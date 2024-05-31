Культура фоторепортаж Вы этого не видели! Первые кадры с открытия 11-го кинофестиваля в Забайкалье — фоторепортаж
Вы этого не видели! Первые кадры с открытия 11-го кинофестиваля в Забайкалье — фоторепортаж
Стартовый день ЗМКФ прошел в тревоге и радости одновременно
190
Очередной кинофестиваль в Забайкалье стал особенным — тема семьи привела в регион актеров и их близких — мужей с женами, родителей с детьми, бабушек и внуков.
Багуловая дорожка на один вечер из звездной превратилась и в дорогу памяти и силы, и была «дорогою добра»: госпитализированный накануне актер и президент кинофестиваля Александр Михайлов попал на открытие вопреки всему, приехали дочь и внучка с правнуками ушедшего от нас легендарного Юрия Соломина, а горожане впервые прямо на улице получали в подарок билеты на спектакли и мероприятия кинофестиваля.
В 2024 году на XI Забайкальский международный кинофестиваль приехали: Ольга Кабо, Андрей Чернышов, Нина Шацкая, Ирина Медведева, Виктория Тарасова, Алика Смехова, Ольга Тумайкина, Игорь Ливанов, Владимир Стеклов, Елена Саар, Юлия Рутберг, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Олег Масленников-Войтов, Анастасия Макеева, Анна Котова, Илья Глинников, Александр Яцко, Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Наталья Куликова, Андрей Кайков, Борис Галкин, Николай Рябуха, Элеонора Филина, Алла Довлатова, Игорь Полуэктов, Александр Домогаров, Мирослава Михайлова, Анатолий Черников, Дмитрий Павленко, Наталия Селиверстова и Маргарита Колотилина.