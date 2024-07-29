«Не люблю неудачников». Историю самого Крутого композитора страны рассказывает его друг — певец Александр Серов

В день 70-летнего юбилея известного композитора, музыканта и продюсера редакция MSK1.RU выясняла с помощью его друга и соратника Александра Серова, как Игорь Яковлевич стал одним из столпов отечественного шоу-бизнеса.
Развод стал толчком к успеху
— История про то, что наутро проснулись знаменитыми — это да, про нас, — рассказывает известный певец, Народный артист России Александр Серов. — Как только вечером в программе Владимира Молчанова «До и после полуночи» вышел клип на нашу песню «Мадонна», утром на меня уже оборачивались прохожие. А «Мадонну» стали играть во всех московских ресторанах. Так мы с Игорем стали известными.
Но понадобилось 20 лет труда, удач и разочарований, чтобы два парня из ансамбля «Поющие юнги» провинциального Николаева добрались до Центрального телевидения и фирмы «Мелодия». После окончания Николаевского музыкально-педагогического института в 1977 году Игорь Крутой познакомился с музыкантом и певцом Александром Серовым, только что вернувшимся в город из армии. Так началась их многолетняя дружба — человеческая и творческая.
— Я уже столько за эти годы рассказал про нашу жизнь с Игорем Крутым, что вряд ли вспомню что-то оригинальное. Какие-то подробности забылись, что-то стало уже притчей. Главное, что это я всё время ему говорил: «Надо ехать в Москву, только там чего-то добьемся!». Мы в Николаеве играли в музыкальной группе — Игорь на пианино играл, я пел. Игорь начал писать песни, придумывать мелодии, замечательные, я многие помню. Хорошо играли, но перспектив не было. Нам нужна была большая сцена.
И тогда на их маленькой николаевской сцене появился Зиновий Высоковский — знаменитый Пан Зюзя из мегапопулярного тогда «Кабачка 13 стульев». «Поющие юнги» разогревали публику перед его выступлением и понравились актеру. Высоковский дал Игорю Крутому координаты администратора московского театра «Ленком», который создавал концертную бригаду артистов и искал хорошего аккомпаниатора.
— Нет, в Москву Игорь поехал позже, потому что в Ленинграде на гастролях познакомился с будущей женой — ее звали Елена Бутома, я хорошо ее помню. Сделал предложение, сыграли свадьбу. Он стал искать работу пианистом. Позвонил в Ленком администратору и получил работу аккомпаниатором Валентины Толкуновой и Евгения Леонова во время их гастрольных туров, — рассказывает Александр Серов. — Потом родился сын Коля, они перебрались в Москву. Было тяжело, денег не хватало, и Лена как-то сказала Игорю, что она не любит неудачников и им нужно разойтись.
По мнению Александра Серова, это была трагедия — друг сильно переживал. Он рассказал о разладе в семье, когда они были на гастролях в Ялте, и Серов был тронут таким доверием. Но расставание с женой, по мнению певца, стало и серьезным толчком — доказать, что он добьется цели, его песни станут популярными.
— И его песни стали хитами! Талант — это хорошо, но нужно добиваться, ждать, может, даже годами, но если это твое дело, твоя судьба, всё получится, — уверен Александр Серов.
Талант дружить
Человеческие качества — не меньший капитал, чем талант исполнителя или композитора. Способность дружить и дорожить дружбой стали главными помощниками Игоря Крутого.
— Он умеет находить общий язык, умеет завоевать уважение, — говорит Александр Серов. — Люди с ним дружат десятилетиями, как я, как Игорь Николаев, как Ира Аллегрова, с которой мы познакомились еще в «Поющих юнгах», — рассказывает Александр Серов.
Кстати, нынешняя теща Игоря Яковлевича при знакомстве с его мамой Светланой Семеновной первым делом спросила: был ли роман у Крутого и Аллегровой, как считала вся страна? Пришлось отвечать правду — только платоническая влюбленность композитора в певицу.
Дружба с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым, чьим аккомпаниатором Игорь Яковлевич был много лет, помогла ему не пропасть в Москве после развода, когда он ушел от жены в никуда. Как рассказывал сам композитор, Евгений Леонов узнал, что ему негде жить, и они с Валентиной Толкуновой решили добыть крышу над головой. Поехали вместе с ним к председателю исполкома Ленинградского района Москвы, и как только к ним вышел чиновник, Евгений Павлович бухнулся на колени. Перепуганный чиновник начал его поднимать, но актер заявил, что встанет, только если их аккомпаниатору дадут жилье.
— Я тогда не знал, что у Евгения Павловича это был отработанный прием — он так для многих актеров выбил квартиры в Моссовете, — вспоминал Игорь Крутой в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Благодаря Леонову Крутой получил комнату в трехкомнатной коммуналке с 86-летней соседкой. Тут же в Москву приехал его друг Александр Серов и поселился в этой же коммуналке, сняв у бабули комнату за 25 рублей в месяц. А дальше помог еще один друг и водка.
Друг журналист познакомил молодого композитора с редактором фирмы «Мелодия» Владимиром Дмитриевичем Рыжиковым. Чтобы песни Крутого и Серова попали на пластинку, нужно было редактора перепить. Когда закончилось застолье в ресторане, Крутой смог с трудом доставить редактора «Мелодии» домой. И хоть тот сказал явиться на студию утром, музыкант был уверен, что его даже не вспомнят. Но Рыжиков оказался честным человеком, и на пластинке вместе с двумя композициями Валерия Леонтьева были записаны две песни Крутого «Мир для влюбленных» и «Признание» в исполнении Александра Серова.
