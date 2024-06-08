Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась архивными фотографиями мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала архивные семейные снимки и сопроводила их трогательным посланием Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась снимками из домашнего архива, которые раньше нигде не публиковались. На них актриса запечатлена с родителями, детьми и близкими. Вместе с опубликованными снимками Анна трепетно обратилась к маме.

— Моя любимая мамочка, рядом с тобою вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем, любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, самая талантливая, мудрая, добрая, веселая, ты самая лучшая мама на свете, — написала дочь актрисы. — Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моем сердце. Веди меня своей рукой через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после продолжительной болезни — на протяжении пяти лет она боролась с раком.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Павел Чернышев, все эти пять лет был вместе с супругой в больнице. Оказалось, что для того, чтобы они могли больше времени провести вместе, он ходил на репетиции ночью.

— Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей, — говорится в одном из сообщений, опубликованных родными актрисы.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также близкие актрисы поблагодарили врачей, продливших жизнь Анастасии Заворотнюк на пять лет.

— Волшебник, удивительный человек, великолепный нейрохирург, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, — Алексей Леонидович Кривошапкин. Как сказала наша Настя, «вашими руками действует Господь Бог», — отметили в окружении семьи. — Благодаря вам у нее были эти пять лет. Ваша команда — Алексей Гайтан, Элвадас Чеснулис, Глеб Сергеев, Орхан Абдуллаев, Игорь Савицкий. Низкий поклон. Павел Валентинович Копосов — врач-онколог, профессионал высшей категории, чуткий, внимательный, человечный.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Анна Исаева ранее рассказывала, что на премии «Пара года» пять лет назад актриса страдала из-за ужасных головных болей и едва собралась с силами, чтобы отвести мероприятие.



Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Они с Петром по традиции приехали пораньше, чтобы как следует подготовиться к церемонии. Заворотнюк всегда очень ответственно подходила к работе. Выглядела она в тот день роскошно: цветущая, яркая, очень-очень красивая, — рассказывала Исаева. — Единственное, в тот вечер Настя жаловалась на невыносимую головную боль. Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Спустя пару недель после премии «Пара года» Анастасия Заворотнюк отправилась на МРТ, где ей сообщили страшный диагноз, который разделил ее жизнь на до и после.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анастасию Заворотнюк погребли на Троекуровском кладбище 1 июня. Сдержать слёзы на церемонии прощания не могли даже охранники.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Ваша мама была прекрасной женщиной и замечательной актрисой. Светлая память ей, а вам — сил пережить эту огромную потерю, — поддерживают поклонники актрисы ее дочь.