Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк — собираем всё, что известно о смерти (онлайн)

Всё время болезни Анастасия не появлялась на публике. Кинокритик Сусанна Альперина поделилась воспоминаниями, какой была актриса до злосчастного недуга.

— Навсегда запомню ее сногсшибательной и веселой красоткой, воплотившей на экране любимицу многих Няню Вику в сериале «Моя прекрасная няня». <...> Мы с Настей как-то прониклись друг к другу. Иногда на каких-то мероприятиях она могла подойти и просто взять за руку. В ней было нечто, что очень располагало. И понимаю мужчин, которые теряли из-за нее головы и выясняли отношения. С ней хотелось быть рядом, — рассказала кинокритик.

По ее словам, затем Заворотнюк стала большой занятой звездой, и увидеться с ней было нелегко — у актрисы не было времени.