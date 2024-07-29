«Не люблю неудачников». Историю самого Крутого композитора страны рассказывает его друг — певец Александр Серов

«Трио крутые» — на сцене вместе с Игорем Яковлевичем его жена Ольга Крутая, дочери Александра (слева) и Виктория Источник: Кадр из трансляции творческого вечера композитора на «Новой волне — 2019» на телеканале «Россия-1»











В день 70-летнего юбилея известного композитора, музыканта и продюсера редакция MSK1.RU выясняла с помощью его друга и соратника Александра Серова, как Игорь Яковлевич стал одним из столпов отечественного шоу-бизнеса.



Развод стал толчком к успеху

Обложка пластинки «Мадонна» с песнями Игоря Крутого, которые исполнил Александр Серов, разошлась тиражом в 2,5 миллиона экземпляров Источник: из личного архива Игоря Крутого











— История про то, что наутро проснулись знаменитыми — это да, про нас, — рассказывает известный певец, Народный артист России Александр Серов. — Как только вечером в программе Владимира Молчанова «До и после полуночи» вышел клип на нашу песню «Мадонна», утром на меня уже оборачивались прохожие. А «Мадонну» стали играть во всех московских ресторанах. Так мы с Игорем стали известными.

Но понадобилось 20 лет труда, удач и разочарований, чтобы два парня из ансамбля «Поющие юнги» провинциального Николаева добрались до Центрального телевидения и фирмы «Мелодия». После окончания Николаевского музыкально-педагогического института в 1977 году Игорь Крутой познакомился с музыкантом и певцом Александром Серовым, только что вернувшимся в город из армии. Так началась их многолетняя дружба — человеческая и творческая.



— Я уже столько за эти годы рассказал про нашу жизнь с Игорем Крутым, что вряд ли вспомню что-то оригинальное. Какие-то подробности забылись, что-то стало уже притчей. Главное, что это я всё время ему говорил: «Надо ехать в Москву, только там чего-то добьемся!». Мы в Николаеве играли в музыкальной группе — Игорь на пианино играл, я пел. Игорь начал писать песни, придумывать мелодии, замечательные, я многие помню. Хорошо играли, но перспектив не было. Нам нужна была большая сцена.



И тогда на их маленькой николаевской сцене появился Зиновий Высоковский — знаменитый Пан Зюзя из мегапопулярного тогда «Кабачка 13 стульев». «Поющие юнги» разогревали публику перед его выступлением и понравились актеру. Высоковский дал Игорю Крутому координаты администратора московского театра «Ленком», который создавал концертную бригаду артистов и искал хорошего аккомпаниатора.



— Нет, в Москву Игорь поехал позже, потому что в Ленинграде на гастролях познакомился с будущей женой — ее звали Елена Бутома, я хорошо ее помню. Сделал предложение, сыграли свадьбу. Он стал искать работу пианистом. Позвонил в Ленком администратору и получил работу аккомпаниатором Валентины Толкуновой и Евгения Леонова во время их гастрольных туров, — рассказывает Александр Серов. — Потом родился сын Коля, они перебрались в Москву. Было тяжело, денег не хватало, и Лена как-то сказала Игорю, что она не любит неудачников и им нужно разойтись.

Свадьба Игоря Крутого с Еленой Бутома, Ленинград, 1979 год Источник: из личного архива Игоря Крутого











По мнению Александра Серова, это была трагедия — друг сильно переживал. Он рассказал о разладе в семье, когда они были на гастролях в Ялте, и Серов был тронут таким доверием. Но расставание с женой, по мнению певца, стало и серьезным толчком — доказать, что он добьется цели, его песни станут популярными.



— И его песни стали хитами! Талант — это хорошо, но нужно добиваться, ждать, может, даже годами, но если это твое дело, твоя судьба, всё получится, — уверен Александр Серов.



Талант дружить

Человеческие качества — не меньший капитал, чем талант исполнителя или композитора. Способность дружить и дорожить дружбой стали главными помощниками Игоря Крутого.



— Он умеет находить общий язык, умеет завоевать уважение, — говорит Александр Серов. — Люди с ним дружат десятилетиями, как я, как Игорь Николаев, как Ира Аллегрова, с которой мы познакомились еще в «Поющих юнгах», — рассказывает Александр Серов.



Кстати, нынешняя теща Игоря Яковлевича при знакомстве с его мамой Светланой Семеновной первым делом спросила: был ли роман у Крутого и Аллегровой, как считала вся страна? Пришлось отвечать правду — только платоническая влюбленность композитора в певицу.

Мама композитора Светлана Семеновна (на фото слева) первой поняла, что сын должен стать музыкантом. Рядом с ней — мама его жены Ольги, которая призналась, что, увидев Игоря на «Песне года» с Ротару, подумала: «Вот бы мне такого зятя!» Источник: кадр из трансляции творческого вечера композитора на «Новой волне — 2019» на телеканале «Россия-1».











Дружба с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым, чьим аккомпаниатором Игорь Яковлевич был много лет, помогла ему не пропасть в Москве после развода, когда он ушел от жены в никуда. Как рассказывал сам композитор, Евгений Леонов узнал, что ему негде жить, и они с Валентиной Толкуновой решили добыть крышу над головой. Поехали вместе с ним к председателю исполкома Ленинградского района Москвы, и как только к ним вышел чиновник, Евгений Павлович бухнулся на колени. Перепуганный чиновник начал его поднимать, но актер заявил, что встанет, только если их аккомпаниатору дадут жилье.



— Я тогда не знал, что у Евгения Павловича это был отработанный прием — он так для многих актеров выбил квартиры в Моссовете, — вспоминал Игорь Крутой в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».



