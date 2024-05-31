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Культура фоторепортаж Вы этого не видели! Первые кадры с открытия 11-го кинофестиваля в Забайкалье — фоторепортаж

Вы этого не видели! Первые кадры с открытия 11-го кинофестиваля в Забайкалье — фоторепортаж

Стартовый день ЗМКФ прошел в тревоге и радости одновременно

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Александр Домогаров и Виктор Шкулев — первые кадры с дорожки

Очередной кинофестиваль в Забайкалье стал особенным — тема семьи привела в регион актеров и их близких — мужей с женами, родителей с детьми, бабушек и внуков.

Багуловая дорожка на один вечер из звездной превратилась и в дорогу памяти и силы, и была «дорогою добра»: госпитализированный накануне актер и президент кинофестиваля Александр Михайлов попал на открытие вопреки всему, приехали дочь и внучка с правнуками ушедшего от нас легендарного Юрия Соломина, а горожане впервые прямо на улице получали в подарок билеты на спектакли и мероприятия кинофестиваля.

В 2024 году на XI Забайкальский международный кинофестиваль приехали: Ольга Кабо, Андрей Чернышов, Нина Шацкая, Ирина Медведева, Виктория Тарасова, Алика Смехова, Ольга Тумайкина, Игорь Ливанов, Владимир Стеклов, Елена Саар, Юлия Рутберг, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Олег Масленников-Войтов, Анастасия Макеева, Анна Котова, Илья Глинников, Александр Яцко, Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Наталья Куликова, Андрей Кайков, Борис Галкин, Николай Рябуха, Элеонора Филина, Алла Довлатова, Игорь Полуэктов, Александр Домогаров, Мирослава Михайлова, Анатолий Черников, Дмитрий Павленко, Наталия Селиверстова и Маргарита Колотилина.

Вот его программа, а по этой ссылке вы найдете текстовую трансляцию открытия ЗМКФ.

Среди зрителей можно заметить иностранных гостей — фестиваль по-настоящему международный: в разные годы здесь были гости из Турции, Германии, Сербии, Ирана, Индии, Монголии и Китая
Встречают артистов и режиссеров не только пришедшие зрители, но и забайкальские красавицы
Президента ЗМКФ Александра Михайлова накануне госпитализировали с пневмонией и температурой. Он справился не только прошелся по дорожке, но и выступил на сцене, и даже дождался официального момента открытия кинофестиваля с традиционной гигантской хлопушкой. Рядом с актером его жена Оксана
Анна Котова впервые приехала в Забайкальский край и сразу попала в гордую женскую тройку жюри кинофестиваля под руководством режиссера Александра Велединского. Вместе с российскими звездами оценивать фильмы будут режиссеры из Индии и Турции
Певица Нина Шацкая прилетела ради выступлений — вместе с актрисой Ольгой Кабо они покажут читинцам спектакль по творчеству Анны Ахматовой
Актер Илья Глинников тоже впервые в Чите, но уже успел нарваться на загадочные забайкальские слова — отгадал ли?
Внучка Юрия Соломина Саша с сыном. Позади — его дочь Дарья с внуком
Александр Михайлов на сцене произнес по-настоящему пламенную речь о кинофестивале и родине — он родился в Забайкалье. Часть его образа Василия Кузякина списана с местных характеров
Певец Николай Рябуха настолько влюбился в регион, что привез на XI кинофестиваль целый альбом, посвященный Забайкалью. И получил звание Заслуженного артиста Забайкальского края за вклад, который измеряется не только дорожкой треков, но и его регулярными поездками по районам с концертами
Виктор Шкулев — председатель правления Забайкальского землячества и один из создателей кинофестиваля, получил награду за свои заслуги перед краем — знак почетного гражданина региона. Шкулев тоже родился здесь — в небольшом селе Улеты, которое регулярно посещает спустя годы
На открытии выступали не только приглашенные артисты, но и местные — дети с номером, посвященным Чарли Чаплину, растопили сердце режиссера Александра Велединского
Впервые на ЗМКФ актриса Юлия Рутберг — она привезла в Читу свой моноспектакль, а на открытии успела рассмешить зал и прочитать любимые стихи
А вот Алика Смехова уже в третий раз на кинофестивале — и снова она будет петь и участвовать в творческих вечерах, которые за 10 лет кинофестиваля успели полюбиться местной публикой, а география этих вечеров — расшириться до 25 районов из 29-ти
Вели церемонию открытия Ольга Кабо и Андрей Чернышов, выросший в крае
Александр Велединский прямо на сцене пообещал честное судейство — натурально поклялся
Не видел город целых 40 лет актер Александр Домогаров. В Читу он прилетел сразу после увольнения из Театра имени Моссовета, в котором служил последние 30 лет — свой первый сольный концерт в статусе «вольного художника» он дал на ЗМКФ
Перед самым закрытием забайкальские артисты спели песню о городе, которую знают теперь даже в Москве — про багуловую Читу
После открытия зрителям показали фильм «Вера» (12+) Ирины Волковой, которая 10 лет назад получала именно на ЗМКФ приз за свой дебют «Диалоги» (18+) с Владимиром Меньшовым, Агнией Кузнецовой и Ольгой Сутуловой в ролях. В «Вере» Волковой играет Виктория Толстоганова
Большая хлопушка! Впереди еще три дня кинофестиваля

Смотреть видеотрансляцию кинофестиваля. Подписаться на официальный Telegram-канал Забайкальского международного кинофестиваля. Читать все новости про XI ЗМКФ.

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ЗМКФ-2024 Кинофестиваль Звезды Советские актеры Актеры Концерт Забайкальский международный кинофестиваль
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