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«Единственная такая особенная в стране». Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию метро в Новосибирске

Звезда высказалась в своем посте

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Звезда считает, что станция «Спортивная» — первая и единственная в стране по функциональным преимуществам

Звезда считает, что станция «Спортивная» — первая и единственная в стране по функциональным преимуществам

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Бывшая ведущая шоу «Дом 2» и популярная певица Ольга Бузова высказалась о новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Пост с похвалой звезда выложила 2 дня назад в Instagram*.

— Люди уверены, что всё самое лучшее — в столице страны, однако другие города также развиваются, — написала в своем посте Ольга Бузова.

Звезда отметила, что новая станция будет первой в стране по функциональному оснащению.

— Например, в Новосибирске скоро откроют новую станцию метро. Для москвичей, конечно, ничего удивительного. Но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло. Одновременно. Это как с теплыми остановками в северных городах, — добавила она.

Корреспондент НГС связалась с пресс-службой правительства Новосибирской области, чтобы узнать, оплачивался ли пост звезды, однако там заявили, что такой информацией не располагают. НГС направил письменный запрос в правительство, а также обратился к менеджеру Ольги Бузовой.

В Новосибирске еще продолжается строительство станции метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной на левом берегу. Большая часть работ уже сделана, внутри установлены эскалаторы, в вестибюлях на стенах разместили панно.

* Деятельность корпорации Meta и ее сервиса — Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.

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