— Пластинка вышла в 1984 году и очень помогла, но известность серьезную через три года принес клип на песню «Мадонна», тоже сделанный по-дружески, — рассказывает Александр Серов.
Монтажер на ЦТ не только помог друзьям-музыкантам смонтировать первый в СССР клип на песню «Мадонна», но «продал» его в программу Владимира Молчанова «До и после полуночи» — телеведущий согласился поставить песню за две бутылки водки. А пластинка «Мадонна», выпущенная после клипа, разошлась тиражом в два миллиона экземпляров.
Вслед за популярностью пришло и счастье.
«Не хочу строить благосостояние на артистах»
— Это был безумный, сногсшибательный роман, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Игорь стал сочинять необыкновенные песни. Помню, брат приехал ко мне в Филадельфию, сел за рояль и стал играть необыкновенно красивую мелодию. Я спросила: «Что это? А как это называется?» Он ответил: «Это называется «Оленька»», — рассказывала сестра композитора Алла Крутая о встрече Игоря Яковлевича с будущей женой в Нью-Йорке на вечеринке после выездного концерта «Песни года-94».
Песня «Оленька» впоследствии стала хитом «Я люблю тебя до слез», который исполнил друг и соратник Александр Серов. А через год Игорь и Ольга поженились.
Почти 30 лет им удается сохранять брак в непростой жизни на две страны — России и США. В Америке у Ольги, которая в начале карьеры работала моделью, свой бизнес — косметическая фирма ОККI, здесь выросла, вышла замуж ее дочка Виктория, которая стала родной для Игоря Крутого, здесь родилась их младшая дочь Александра. Причем в той же университетской клинке, в которой композитору предстояло пережить тяжелейшую операцию, которая длилась 12 часов. Как рассказывает Игорь Яковлевич, когда он отошел от наркоза и узнал, что самый страшный диагноз не подтвердился, ему позвонил Александр Серов и просто заплакал в телефон.
— Перед операцией он сказал мне, что ложится под нож, и, если что-то у нас было не так, то просит его простить, — вспоминает Александр Николаевич. — Я ответил — ты победишь, так и случилось.
Игорь Крутой снова «перевернул календарь», как поется в его песне для Михаила Шуфутинского, которая стала уже мемом. И зажил дальше. Наверное, сложно представить композитора, который без перебоя создает эстрадные хиты с конца 80-х и до сегодняшнего дня. Поспорить может разве что Юрий Антонов, но он давно уже не пишет новые песни. А Крутой не останавливается. Как говорят, под его хиты встречаются, влюбляются, женятся, страдают. Самое удивительное, что, по признанию композитора, написавшего десятки песен, он не берет за них деньги — не продает артистам, отдает тем, кого считает достойными исполнителями. И это — уникальный случай в сегодняшнем шоу-бизнесе. Такая же история и с исполнителями, которыми Игорь Яковлевич занимался как продюсер.
— Контракты я никогда ни с кем не подписывал, — рассказывал Игорь Яковлевич в интервью. — Мне это не надо. Я не хочу строить свое благосостояние на артистах.
С благосостоянием, кстати, у композитора и продюсера всё в порядке — есть дома и квартиры в России, США, в Монте-Карло. Хватает и ему, и детям, хватит и внукам — их у Крутого уже четверо. Две дочки родились у сына от первого брака Николая, с которым у них уже давно наладились отличные отношения. У Николая — своя строительная фирма, да и Игорь Яковлевич не чужд строительному бизнесу — он инвестирует в строительство жилых комплексов. Внучка растет у дочки Виктории. Внук, названный Игорем, родился у сына Якова, о существовании которого композитор не подозревал до 2018 года. Женщина, с которой у него был короткий роман, рассказала уже взрослому сыну, кто его отец. Тот после смерти мамы его нашел, тест ДНК подтвердил отцовство, и в семье Крутых стало на одного ребенка больше.
Дети вообще в последнее время стали очень интересны композитору — он с азартом занимается «Детской новой волной», не меньше, чем взрослой, которая пройдет в этом году в 20-й раз. Открыл Академию Игоря Крутого, где дети могут развивать свои музыкальные таланты. А перед 70-летним юбилеем на свой странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, о каком подарке мечтает:
— С раннего возраста Сашку все называли «папина липучка». Ничего не изменилось и к 21-му году: та же «липучка», просто зачастую телефонная… Если бы меня спросили о мечте, то это, конечно же, желание всеобъемлющего счастья дочки Сашеньки, и Слава Богу, как поет мой Друг Юра Антонов, «мечты сбываются!».
20 хитов Игоря Крутого
«Мадонна»
«Ты меня любишь»
«Я люблю тебя до слез»
«Незаконченный роман»
«Я тучи разведу руками»
«Любовь, похожая на сон»
«Привет, привет, пока, пока…»
«Шарманка»
«Просто наступила зима»
«Третье сентября»
«Сокровища Черного моря»
«Акапулько»
«Свадебные цветы»
«Пальма де Майорка»
«О нем»
«Буду я любить тебя всегда»
«О чем играет пианист»
«Я тебя отвоюю»
«Ангел-хранитель мой»
«Живи спокойно, страна!»