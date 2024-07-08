«Ей там легче и лучше»: дочь Заворотнюк показала фото звезды перед смертью и рассказала о последних днях жизни

Дочь Заворотнюк впервые после смерти матери дала комментарии Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась 30 мая после продолжительной болезни — на протяжении пяти лет она боролась с раком.

Сама Анастасия за время болезни на связь не выходила, родные также поддерживали ее желание проживать тяжелые времена не на публику. Но спустя 40 дней после смерти звезды дочь Анастасии, Анна, впервые рассказала о жизни звездной мамы в этот период, съемках в сериале и даже показала фото звезды перед смертью.

— Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжелыми. Ей там действительно лучше. Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать ее, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше, — рассказала дочь звезды в своем интернет-блоге.

Анна Заворотнюк поделилась фото погибшей матери в период болезни Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анна говорит, что сейчас хочет вернуться к привычной жизни, чтобы вести свой блог. По словам девушки, это приносит ей счастье.

— В общем, хочу в свою привычную жизнь, как-то дальше вести блог, потому что это то, что мне приносит радость, счастье. Естественно, все предыдущие дни у меня не было сил и желания что-либо делать. Но пора возвращаться в жизнь, — поделилась Анна.

Анна Заворотнюк сделала важные для себя выводы за 40 дней после смерти матери Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни 30 мая. В 2019 году у нее диагностировали глиобластому. Эта форма рака считается самой агрессивной, пациенты с ней живут примерно 18–20 месяцев. За пять лет, которые прожила «прекрасная няня» с этим заболеванием, ее лечили разные врачи, используя всевозможные методы. Однако выздороветь окончательно это не помогло.

Заворотнюк ушла из жизни в 53 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Как прошло прощание со звездой — мы сообщали в режиме онлайн. А также рассказали всё о ее жизни и болезни.

7 июля прошло ровно 40 дней, как скончалась Анастасия Заворотнюк. На могилу приехали поклонники, родственники и самая младшая дочь актрисы.