«Стал придумывать роман, чтобы не спятить»: большое интервью с писателем Павлом Селуковым

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Павел Селуков живет в Москве, но часто бывает в родной Перми. В этот раз прилетел на презентацию первого романа — «Отъявленные благодетели». С этой книги мы и начали разговор

Роман вышел в августе Источник: Павел Селуков / Vk.com

По сюжету, 35-летний Олег Званцев и его соседка Ангелина отправляются в путешествие по России. Им предстоит развеять прах умершего мужа Ангелины над Красной площадью, Невой и Черным морем. В дороге Званцев пригождаются навыки наемника, прошедшего горячие точки. Действие романа условно можно разделить на две части: происходящее с героями и рассуждения Олега Званцева.

— В каком-то смысле это супергеройский роман. Русские супергерои против какой-то суперзлобной организации сражаются за всё хорошее, — говорит Павел Селуков. — Не то чтобы у меня был такой замысел, но хотелось лихости, драйва и чего-то сверхчеловеческого по энергетике. Чтобы вот прямо — бам-бам-бам! — это все носилось.

— Как возникла идея романа-путешествия? И почему в списке именно Москва, Питер и Абхазия?

— Книгу я начал писать в 2018 году, тогда еще мало где в стране был. В Москве, Питере и Гагре — вот и все. А потом понял, что это довольно сакральные места. Например, рос и знал, что цель жизни — поехать на море. Даже в блатной романтике это есть: «Пошью пиджак с отливом — и в Ялту» (цитата из фильма «Джентльмены удачи» (6+). — Прим. ред.). То есть туда, в рай. Москва, понятно, это власть, главный город в стране. Ну и Питер — все знают, что он красивый, все культурные люди там бывают.

— Получается, сначала появились города, а потом идея путешествия героев?

— Нет, сначала был рассказ «Бориска над Камой» (из сборника «Добыть Тарковского». — Прим. ред.). Он заканчивался тем, что герои высыпали прах Бориски в Каму на мосту. Потом меня все достали с романом, и я перехватил руку жены Бориски: «А что только над Камой? Давай еще над Красной площадью, над Невой и над Черным морем — он же нигде не был». Ну и зарядил это путешествие.

Это мой первый роман. Я чувствовал, что пока еще не дорос до того, чтобы написать очень сложную общечеловеческую вещь а-ля Джон Фаулз или Мишель Уэльбек. Может быть, когда-нибудь смогу, но не сейчас. Поэтому мне нужен очень простой сюжет, где герои едут из пункта А в пункт B и с ними по дороге что-то происходит. И есть главный герой, за которого я рефлексирую, и так далее. Но это у меня уже такое ретроспективное объяснение: сначала написал, а потом понял, почему именно так. А когда писал, просто следовал за героями.

— Ход с развеиванием пепла выглядит киношно, как в голливудских и европейских фильмах. Роман писался с расчетом на экранизацию?

— Я вообще не люблю их. Вот я участвовал в экранизации «Общаги» (18+) по Алексею Иванову. Но там же от книги мало что осталось! По разным законам всё существует. Мне, наверное, нравится всего пара экранизаций. Книга — самодостаточная штука, она не заготовка под что-то. А кино — это массовая фигня. Людям намного проще усваивать кино, чем книги, объективно говоря. Понятно, что фильмы бывают разные. Но в среднем книгу про Форреста Гампа прочитает намного меньше людей, чем тех, кто посмотрит фильм про него же, потому что читать в принципе сложнее.

Павел Селуков работал над сценарием фильма по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови» (18+) Источник: Фонд «Кинопрайм», «Метрафильмс»

Если говорить о моменте с развеиванием пепла, который выглядит кинематографично, то я просто в принципе так пишу. Мне надо, чтобы было не скучно, иначе не допишу. Я не думаю, киношный ход или не киношный, вообще никак не анализирую это. Письмо либо льется, либо не льется, поэтому первую часть романа написал в 2018 году. А потом всё, не мог, не получалось. И дописал, получается, в 2023-м, спустя пять лет.

— То есть не было такого, что роман писался пять лет?

— Нет. Я писал два месяца: в 2018-м и в 2023-м. А в перерыве мучился по поводу того, что не понимаю, как писать. И в этом отличие романа от рассказа. Рассказ сел и за четыре часа написал — либо получился, либо не получился. Это как короткая драка: либо победил, либо проиграл. Какой-то итог есть в любом случае.

А роман — это такая хрень, в которую ты влез, и непонятно, когда это кончится. Он может тебя измучить, довести до водки и еще до чего-нибудь. Ты вообще можешь пропасть там, в этом романе. Потому что не можешь его бросить, написав сто страниц.

— Павел Селуков образца 2018-го и образца 2023 года — это два разных человека. Как удалось состыковать части романа, написанные в разное время?