Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк — собираем всё, что известно о смерти (онлайн)

Сегодня утром в возрасте 53 лет скончалась российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. С 2019 года она болела раком.
Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы.
В этой онлайн-трансляции мы собираем всё, что известно о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Всё время болезни Анастасия не появлялась на публике. Кинокритик Сусанна Альперина поделилась воспоминаниями, какой была актриса до злосчастного недуга.
— Навсегда запомню ее сногсшибательной и веселой красоткой, воплотившей на экране любимицу многих Няню Вику в сериале «Моя прекрасная няня». <...> Мы с Настей как-то прониклись друг к другу. Иногда на каких-то мероприятиях она могла подойти и просто взять за руку. В ней было нечто, что очень располагало. И понимаю мужчин, которые теряли из-за нее головы и выясняли отношения. С ней хотелось быть рядом, — рассказала кинокритик.
По ее словам, затем Заворотнюк стала большой занятой звездой, и увидеться с ней было нелегко — у актрисы не было времени.
— Помню, как пришла на съемки нового шоу Первого канала — Настя была ведущей. Увидела меня, хотела подойти. Но грим-костюм, текст-герой. И я запомнила ее взгляд — такой, с мольбой, мол, прости, но я себе уже не принадлежу. Сердце мое наполняется нежностью каждый раз, когда я думаю о ней. И вот ушла совсем молодой... — написала Альперина.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что узнала о смерти матери по телефону.
— Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой, — написала она в соцсетях.
Болезнь Заворотнюк проявила себя в 2019 году. Тогда ее доставили в больницу с отеком мозга. СМИ сообщали, что у телеведущей после родов третьей дочери обнаружили рак мозга.
Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы. 13 сентября 2019 года нейрохирурги планировали провести операцию, но любое вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки — доктора понимали, что она может не выжить.
Всё это время артистка провела в реанимации в состоянии комы с отеком мозга и множественными осложнениями на фоне болезни.
Информация о смерти актрисы появилась сегодня утром на ее официальной странице в соцсетях.
— Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении. — О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно.