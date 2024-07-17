Царские страсти: потомки Романовых всё еще не могут поделить престол

Некоторые потомки Романовых и сейчас носят короны Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











После расстрела царской семьи в 1918 году семейное древо Романовых не прекратило свое существование. Потомки великого рода эмигрировали еще до революции, а с приходом к власти коммунистов остались за границей навсегда. Мы решили узнать, где сейчас потомки Романовых и как сложилась жизнь наследников престола в наши дни.

Мария Романова

Если бы прямо сейчас вновь возникла Российская Империя и встал бы вопрос о том, кто из потомков царей в праве взойти на престол, то первой в очереди оказалась бы Мария Романова. Внучка двоюродного брата Николая II родилась в Испании в 1953 году и с юных лет не забывала о том, какая кровь течет в ее венах.



Как и подобает царской особе, Мария получила престижное образование в Оксфордском университете и нашла себе супруга голубых кровей. В 23 года Мария Романова вышла замуж за принца Франца Вильгельма Прусского — потомка германских канцлеров. От него супруга родила наследника Георгия.

Возможно, муж-аристократ нужен был Марии Романовой именно для того, чтобы родить достойного наследника. Ведь вскоре она развелась и провозгласила себя Великой Княгиней и главой Российского императорского дома, а своего единственного сына — наследником-цесаревичем.

Источник: Российский Императорский Дом Романовых / vk.com











Тут-то и пригодился супруг голубых кровей: ведь остальных Романовых Мария отрезала от вот уже сотню лет несуществующего трона — женщина заявила, что все другие родственники царской семьи рождены в морганатических браках или вовсе не законнорожденные.



Морганатический брак — брак между людьми неравного положения, при котором супруг не получает высокого социального статуса.



Источник: Российский Императорский Дом Романовых / vk.com











Российская православная церковь признает Марию Романову как главу Российского императорского дома. С начала 90-х годов наследница престола регулярно участвует в церковных мероприятиях в России и активно занимается благотворительностью. А также активно выступает за возвращение монархии в Россию.



— Говорить о восстановлении монархии преждевременно, однако необходимо, конечно, возрождать лучшее в наших традициях, — отмечала Мария Романова. — Русскому народу свойственно отношение к власти как к некоему отеческому институту. Такое отношение заложено в сознании народа, его не смогли вытравить ни революция, ни все последующие реформы и контрреформы.

Источник: Российский Императорский Дом Романовых / vk.com











Но даже у наследника престола Российской Империи есть своя оппозиция — ведь далеко не все наследники Романовых согласились с главенством «Великой Княгини».



Ольга Романова

Дочь старшего племянника Николая II родилась в Англии, и с самого детства ей не давали забыть о том, что в ее венах течет королевская кровь. Поначалу юную Ольгу даже смущало то, как к ней относятся: она всё еще помнит те дни, когда к ней в школу приходили письма, подписанные «Ее Высочеству принцессе Ольге Романофф».

— В моем свидетельстве о рождении есть графа «занятие отца». Там записано «Принц России», — вспоминала Ольга Романова. — Девочки подсмеивались. Спросила папу, нельзя ли обойтись без упоминания титула, но он велел не глупить: «Ты им обладаешь, было бы нелепо это отрицать».

Ольга Романова у своего детского портрета Источник: Прошлое и настоящее Дома Романовых / vk.com











Но насмешки одноклассниц терпеть пришлось недолго: после болезни родители наняли учительницу на дом, и принцесса полностью перешла на обучение в семейной усадьбе.

В юности Ольга Романова только и делала, что каталась на лошадях да развлекалась на балах и маскарадах. На одном из таких вечеров она познакомилась со своим будущим мужем: дворянином Томасом Мэтью. У пары родились четверо детей, но через 14 лет брака они развелись.

Источник: Прошлое и настоящее Дома Романовых / vk.com











В 2017 году Ольга Романова возглавила «Объединение членов рода Романовых» — организацию, которая с конца 70-х годов пыталась наладить связь со всеми потомками царской семьи в эмиграции. Объединение не признает Марию Романову главой семьи и тем более дома Романовых.



Несмотря на царскую кровь, Ольга Романова предпочитает светским вечерам и балам тихую деревенскую жизнь.

— Честно говоря, я не веду активную социальную жизнь, — признавалась Ольга Романова, — Я люблю деревню, лошадей и охоту. В Лондон приезжаю лишь на какие-то специально проводимые мероприятия. Моя повседневная жизнь проходит в Провендер, в деревне в Кенте. Я типичный деревенский житель.

Источник: Прошлое и настоящее Дома Романовых / vk.com











Главой рода Романовых Ольга пробыла до 2023 года, пока ее не сменил Ростислав Ростиславович.



