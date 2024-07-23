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Культура День Военно-Морского Флота — 2024: дата, история праздника и традиции

День Военно-Морского Флота — 2024: дата, история праздника и традиции

Парадом кораблей дело не ограничивается

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В этом году парад пройдет сразу в нескольких городах России

День ВМФ — главный праздник всех моряков и работников флота. Ежегодно во всех морских городах России в конце июля проходят парады военных кораблей, а на главных площадях устраивают концерты. Рассказываем, когда появился этот праздник и как его отметят в 2024 году.

Когда появился День ВМФ

Праздник начали отмечать еще 310 лет назад — в 1714 году. В ходе Северной войны со Швецией российский флот одержал свою первую победу в Гангутском сражении 27 июля. Тогда Петр I решил ежегодно отмечать военный успех моряков и учредил День ВМФ. С тех пор в середине лета ежегодно устраивали богослужения, проводили морские парады и запускали фейерверки.

Со временем праздник начали проводить с меньшим размахом и ограничивались молебном в церкви, но с середины XIX века в традицию вернули парады кораблей с орудийными салютами.

После Октябрьской революции 1917 года о празднике вновь позабыли и возобновили морские парады лишь в 1939 году, перенеся их на 24 июля. В 1980 году День Военно-Морского Флота вновь поменял свою дату — с тех пор его отмечают в последнее воскресенье июля. В 2024 году праздник выпадает на 28-е число.

Как отмечают День ВМФ

В первую очередь День Военно-Морского Флота отмечают грандиозным морским парадом, который проходит в главных военно-морских базах России: в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке. В параде участвуют лучшие боевые суда, подводные лодки и морская пехота.

Также на воде и берегу проходят выступления и военно-спортивные соревнования: морпехи, бойцы подводного спецназа и другие представители профессии показывают свои навыки собравшимся зрителям. Заканчивается представление артиллерийскими и ракетными стрельбами.

Кроме того, в День Военно-Морского Флота принято устраивать праздничные концерты с выступлениями артистов и военных оркестров.

День ВМФ в 2024 году

Главные празднования в этом году пройдут в Северной столице: в 10 утра по местному времени начинается парад кораблей на Неве — сигналом к старту станет залп из Петропавловской крепости, после чего прозвучит гимн России, а на крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг.

Парад продлится до 12:30 — зрители смогут увидеть около 20 самых разных кораблей. В мероприятии примут участие и военные самолеты: они пролетят от Английской набережной к Дворцовому мосту. На Адмиралтейском проспекте также состоится марш моряков.

После парада, в 13:30, на Дворцовой площади начнется концерт и народные гулянья. Вечером, в 22:30, в Питере устроят праздничный салют.

Помимо Санкт-Петербурга, парады пройдут и в других морских городах России.

Отмечаете День Военно-Морского Флота?

Конечно, каждый год хожу смотреть на парад кораблей
В моем городе парад не проводят, но смотрю его трансляцию
Не отмечаю

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