспомнить вместе с любимой группой свои первые дискотеки, любовь, поцелуи, встречи и расставания. Концерт начнется в 19 часов, большая часть билетов уже раскуплена.

В августе 2022 года солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков посвятил пост строящейся станции метро в Новосибирске - речь шла о станции «Спортивная» возле нового ЛДС.

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