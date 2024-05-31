Вы этого не видели! Первые кадры с открытия 11-го кинофестиваля в Забайкалье — фоторепортаж

Очередной кинофестиваль в Забайкалье стал особенным — тема семьи привела в регион актеров и их близких — мужей с женами, родителей с детьми, бабушек и внуков.



Багуловая дорожка на один вечер из звездной превратилась и в дорогу памяти и силы, и была «дорогою добра»: госпитализированный накануне актер и президент кинофестиваля Александр Михайлов попал на открытие вопреки всему, приехали дочь и внучка с правнуками ушедшего от нас легендарного Юрия Соломина, а горожане впервые прямо на улице получали в подарок билеты на спектакли и мероприятия кинофестиваля.