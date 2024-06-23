«Последняя любовь как наважденье». История отношений режиссера Эльдара Рязанова и его третьей супруги Эммы Абайдуллиной

Вспоминаем историю любви режиссера Эльдара Рязанова и его третьей супруги Эммы Абайдуллиной Источник: Кино с Ларисой Малюковой / T.me











Вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина пережила мужа на девять лет. Она ушла в 83 года. Супруги были вместе 20 лет, вплоть до смерти кинорежиссера в 2015 году. Эмма руководила киноклубом, названным в честь мужа, и до последнего дня хранила память о нем. MSK1.RU вспомнил историю любви Эльдара Рязанова и Эммы Абайдуллиной.

«Если бы не Эмма, то, может, и не стоило бы жить»

Именно так Рязанов написал о третьей супруге в финале мемуаров «Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные итоги». Он встретил Абайдуллину в 1987 году на Московском кинофестивале, более известном как ММКФ. Эмма Валериановна тогда работала журналисткой в Бюро пропаганды киноискусства и брала у режиссера интервью. Но ни о каком романе речи не шло. На тот момент Рязанов был женат на Нине Скуйбиной, главном редакторе «Мосфильма».

В 1994 году Скуйбина умерла от онкологии — болезнь заметили слишком поздно, не помогли дефицитные лекарства, которые кинорежиссер доставал для любимой, и операция, проведенная за рубежом. Оставшись один, Рязанов не мог смириться с утратой и впал в тоску. Отношения с Абайддулиной вернули его к жизни, говорили современники.

— Нина умирала долго. Ее болезнь не была секретом. Одинокие тщеславные дамы готовились к прыжку. Эльдар — лакомая добыча: знаменитый, богатый, с юмором, возле него открывалась совсем другая жизнь. У Эльдара был широкий выбор: актрисы, бизнесвумен, но он выбрал толкового администратора Эмму. Эльдар Рязанов — сложное хозяйство. Это целый холдинг, который надо обслуживать, — рассказывала о паре писательница Виктория Токарева.

Эльдар остался один с разорванным сердцем. Он тонул, ему нужен был спасательный круг. Эмме тоже нужен был спасательный круг, и она за него уцепилась. Виктория Токарева

Поженились Рязанов и Абайдуллина в 1995 году, к этому моменту за плечами у обоих было по два брака. Тени прошлого не давали покоя и на свадебном торжестве — как потом писали СМИ, первый тост кинорежиссер произнес в честь покойной жены Нины. Впрочем, со временем Рязанов перестал отвечать на вопросы о Скуйбиной.

— Эмме об этом больно слушать, — говорил он.

Эльдар Рязанов и Эмма Абайдуллина Источник: Kino-teatr.ru











«Последняя любовь — мятежный случай»

Рязанов посвятил ей эти стихи, а она ему — жизнь. Уйдя из профессии, Эмма Валериановна сопровождала супруга в командировках, сдувала в него пылинки и была в курсе всех его дел.

— Она была его оруженосцем, командиром, музой. Сколько стихов он посвятил ей! Как она ухаживала, билась за него, — вспоминал известный кинокритик Александр Мельман.

В последние годы здоровье стало подводить Рязанова. У автора «Иронии судьбы» и «Служебного романа» развилась сначала легочная, а потом сердечная недостаточность. Любовь третьей жены продлила кинорежиссеру жизнь, писали современники. Да и сам Рязанов это признавал.



— Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме. Всегда в жизни нужно находить хотя бы какой-то смысл. И я такой человек — могу долго хандрить. Она мне часто говорит: «Ты, главное, за меня держись». Вот я и держусь... — описывал свое состояние режиссер.

Сердце Эльдара Рязанова остановилось в ноябре 2015 года. По словам знакомых Абайдуллиной, после смерти супруга она «начала сильно сдавать» — постарела, осунулась.

Эмма Валериановна, так до конца не оправившись от трагедии, продолжила руководить киноклубом, носящим имя ее мужа. Она проводила там вечера, приглашала друзей Рязанова, собирала в музейную коллекцию все свидетельства, связанные с жизнью и творчеством кинорежиссера.

Вдова режиссера Рязанова Эмма Абайдуллина (слева) и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева (справа) во время открытия выставки «Необъятный Рязанов» в Новом Манеже в 2017 году Источник: Александр Авилов / Агентство «Москва»











Вдова, а не спасательный круг

Смерть Эльдара Рязанова повлекла за собой ряд скандалов. Один из них связан с последней волей кинорежиссера. Как писали в СМИ, после смерти второй жены Рязанов добился через Наину Ельцину, чтобы Нину Скуйбину похоронили на Новодевичьем кладбище. С ней же он хотел упокоиться — для кинорежиссера специально подготовили там место. Абайдуллина этого не допустила, и мэтра похоронили в отдельной могиле.

Некоторые друзья Рязанова восприняли это решение в штыки. Среди них был и актер Стас Садальский, он написал в своем блоге заметку с громким заголовком: «Последний плевок последней жены в гроб Мастера».

— Тело не успело остыть, а последняя жена Эмма Абайдуллина тут же позвонила Михалкову с просьбой об отдельном захоронении для мужа. И тот добился другой могилы на Новодевичьем, — писал разгневанный артист. — У меня нет слов. Последнее желание — это ведь как последняя надежда беспомощного, это вера в родного человека, который любит тебя и сделает ради этого всё. Эмма никогда не была родной и уж тем более любящей…

Наина Ельцина (слева) и Эмма Абайдуллина (справа) у гроба Эльдара Рязанова в 2015 году Источник: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»











За последнюю любовь Рязанова вступилась писательница Виктория Токарева, знавшая изнанку отношений кинорежиссера и журналистки.