Благодаря Леонову Крутой получил комнату в трехкомнатной коммуналке с 86-летней соседкой. Тут же в Москву приехал его друг Александр Серов и поселился в этой же коммуналке, сняв у бабули комнату за 25 рублей в месяц. А дальше помог еще один друг и водка.

Друг журналист познакомил молодого композитора с редактором фирмы «Мелодия» Владимиром Дмитриевичем Рыжиковым. Чтобы песни Крутого и Серова попали на пластинку, нужно было редактора перепить. Когда закончилось застолье в ресторане, Крутой смог с трудом доставить редактора «Мелодии» домой. И хоть тот сказал явиться на студию утром, музыкант был уверен, что его даже не вспомнят. Но Рыжиков оказался честным человеком, и на пластинке вместе с двумя композициями Валерия Леонтьева были записаны две песни Крутого «Мир для влюбленных» и «Признание» в исполнении Александра Серова.

Первая пластинка с песнями Александра Серова на музыку Игоря Крутого. 1984 год Источник: из личного архива Игоря Крутого











— Пластинка вышла в 1984 году и очень помогла, но известность серьезную через три года принес клип на песню «Мадонна», тоже сделанный по-дружески, — рассказывает Александр Серов.



Монтажер на ЦТ не только помог друзьям-музыкантам смонтировать первый в СССР клип на песню «Мадонна», но «продал» его в программу Владимира Молчанова «До и после полуночи» — телеведущий согласился поставить песню за две бутылки водки. А пластинка «Мадонна», выпущенная после клипа, разошлась тиражом в два миллиона экземпляров.

Вслед за популярностью пришло и счастье.

«Не хочу строить благосостояние на артистах»

— Это был безумный, сногсшибательный роман, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Игорь стал сочинять необыкновенные песни. Помню, брат приехал ко мне в Филадельфию, сел за рояль и стал играть необыкновенно красивую мелодию. Я спросила: «Что это? А как это называется?» Он ответил: «Это называется «Оленька»», — рассказывала сестра композитора Алла Крутая о встрече Игоря Яковлевича с будущей женой в Нью-Йорке на вечеринке после выездного концерта «Песни года-94».



Песня «Оленька» впоследствии стала хитом «Я люблю тебя до слез», который исполнил друг и соратник Александр Серов. А через год Игорь и Ольга поженились.



Почти 30 лет им удается сохранять брак в непростой жизни на две страны — России и США. В Америке у Ольги, которая в начале карьеры работала моделью, свой бизнес — косметическая фирма ОККI, здесь выросла, вышла замуж ее дочка Виктория, которая стала родной для Игоря Крутого, здесь родилась их младшая дочь Александра. Причем в той же университетской клинке, в которой композитору предстояло пережить тяжелейшую операцию, которая длилась 12 часов. Как рассказывает Игорь Яковлевич, когда он отошел от наркоза и узнал, что самый страшный диагноз не подтвердился, ему позвонил Александр Серов и просто заплакал в телефон.



— Перед операцией он сказал мне, что ложится под нож, и, если что-то у нас было не так, то просит его простить, — вспоминает Александр Николаевич. — Я ответил — ты победишь, так и случилось.



Игорь Крутой снова «перевернул календарь», как поется в его песне для Михаила Шуфутинского, которая стала уже мемом. И зажил дальше. Наверное, сложно представить композитора, который без перебоя создает эстрадные хиты с конца 80-х и до сегодняшнего дня. Поспорить может разве что Юрий Антонов, но он давно уже не пишет новые песни. А Крутой не останавливается. Как говорят, под его хиты встречаются, влюбляются, женятся, страдают. Самое удивительное, что, по признанию композитора, написавшего десятки песен, он не берет за них деньги — не продает артистам, отдает тем, кого считает достойными исполнителями. И это — уникальный случай в сегодняшнем шоу-бизнесе. Такая же история и с исполнителями, которыми Игорь Яковлевич занимался как продюсер.



— Контракты я никогда ни с кем не подписывал, — рассказывал Игорь Яковлевич в интервью. — Мне это не надо. Я не хочу строить свое благосостояние на артистах.



С благосостоянием, кстати, у композитора и продюсера всё в порядке — есть дома и квартиры в России, США, в Монте-Карло. Хватает и ему, и детям, хватит и внукам — их у Крутого уже четверо. Две дочки родились у сына от первого брака Николая, с которым у них уже давно наладились отличные отношения. У Николая — своя строительная фирма, да и Игорь Яковлевич не чужд строительному бизнесу — он инвестирует в строительство жилых комплексов. Внучка растет у дочки Виктории. Внук, названный Игорем, родился у сына Якова, о существовании которого композитор не подозревал до 2018 года. Женщина, с которой у него был короткий роман, рассказала уже взрослому сыну, кто его отец. Тот после смерти мамы его нашел, тест ДНК подтвердил отцовство, и в семье Крутых стало на одного ребенка больше.



Дети вообще в последнее время стали очень интересны композитору — он с азартом занимается «Детской новой волной», не меньше, чем взрослой, которая пройдет в этом году в 20-й раз. Открыл Академию Игоря Крутого, где дети могут развивать свои музыкальные таланты. А перед 70-летним юбилеем на свой странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, о каком подарке мечтает:



— С раннего возраста Сашку все называли «папина липучка». Ничего не изменилось и к 21-му году: та же «липучка», просто зачастую телефонная… Если бы меня спросили о мечте, то это, конечно же, желание всеобъемлющего счастья дочки Сашеньки, и Слава Богу, как поет мой Друг Юра Антонов, «мечты сбываются!».



20 хитов Игоря Крутого