Ростислав Романов

Правнук Александра III Ростислав Романов родился в США в 1985 году. В отличие от большинства потомков царской семьи, он не ограничился несколькими визитами на родину: получив образование в Америке, наследник трона несколько лет жил в Москве и работал на заводе часов «Ракета» консультантом креативного отдела, а также дизайнером и художником.

Источник: Прошлое и настоящее Дома Романовых / vk.com











Ростислав даже вошел в состав директоров предприятия. Однако спустя несколько лет выбрал для жизни тихую деревушку в Англии.



— Я был первым Романовым, который вернулся на родину предков с твердым намерением остаться в России. Сперва я жил и работал в Санкт-Петербурге, затем в Москве, но судьба сделала неожиданный поворот, как это часто бывает, и сейчас я живу в Англии, — признавался Ростислав Романов. — Я часто ощущаю, что я русский до глубины души, мое сердце радуется, когда я нахожусь на русской земле.

Источник: Прошлое и настоящее Дома Романовых / vk.com











В Ростиславе Романове также течет и кровь королевской семьи Англии, но наследника едва ли беспокоят царские дела. Он с головой ушел в творчество и регулярно публикует в соцсетях собственные картины.



В 2021 году Ростислав женился на греческой девушке. Свадьбу сыграли в русской церкви Парижа.

Источник: Прошлое и настоящее Дома Романовых / vk.com











Майкл Кентский

Принц Майкл Кентский известен в первую очередь как двоюродный брат королевы Елизаветы II, но есть в нем и русские корни. Даже имя он получил в честь князя Михаила Александровича — младшего брата Николая II.

Источник: Королевские истории / vk.com











Любовь к России Майкл Кентский хранит на протяжении всей своей жизни: принц более пятидесяти раз посещал Москву и стал патроном Британского образовательного центра в столице.



— Я чувствую глубокую привязанность к России. Моя бабушка была русская. Расположение и обходительность со стороны русских, которые я испытываю всякий раз, когда приезжаю в вашу страну, только усиливают мои чувства, — признавался Майкл Кентский. — Мне хочется больше бывать в России и вызывать у русских интерес к Британии.

Источник: Королевская семья Великобритании / vk.com











Майкл Кентский продолжал тепло относиться к России даже когда это оборачивалось конфликтами с остальными членами королевской семьи Великобритании. Например, в 2018 году принц тайно посетил Москву ради открытия частной школы.



Конспирологи, мечтающие о реставрации монархии в России, даже начали рассматривать Майкла Кентского как кандидата в будущие императоры — в обход других членов царской семьи, находящихся поближе к Николаю II.

Николетта Романова

Итальянка Николетта Романова принадлежит царскому роду по материнской линии, она — прапраправнучка Николая I. Историю семьи девушке рассказывали самого детства.



— Дедушка постоянно говорил о своей стране, ее истории, о том, как его родители — мои прадед и прабабка — были вынуждены бежать из России после революции, — рассказывала Николетта Романова. — Эти воспоминания стали частью и моей жизни тоже, с раннего детства. Я родилась и выросла в Италии, но впервые приехала в Россию в 17 или 18 лет и уже тогда ощутила, что по крови я русская.

Источник: nicolettaromanoff / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Николетта Романова с юных лет снимается в кино — в 2003 году, после фильма «Помни обо мне» (12+), об актрисе узнала вся Италия.

Источник: Кадр из фильма «Помни обо мне» (реж. Габриэле Муччино, 2003г.)











В 2016 году Николетта решила заняться украшениями — вместе с ювелирным домом Damiani она представила свою коллекцию, вдохновленную царской семьей.



— Ювелирный дом Damiani пригласил меня в качестве дизайнера на этот проект — создание коллекции украшений по мотивам драгоценностей царской семьи. Так что именно я разрабатываю идею своей коллекции и затем обсуждаю и реализую ее с ювелирами-профессионалами, — рассказывала Николетта Романова. — В основе дизайна украшений — подлинные вещи семьи Романовых, принадлежавшие семье моего прадеда и вывезенные им из России в годы революции. Я их творчески переосмыслила в современном ключе.



Источник: nicolettaromanoff / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Несмотря на любовь к России, Николетте и в Италии отлично живется: девушка часто публикует на своих страницах в социальных сетях фотографии из отдыха и путешествий.



Хью Гросвенор

Хью Гросвенор едва ли может похвастаться близким родством к царской семье — по материнской линии он является прапрапраправнуком Николая I. А также в его венах течет кровь Александра Пушкина. Но Хью вряд ли страдает от того, что находится не в первой десятке наследников престола. В 2016 году он унаследовал титул герцога Вестминстера, а также солидное семейное состояние, сразу забравшись на 13-е место богатейших людей Великобритании.



7 июня 2024 года завидный жених перестал быть холостяком — Хью Гросвенор обвенчался с красоткой Оливией Хенсен.



Источник: Королевские истории / vk.com









