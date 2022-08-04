Солист «Руки Вверх» вслед за Ольгой Бузовой неожиданно высказался о станции метро «Спортивная»

Солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков похвалил новую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Как и Ольга Бузова, ранее отметившая новосибирскую станцию метро, он опубликовал свой пост 4 дня назад в Instagram*.

Певец поделился впечатлениями о московской подземке, а затем указал, что новая станция метро в Новосибирске станет особенной по функциональному оснащению.

