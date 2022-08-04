Солист «Руки Вверх» вслед за Ольгой Бузовой неожиданно высказался о станции метро «Спортивная»
Сергей Жуков посвятил пост строящейся станции в Новосибирске
Солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков похвалил новую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Как и Ольга Бузова, ранее отметившая новосибирскую станцию метро, он опубликовал свой пост 4 дня назад в Instagram*.
Певец поделился впечатлениями о московской подземке, а затем указал, что новая станция метро в Новосибирске станет особенной по функциональному оснащению.
— В Новосибирске, оказывается, сейчас строят первую в России двухтемпературную станцию. Зимой, там где пути, будет минусовая температура, а где платформа и вестибюль — плюсовая, — отметил Сергей Жуков и в конце предложения добавил смайлик в виде пальца вверх.
Также он сообщил, что платформу сделают закрытой и добавят раздвижные двери. В Москве и Санкт-Петербурге уже есть такие станции, но в Новосибирске всё по-другому, здесь ограждение будет с теплоизоляцией.
— Всё гениальное просто, как обычно [...]. В Новосибе эти загородки будут с теплоизоляцией. Думаю, для людей, которые в метро будут попадать с сибирского мороза, это просто подарок! — заметил Сергей.
Генеральный подрядчик «СпецТрансСтрой» рассказал НГС, что они не были инициаторами постов у блогеров и узнали об этом из новостей. Вчера корреспондент связалась с пресс-службой правительства Новосибирской области, чтобы узнать об оплачиваемых постах у блогеров, но там сообщили, что информацией не располагают. Менеджер Ольги Бузовой на сообщение журналиста не ответил.
НГС направил запросы в правительство области и в мэрию Новосибирска.
Большая часть работ на станции «Спортивная» уже сделана, внутри установили эскалаторы, а в вестибюлях — панно.
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