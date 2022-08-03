«Единственная такая особенная в стране». Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию метро в Новосибирске

Бывшая ведущая шоу «Дом 2» и популярная певица Ольга Бузова высказалась о новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Пост с похвалой звезда выложила 2 дня назад в Instagram*.



— Люди уверены, что всё самое лучшее — в столице страны, однако другие города также развиваются, — написала в своем посте Ольга Бузова.

Звезда отметила, что новая станция будет первой в стране по функциональному оснащению.