НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +16

3 м/c,

сев.

 742мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

СРОЧНО

В Барабинском районе погибла 15-летняя девочка

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Культура Умерла Анастасия Заворотнюк «Ей там легче и лучше»: дочь Заворотнюк показала фото звезды перед смертью и рассказала о последних днях жизни

«Ей там легче и лучше»: дочь Заворотнюк показала фото звезды перед смертью и рассказала о последних днях жизни

Анна рассказала о том, как матери тяжело давались съемки «Моей прекрасной няни»

5 710
25 комментариев
Дочь Заворотнюк впервые после смерти матери дала комментарии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась 30 мая после продолжительной болезни — на протяжении пяти лет она боролась с раком.

Сама Анастасия за время болезни на связь не выходила, родные также поддерживали ее желание проживать тяжелые времена не на публику. Но спустя 40 дней после смерти звезды дочь Анастасии, Анна, впервые рассказала о жизни звездной мамы в этот период, съемках в сериале и даже показала фото звезды перед смертью.

— Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжелыми. Ей там действительно лучше. Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать ее, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше, — рассказала дочь звезды в своем интернет-блоге.

Анна Заворотнюк поделилась фото погибшей матери в период болезни

Анна говорит, что сейчас хочет вернуться к привычной жизни, чтобы вести свой блог. По словам девушки, это приносит ей счастье.

— В общем, хочу в свою привычную жизнь, как-то дальше вести блог, потому что это то, что мне приносит радость, счастье. Естественно, все предыдущие дни у меня не было сил и желания что-либо делать. Но пора возвращаться в жизнь, — поделилась Анна.

Анна Заворотнюк сделала важные для себя выводы за 40 дней после смерти матери

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни 30 мая. В 2019 году у нее диагностировали глиобластому. Эта форма рака считается самой агрессивной, пациенты с ней живут примерно 18–20 месяцев. За пять лет, которые прожила «прекрасная няня» с этим заболеванием, ее лечили разные врачи, используя всевозможные методы. Однако выздороветь окончательно это не помогло.

Заворотнюк ушла из жизни в 53 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Как прошло прощание со звездой — мы сообщали в режиме онлайн. А также рассказали всё о ее жизни и болезни.

7 июля прошло ровно 40 дней, как скончалась Анастасия Заворотнюк. На могилу приехали поклонники, родственники и самая младшая дочь актрисы.

Вспоминая Заворотнюк ранее, ее дочь делилась семейными архивными фотографиями. На этих снимках актриса запечатлена вместе с родителями, детьми и близкими людьми.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Заворотнюк Анна Заворотнюк 40 дней Рак Поминки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Татьяна 53
8 июля 2024, 15:27
Дочь симпатичная, но мама красивее.
HolyFvck
8 июля 2024, 14:26
Надеюсь, дочка не начнет спекулировать на фотках и «желтых» фактах о матери…
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Константин,40

Александр,35

Олег,52

Рома,43

Серж,41

Сабрина,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление